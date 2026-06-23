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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAstrology: बार-बार असफलता और मानसिक तनाव का कारण कहीं केतु तो नहीं?

Astrology: बार-बार असफलता और मानसिक तनाव का कारण कहीं केतु तो नहीं?

Astrology: क्या आपकी कुंडली में केतु ग्रह जीवन की परेशानियों का कारण बन रहा है? जानिए केतु के ऐसे संकेत, मंत्र और उपाय जो मानसिक तनाव, बाधाओं और भ्रम को कम करने में मदद कर सकते हैं.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 23 Jun 2026 06:20 AM (IST)
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Astrology: वैदिक ज्योतिष में केतु ग्रह को सबसे रहस्यमय ग्रहों में से एक माना गया है. यह कोई भौतिक ग्रह नहीं बल्कि एक छाया ग्रह है, जो व्यक्ति के कर्म, आध्यात्मिकता, वैराग्य, रहस्य, शोध, अंतर्ज्ञान और मोक्ष से जुड़ा हुआ माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केतु का प्रभाव जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं, अप्रत्याशित बदलावों और आध्यात्मिक जागरण के रूप में दिखाई देता है.

जब केतु कुंडली में शुभ स्थिति में होता है, तब व्यक्ति को गहन ज्ञान, अद्भुत निर्णय क्षमता, आध्यात्मिक उन्नति और सम्मान दिला सकता है. लेकिन यदि केतु अशुभ या पीड़ित हो जाए, तो व्यक्ति को भ्रम, मानसिक तनाव, बार-बार असफलता, अनजाना भय, रिश्तों में दूरी और करियर में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है.

व्यक्ति की सोच और जीवन को कैसे प्रभावित करता है केतु ग्रह?

धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, केतु ग्रह व्यक्ति को सांसारिक मोह-माया से दूर कर आत्मिक विकास की ओर प्रेरित करता है. ज्योतिष में इसका संबंध अध्यात्म, योग, ध्यान, तंत्र, रहस्य विज्ञान, अनुसंधान और गूढ़ विद्याओं से माना जाता है.

केतु की शुभ स्थिति व्यक्ति को दूरदर्शी, आध्यात्मिक और आत्मविश्वासी बना सकती है. वहीं अशुभ केतु कई बार व्यक्ति को भ्रम, असुरक्षा, मानसिक बेचैनी और अचानक होने वाली परेशानियों का सामना करा सकता है.

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केतु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए अपनाएं ये खास उपाय:

1. केतु मंत्र का जप करें- केतु ग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए बुधवार नहीं बल्कि विशेष रूप से शनिवार या प्रतिदिन नियमित रूप से केतु मंत्र का जप करना शुभ माना जाता है.

सरल केतु मंत्र:

"ॐ कें केतवे नमः"

बीज मंत्र:

"ॐ स्त्रां स्त्रीं स्त्रौं सः केतवे नमः"

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इन मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जप करने से केतु ग्रह के अशुभ प्रभाव कम हो सकते हैं.

2. सुबह ध्यान और साधना करें- केतु ग्रह का संबंध आध्यात्मिकता से माना जाता है. इसलिए प्रतिदिन ध्यान, योग और प्राणायाम करने से मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ सकती है. यह उपाय केतु की सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने वाला माना जाता है.

3. पीपल वृक्ष की सेवा करें- केतु ग्रह की शांति के लिए पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना और उसकी सेवा करना शुभ माना जाता है. यह उपाय मानसिक तनाव कम करने और सकारात्मकता बढ़ाने से जुड़ा माना जाता है.

4. काले तिल और जरूरतमंदों को दान करें- केतु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए काला तिल, कंबल, उड़द दाल, तिल का तेल और धूम्रवर्ण वस्त्रों का दान शुभ माना जाता है. जरूरतमंद लोगों की सहायता करना भी केतु के शुभ फल प्राप्त करने का महत्वपूर्ण उपाय माना गया है.

5. भगवान गणेश की पूजा करें- ज्योतिषीय परंपराओं में केतु ग्रह की शांति के लिए भगवान गणेश की उपासना को विशेष महत्व दिया गया है. गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना और गणेश मंत्र का जाप करना लाभकारी माना जाता है.

Astrology: बार-बार असफलता और मानसिक तनाव का कारण कहीं केतु तो नहीं?

केतु ग्रह की कृपा पाने के लिए कौन-सा रत्न धारण करें?

ज्योतिष शास्त्र में लहसुनिया (Cat's Eye) को केतु ग्रह का प्रमुख रत्न माना जाता है. यह रत्न आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने में मददगार साबित होता है.

हालांकि लहसुनिया बहुत प्रभावशाली रत्न माना जाता है, इसलिए इसे धारण करने से पहले किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से सलाह अवश्य लेनी चाहिए.

जीवन में सफलता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है केतु ग्रह?

केतु ग्रह व्यक्ति को केवल भौतिक सफलता ही नहीं बल्कि आत्मिक जागरूकता और जीवन के गहरे सत्य को समझने की प्रेरणा भी देता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शुभ केतु व्यक्ति को अनुसंधान, आध्यात्मिक साधना, तकनीकी क्षेत्रों और गूढ़ ज्ञान से जुड़े कार्यों में सफलता दिला सकता है.

केतु देव की कृपा पाने के लिए आसान उपाय:

  • सुबह जल्दी उठकर स्नान करें.
  • भगवान गणेश और केतु देव का ध्यान करें.
  • "ॐ स्त्रां स्त्रीं स्त्रौं सः केतवे नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें.
  • पीपल वृक्ष में जल अर्पित करें.
  • काले तिल का दान करें.
  • जरूरतमंद लोगों की सहायता करें.
  • ध्यान और योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं.
  • क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें.
  • माता-पिता और गुरुजनों का सम्मान करें.
  • सात्विक जीवनशैली अपनाएं.

केतु ग्रह को वैदिक ज्योतिष में मोक्ष और आध्यात्मिक ज्ञान का ग्रह माना गया है. सही उपायों, सकारात्मक कर्मों और नियमित साधना के माध्यम से इसके शुभ प्रभावों को बढ़ाया जा सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 23 Jun 2026 06:20 AM (IST)
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Ketu Grah Ketu Remedies Astrology Ketu Mantra
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