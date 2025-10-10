Bengal Karwa Chauth 2025 Moonrise Time: आज 10 अक्टूबर 2025 को देशभर में सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का पर्व बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मना रही हैं. करवा चौथ की धूम देशभर के कई राज्यों में देखने को मिल रही है. पंजाब से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक करवा चौथ की धूम है.

आज विवाहित महिलाओं ने सुबह सरगी के साथ करवा चौथ व्रत का शुभारंभ किया. अब पूरे दिन निर्जला व्रत रहते हुए शुभ मुहूर्त में करवा चौथ की पूजा की जाएगी और इसके बाद रात्रि में चांद निकलने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत पूर्ण होगा.

महिलाएं पति की लंबी आयु, सुख-समृद्धि, सौभाग्य, सुखमय वैवाहिक जीवन और पारिवारिक खुशहाली की कामना के साथ करवा चौथ का व्रत रखती हैं. इस विशेष दिन पर महिलाओं को चांद निकलने का भी इंतजार रहता है.

अगर आप पश्चिम बंगाल में रहती हैं तो यह जान लीजिए कि आपके शहर में आज चांद कितने बजे निकलेगा, जिससे कि आप सही समय पर चंद्रमा की पूजा कर अपना व्रत संपन्न कर सके. आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के विभिन्न शहरों जैसे कोलकाता, सिलीगुड़ी, आसनसोल, दुर्गापुर आदि शहरों में आज चंद्रोदय का समय क्या रहेगा (Moonrise Timing in West Bengal)-

पश्चिम बंगाल के शहरों में चांद निकलने का समय (Chand Niklne Ka Samay)

कोलकाता (Kolkata Moon Time Today)- रात 07.42

हावड़ा (Howrah Moon time Today)- रात 07.43

आसनसोल (Asanol Moonrise Time)- रात 07.45

सिलिगुड़ी (Siliguri Moon Time Today)- रात 07.32

दुर्गापुर (Durgapur Today Moon Time)- रात 07.45

बद्रमान (Bardhaman Today Moon Time)- रात 07.43

मालदा (Malda Moonrise Time)- रात 07.37

मुर्शीदाबाद (Murshidabad Moon Time Today)- रात 07.39

खड़कपुर (Kharagpur Today Moon Time)- रात 07.49

हल्दिया (Haldia Moon ime Today)- रात 07.45

जलपाईगुड़ी (Jalpaiguri Today Moonrise Time)- रात 07.33

कृष्णानगर (Krishnanagar Today Moon Time)- रात 07.40

