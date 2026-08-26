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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मजन्माष्टमी पर बना द्वापर युग जैसा दुर्लभ महासंयोग, क्या आपकी राशि भी है कान्हा की इन 5 लकी राशियों में शामिल?

जन्माष्टमी पर बना द्वापर युग जैसा दुर्लभ महासंयोग, क्या आपकी राशि भी है कान्हा की इन 5 लकी राशियों में शामिल?

जन्माष्टमी पर बना द्वापर युग जैसा दुर्लभ महासंयोग! वृषभ और कर्क समेत इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, बरसेगी कान्हा की कृपा. पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 26 Aug 2026 11:53 AM (IST)
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krishna Janmashtami 2026: इस साल श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार सिर्फ एक पर्व नहीं, कई दशकों में एक बार बनने वाला अद्भुत ज्योतिषीय अवसर लेकर आ रहा है. अगर आप भी लंबे समय से किसी बड़े काम के बनने का इंतजार कर रहे हैं या करियर-कारोबार में अड़चनें झेल रहे हैं, तो इस बार की जन्माष्टमी आपके लिए बड़ी राहत ला सकती है.

ज्योतिष गणनाओं के अनुसार, इस बार जन्माष्टमी पर ठीक वैसा ही खगोलीय संयोग बन रहा है, जैसा सदियों पहले द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की मध्यरात्रि को बना था.

द्वापर युग वाला दुर्लभ संयोग क्यों है इतना खास?

पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक, जब भगवान श्रीकृष्ण ने कंस की जेल में अवतार लिया था, तब:

  • भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी,
  • आकाश में रोहिणी नक्षत्र उदित था,
  • और चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर कर रहे थे.

इस वर्ष जन्माष्टमी पर भी अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के साथ हर्षण योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ तालमेल बन रहा है. ज्योतिषविदों का मानना है कि जब ऐसे शुभ योग एक साथ सक्रिय होते हैं, तो किए गए शुभ कार्यों, पूजा-पाठ और संकल्पों का फल कई गुना बढ़कर मिलता है.

इन 5 राशियों की चमकने जा रही है किस्मत

वैसे तो कान्हा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर रहता है, लेकिन ग्रहों की इस विशेष जुगलबंदी का सीधा फायदा 5 राशियों को मिलने की संभावना है:

1. वृषभ राशि (Taurus): कान्हा की प्रिय राशि पर विशेष कृपा

वृषभ राशि भगवान कृष्ण से विशेष संबंध रखती है. अगर आपका पैसा कहीं महीनों से फंसा हुआ था, तो अब उसके वापस मिलने के रास्ते खुलेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी और व्यापार से जुड़े लोगों को नए मुनाफे वाले सौदे मिल सकते हैं.

2. कर्क राशि (Cancer): तनाव से राहत और करियर में उछाल

कर्क राशि के जातकों को मानसिक शांति का अनुभव होगा. लंबे समय से चल रही चिंताएं दूर होंगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए इंक्रीमेंट या मनचाहे ट्रांसफर के संकेत हैं. परिवार में आपसी समझ बढ़ेगी.

3. सिंह राशि (Leo): नई शुरुआत और कानूनी मामलों में राहत

सिंह राशि वालों के लिए यह समय रुके हुए काम दोबारा शुरू करने का है. अगर कोई मामला कोर्ट-कचहरी या विवाद में अटका था, तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है. समाज और दफ्तर में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

4. तुला राशि (Libra): आमदनी के नए रास्ते और पारिवारिक सुख

तुला राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. निवेश की योजना बना रहे हैं तो समझदारी से लिया गया फैसला लंबे समय में बड़ा फायदा दे सकता है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर होगा और घर में शुभ समाचार आ सकता है.

5. धनु राशि (Sagittarius): विदेश यात्रा और आकस्मिक धन लाभ

धनु राशि वालों के लिए यह महासंयोग भाग्य के नए द्वार खोलने जैसा है. उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है. अचानक कहीं से अप्रत्याशित धन लाभ होने के योग भी बन रहे हैं.

जन्माष्टमी की रात 12 बजे जरूर करें ये 4 आसान काम

अगर आप चाहते हैं कि घर में बरकत और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, तो मध्यरात्रि पूजन के दौरान इन बातों का ध्यान रखें:

  • केसर-पंचामृत अभिषेक: रात ठीक 12 बजे लड्डू गोपाल का गंगाजल, पंचामृत और केसर युक्त कच्चे दूध से अभिषेक करें.
  • पसंदीदा भोग: बाल गोपाल को ताजे माखन-मिश्री, धनिया की पंजीरी और तुलसी दल अर्पित करना न भूलें.
  • महामंत्र का जप: पूजा के समय तुलसी की माला से कम से कम 108 बार "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" या हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें.
  • मोरपंख का उपाय: पूजा संपन्न होने के बाद कान्हा जी के चरणों से स्पर्श कराया हुआ मोरपंख अपनी तिजोरी, लॉकर या पर्स में रखें. मान्यता है कि इससे घर में कभी धन-धान्य की कमी नहीं होती.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 26 Aug 2026 11:45 AM (IST)
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