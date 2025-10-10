हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Lucknow Karwa Chauth 2025 Moon Time: करवा चौथ पर लखनऊ में कितने बजे निकलेगा चांद, नोट करें चंद्रोदय का समय

Lucknow Karwa Chauth 2025 Moon Time: करवा चौथ व्रत देशभर में मनाया जा रहा है. आज सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखेंगी और शाम होते ही सभी को चांद का इंतजार रहेगा. जानें लखनऊ में कितने बजे होगा चंद्रोदय.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 10 Oct 2025 12:12 PM (IST)
Preferred Sources

Lucknow Karwa Chauth 2025 Moon Time: करवा चौथ सौभाग्य का सबसे बड़ा पर्व है, जिसे हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. इस साल करवा चौथ आज 10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार को मनाया जा रहा है. आज सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, बेहतर स्वास्थ्य और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं.

करवा चौथ पर शाम होते ही महिलाओं की नजरें आसमान में ही होती है और कहीं से चांद के दर्शन हो जाए और वे अपने चंद्रमा की पूजा कर व्रत का पारण कर सके. इसलिए आज सभी विवाहितों को चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार रहता है. अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो चलिए आपका इंतजार खत्म करते हैं और बताते हैं कि, आज करवा चौथ पर लखनऊ में चांद निकलने का क्या समय है (Moonrise Timing in Lucknow)-

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहने वाली व्रती महिलाओं के लिए चांद का इंतज़ार रात 8 बजे के बाद खत्म होगा. लखनऊ में चांद निकलने का समय रात 08 बजकर 02 मिनट है. (Aaj Lucknow Mai Kitne Baje Chandrodaya Hoga)

लखनऊ के साथ ही यूपी के अन्य शहरों पर चांद निकलने का समय भी जान लें-

  • कानपुर (Kanpur Today Moon Time)- रात 8:06 बजे
  • आगरा (Agra Today Moontime) रात 8:13 बजे
  • अलीगढ़ (Aligarh Today Moon Time) रात 8:06 बजे
  • मेरठ (Meerut Today Moon Time) रात 8:13 बजे
  • गोरखपुर (Gorakhpur Today Moon Time) रात 8:02 बजे
  • नोएडा (Noida Today Moon Time) रात 8:13 बजे
  • प्रयागराज (Prayagraj Today Moon Time) रात 8:02 बजे
  • सहारनपुर (Saharanpur Today Moon Time) रात 8:13 बजे
  • इटावा (Itawa Today Moon Time) रात 8.05 बजे
  • मथुरा (Mathura Today Moon Time) रात 08.10 बजे 
  • वाराणसी (Varanasi Moon Time Today) रात 08.12 बजे

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 10 Oct 2025 12:12 PM (IST)
Karwa Chauth 2025 UP Moonrise Time Today Karwa Chauth Moon Rise Time Lucknow Moonrise Time Today
