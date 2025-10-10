हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBengal Karwa Chauth 2025 Moonrise Time: कोलकाता, हावड़ा, आसनसोल, पश्चिम बंगाल के शहरों में आज चांद निकलने का समय

Bengal Karwa Chauth 2025 Moonrise Time: कोलकाता, हावड़ा, आसनसोल, पश्चिम बंगाल के शहरों में आज चांद निकलने का समय

Bengal Karwa Chauth 2025 Moonrise Time: शुक्रवार 10 अक्टूबर को करवा चौथ की धूम और उत्साह देशभर में है. जाने कोलकाता से लेकर दुर्गापुर और सिलिगुड़ी पश्चिम बंगाल के विभिन्न शहरों में चांद निकलने का समय.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 10 Oct 2025 01:31 PM (IST)
Preferred Sources

Bengal Karwa Chauth 2025 Moonrise Time: आज 10 अक्टूबर 2025 को देशभर में सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का पर्व बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मना रही हैं. करवा चौथ की धूम देशभर के कई राज्यों में देखने को मिल रही है. पंजाब से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक करवा चौथ की धूम है.

आज विवाहित महिलाओं ने सुबह सरगी के साथ करवा चौथ व्रत का शुभारंभ किया. अब पूरे दिन निर्जला व्रत रहते हुए शुभ मुहूर्त में करवा चौथ की पूजा की जाएगी और इसके बाद रात्रि में चांद निकलने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत पूर्ण होगा. 

महिलाएं पति की लंबी आयु, सुख-समृद्धि, सौभाग्य, सुखमय वैवाहिक जीवन और पारिवारिक खुशहाली की कामना के साथ करवा चौथ का व्रत रखती हैं. इस विशेष दिन पर महिलाओं को चांद निकलने का भी इंतजार रहता है.

अगर आप पश्चिम बंगाल में रहती हैं तो यह जान लीजिए कि आपके शहर में आज चांद कितने बजे निकलेगा, जिससे कि आप सही समय पर चंद्रमा की पूजा कर अपना व्रत संपन्न कर सके. आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के विभिन्न शहरों जैसे कोलकाता, सिलीगुड़ी, आसनसोल, दुर्गापुर आदि शहरों में आज चंद्रोदय का समय क्या रहेगा (Moonrise Timing in West Bengal)-

पश्चिम बंगाल के शहरों में चांद निकलने का समय (Chand Niklne Ka Samay)

कोलकाता (Kolkata Moon Time Today)- रात 07.42

हावड़ा (Howrah Moon time Today)- रात 07.43

आसनसोल (Asanol Moonrise Time)- रात 07.45

सिलिगुड़ी (Siliguri Moon Time Today)- रात 07.32

दुर्गापुर (Durgapur Today Moon Time)- रात 07.45

बद्रमान (Bardhaman Today Moon Time)- रात 07.43

मालदा (Malda Moonrise Time)- रात 07.37

मुर्शीदाबाद (Murshidabad Moon Time Today)- रात 07.39

खड़कपुर (Kharagpur Today Moon Time)- रात 07.49

हल्दिया (Haldia Moon ime Today)- रात 07.45

जलपाईगुड़ी (Jalpaiguri Today Moonrise Time)- रात 07.33

कृष्णानगर (Krishnanagar Today Moon Time)- रात 07.40

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 10 Oct 2025 01:31 PM (IST)
Karwa Chauth Puja Karwa Chauth Moon Time Karwa Chauth 2025 Bengal Karwa Chauth 2025 Moonrise Time
