July Masik Shivratri 2026: भगवान शिव को चढ़ाएं ये 5 चीजें, नहीं होगी धन की कमी
July Masik Shivratri 2026: जुलाई 2026 की मासिक शिवरात्रि पर भगवान शिव को कौन-सी 5 चीजें अर्पित करनी चाहिए? जानिए धार्मिक मान्यता, पूजा विधि और धन-संपत्ति प्राप्ति से जुड़े खास उपाय.
July Masik Shivratri 2026: सनातन धर्म में मासिक शिवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है. हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आने वाली मासिक शिवरात्रि भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित होती है.
मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने और कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, परिवार में सुख-समृद्धि आती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं. यदि आप भी भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, तो जुलाई की मासिक शिवरात्रि पर पूजा के दौरान इन 5 चीजों को जरूर अर्पित करें.
भगवान शिव को चढ़ाएं बेलपत्र
भगवान शिव की पूजा बिना बेलपत्र के अधूरी मानी जाती है. धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग पर तीन पत्तियों वाला साफ और ताजा बेलपत्र अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं. इससे घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक संकट धीरे-धीरे दूर होने लगते हैं.
कच्चा दूध करें अर्पित
मासिक शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे मन की अशांति दूर होती है, परिवार में खुशहाली आती है और धन संबंधी समस्याओं में राहत मिलती है.
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गंगाजल से करें अभिषेक
भगवान शिव को गंगाजल अत्यंत प्रिय माना गया है. शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करने से व्यक्ति के पापों का क्षय होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है.
सफेद चंदन लगाएं
पूजा के दौरान शिवलिंग पर सफेद चंदन अर्पित करना भी शुभ माना जाता है. ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. मान्यता है कि इससे कार्यों में आने वाली बाधाएं भी दूर होने लगती हैं.
धतूरा और आक के फूल चढ़ाएं
भगवान शिव को धतूरा और आक के फूल अत्यंत प्रिय माने जाते हैं. मासिक शिवरात्रि पर इन्हें श्रद्धापूर्वक अर्पित करने से शिव कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाले संकटों से रक्षा होती है. साथ ही धन और वैभव में वृद्धि की कामना भी की जाती है.
मासिक शिवरात्रि पर रखें इन बातों का ध्यान
मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें. भगवान शिव का अभिषेक करते समय "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें. पूजा के दौरान सात्विकता बनाए रखें और जरूरतमंद लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करें. धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई शिव आराधना का शुभ फल अवश्य मिलता है.
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