Lucknow Karwa Chauth 2025 Moon Time: करवा चौथ सौभाग्य का सबसे बड़ा पर्व है, जिसे हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. इस साल करवा चौथ आज 10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार को मनाया जा रहा है. आज सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, बेहतर स्वास्थ्य और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं.

करवा चौथ पर शाम होते ही महिलाओं की नजरें आसमान में ही होती है और कहीं से चांद के दर्शन हो जाए और वे अपने चंद्रमा की पूजा कर व्रत का पारण कर सके. इसलिए आज सभी विवाहितों को चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार रहता है. अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो चलिए आपका इंतजार खत्म करते हैं और बताते हैं कि, आज करवा चौथ पर लखनऊ में चांद निकलने का क्या समय है (Moonrise Timing in Lucknow)-

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहने वाली व्रती महिलाओं के लिए चांद का इंतज़ार रात 8 बजे के बाद खत्म होगा. लखनऊ में चांद निकलने का समय रात 08 बजकर 02 मिनट है. (Aaj Lucknow Mai Kitne Baje Chandrodaya Hoga)

लखनऊ के साथ ही यूपी के अन्य शहरों पर चांद निकलने का समय भी जान लें-

कानपुर (Kanpur Today Moon Time)- रात 8:06 बजे

आगरा (Agra Today Moontime) रात 8:13 बजे

अलीगढ़ (Aligarh Today Moon Time) रात 8:06 बजे

मेरठ (Meerut Today Moon Time) रात 8:13 बजे

गोरखपुर (Gorakhpur Today Moon Time) रात 8:02 बजे

नोएडा (Noida Today Moon Time) रात 8:13 बजे

प्रयागराज (Prayagraj Today Moon Time) रात 8:02 बजे

सहारनपुर (Saharanpur Today Moon Time) रात 8:13 बजे

इटावा (Itawa Today Moon Time) रात 8.05 बजे

मथुरा (Mathura Today Moon Time) रात 08.10 बजे

वाराणसी (Varanasi Moon Time Today) रात 08.12 बजे

