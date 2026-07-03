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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSaturn's Effect: कुंभ, मीन और मेष समेत इन 3 राशियों पर है शनि का साया, कष्टों से मुक्ति के लिए करें 'छाया दान' के ये अचूक उपाय

Saturn's Effect: कुंभ, मीन और मेष समेत इन 3 राशियों पर है शनि का साया, कष्टों से मुक्ति के लिए करें 'छाया दान' के ये अचूक उपाय

Saturn Effect 2026: मीन राशि में रहकर इन 6 राशियों की परीक्षा ले रहे हैं शनि देव. साढ़ेसाती और ढैय्या के बुरे प्रभाव से मुक्ति के लिए बस करने होंगे ये 5 काम, दूर होगी हर मानसिक व आर्थिक तंगी.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 03 Jul 2026 05:53 PM (IST)
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Saturn Effect 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को कर्मफल दाता और न्याय का देवता माना गया है. शनि का एक राशि से दूसरी राशि में गोचर सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लाता है. वर्तमान में शनि देव मीन राशि (Pisces) में विराजमान हैं. शनि की इस स्थिति के कारण कई राशियों पर शनि की साढ़ेसाती (Sadesati) और ढैय्या (Dhaiya) का प्रभाव चल रहा है, जिससे उन्हें मानसिक, आर्थिक और शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है.

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, यदि आप भी शनि के इस चक्र से प्रभावित हैं, तो कुछ विशेष ज्योतिषीय उपायों को अपनाकर इसके दुष्प्रभावों को काफी हद तक कम कर सकते हैं.

आइए जानते हैं कि मीन राशि में शनि के रहने के दौरान किन 6 राशियों को विशेष सावधानी बरतनी होगी और उनके लिए मुक्ति के अचूक उपाय क्या हैं.

इन 6 राशियों पर है शनि का साया (साढ़ेसाती और ढैय्या)

वर्तमान गोचर गणना के अनुसार, शनि के मीन राशि में होने से निम्नलिखित राशियां सबसे ज्यादा प्रभावित हैं:

कुंभ राशि (Aquarius): साढ़ेसाती का अंतिम (तीसरा) चरण.

मीन राशि (Pisces): साढ़ेसाती का दूसरा (मध्य) चरण, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है.

मेष राशि (Aries): साढ़ेसाती का प्रथम चरण शुरू हो चुका है.

कर्क राशि (Cancer): शनि की ढैय्या का प्रभाव.

वृश्चिक राशि (Scorpio): शनि की ढैय्या का प्रभाव.

मकर राशि (Capricorn): साढ़ेसाती से हाल ही में मुक्त हुए हैं, लेकिन संक्रमण काल के कारण हल्का प्रभाव बाकी रह सकता है.

शनि के दुष्प्रभावों से मुक्ति के 5 अचूक उपाय

यदि आपकी राशि ऊपर दी गई सूची में शामिल है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है. शनि देव केवल अनुचित कार्यों का दंड देते हैं. नियमित रूप से नीचे दिए गए उपायों को करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और कष्टों का निवारण करते हैं:

1. शनिवार को 'छाया दान' करें

यह शनि दोष निवारण का सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है.

  • एक मिट्टी या लोहे के पात्र में सरसों का तेल लें.
  • उसमें अपना चेहरा (छवि) देखें.
  • इसके बाद इस तेल को किसी डाकोत (शनि का दान लेने वाले) को दान कर दें या शनि मंदिर में रख आएं.

2. हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान हनुमान के भक्तों को शनि देव कभी प्रताड़ित नहीं करते.

मूल मंत्र: "मरकटेश महोत्साह सर्वशोक विनाशन. शत्रून संहर मां रक्षा श्रियं दापय मे प्रभो॥"

  • हर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे शनि का नकारात्मक प्रभाव तुरंत कम होने लगता है.

3. पीपल के वृक्ष के पास दीपदान

शनिवार की शाम को सूर्यास्त के बाद किसी पुराने पीपल के पेड़ के पास जाएं. वहां सरसों के तेल का एक दीपक (चौमुखी हो तो बेहतर) जलाएं. पीपल की सात बार परिक्रमा करें और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें.

4. जरूरतमंदों और सफाईकर्मियों की मदद

शनि देव समाज के निचले तबके, मजदूरों और सफाईकर्मियों का प्रतिनिधित्व करते हैं. यदि आप अपने मातहत काम करने वाले कर्मचारियों को खुश रखते हैं, उन्हें समय पर धन देते हैं और काले कंबल, काले जूते या छाते का दान करते हैं, तो शनि देव की कृपा आप पर बनी रहती है.

5. महामृत्युंजय मंत्र का जाप

शारीरिक कष्टों और मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए रोजाना कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. यह मंत्र न केवल ग्रहों के दोषों को शांत करता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है.

शनि काल में क्या करें और क्या न करें?

क्या करें: हमेशा सत्य का साथ दें, शाकाहारी भोजन को प्राथमिकता दें, और बुजुर्गों व महिलाओं का सम्मान करें.

क्या न करें: शनिवार के दिन लोहा, सरसों का तेल, काले तिल या चमड़े की वस्तुएं खरीदकर घर न लाएं. किसी असहाय व्यक्ति का हक न मारें.

यह भी पढ़े- Shani Vakri 2026: जुलाई में शनि की वक्री चाल से मचेगी हलचल, पर इन 3 राशियों पर होगी पैसों की बरसात!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 03 Jul 2026 05:53 PM (IST)
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Shani Dev Ke Upay Shani Ki Mahadasha Shani Sadesati Remedies Shani Dhaiya Remedies Saturn Transit In Pisces
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