हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKartik Maas 2025: कार्तिक मास में दीपदान और दान का महत्व, मिलेगा हजार गुना फल!

Kartik Maas 2025: कार्तिक मास में दीपदान और दान का महत्व, मिलेगा हजार गुना फल!

Kartik Month 2025: कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है. इस माह में पूजा, व्रत, स्नान और दीपदान से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं इसका महत्व.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 08 Oct 2025 12:23 PM (IST)
Preferred Sources

Kartik Maas 2025: हिंदू धर्म में कार्तिक मास अत्यंत पवित्र माना गया है. मान्यता है कि, इसी मास में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं. इस माह में करवा चौथ, दीपावली और छठ जैसे प्रमुख पर्व मनाए जाते हैं. वहीं तुलसी पूजा से भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है.

कार्तिक मास के दौरान भक्त कई धार्मिक काम करते हैं. इस महीने में दीपदान और कार्तिक स्नान को धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है. मान्यता है कि इस महीने किए गए ये कार्य जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि लाते हैं.

कार्तिक मास का महत्व

कार्तिक स्नान के लिए सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी या घर पर मंत्रों के साथ स्नान करना चाहिए. इससे शरीर और मन, दोनों की शुद्धि होती है और यह शुभ माना गया है.

माना जाता है कि, कार्तिक मास के दौरान गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं. उन्हें भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है. 

दीपदान से फैलता है ज्ञान का प्रकाश

कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व होता है. शाम के समय घर के मुख्य द्वार, तुलसी के पौधे और मंदिरों में दीप जलाने से अंधकार दूर होता है और जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा का संचाल होता है.

यह लक्ष्मी प्राप्ति और सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में जलाया गया एक दीप हजार दीप जलाने के समान फल देता है.

सात्विक भोजन और संयम का महत्व

कार्तिक मास में सात्विक भोजन और संयम रखना बहुत शुभ माना गया है. इस दौरान प्याज, लहसुन, मांस और शराब से दूर रहकर फल, दूध और हल्का भोजन करने की सलाह दी जाती है.

मन, वचन और कर्म की पवित्रता से आत्मिक शांति मिलती है. साथ ही मौन व्रत, ध्यान और सत्संग करने से मनोबल बढ़ता है और मन शांत रहता है.

कार्तिक मास में दान का विशेष महत्व  

कार्तिक मास में दान को सबसे श्रेष्ठ कर्म माना गया है. इस महीने अन्न, वस्त्र, दीप या भूमि का दान करने से हज़ार गुना फल प्राप्त होता है. गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों की सेवा करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है. धर्मग्रंथों के अनुसार, कार्तिक मास में किया गया दान जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 08 Oct 2025 11:49 AM (IST)
Tags :
Lord Vishnu Kartik Month Goddess Laxmi Kartik Maas 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा, अब CRPF कमांडो देंगे पहरा
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा, अब CRPF कमांडो देंगे पहरा
बिहार
ज्योति सिंह से विवाद के बीच पहली बार सामने आए पवन सिंह हुए भावुक, कहा- मर्द का दर्द नहीं दिखता
ज्योति सिंह से विवाद के बीच पहली बार सामने आए पवन सिंह हुए भावुक, कहा- मर्द का दर्द नहीं दिखता
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
Women's ODI World Cup Points Table: पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका का हाल
पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका में सभी टीमों का हाल
Advertisement

वीडियोज

Bihar Elections 2025: सीट शेयरिंग पर मंथन, Chirag Paswan का 'लड़ना सीखो' संदेश के क्या हैं मायने?
Rajasthan Accident: जयपुर-अजमेर हाईवे पर 'अग्नि-कांड', केमिकल टैंकर और LPG सिलेंडर ट्रक में भीषण टक्कर
Puncture Mafia: Bengaluru की सड़क पर मौत का जाल, 1.5 KM तक कीलें!
Early Snowfall: पहाड़ों पर सफेद आफत, J&K से Himachal तक जनजीवन अस्त-व्यस्त
Jaipur Accident: केमिकल टैंकर और LPG सिलेंडर ट्रक में भीषण टक्कर, धमाकों से दहला जयपुर-अजमेर हाईवे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा, अब CRPF कमांडो देंगे पहरा
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा, अब CRPF कमांडो देंगे पहरा
बिहार
ज्योति सिंह से विवाद के बीच पहली बार सामने आए पवन सिंह हुए भावुक, कहा- मर्द का दर्द नहीं दिखता
ज्योति सिंह से विवाद के बीच पहली बार सामने आए पवन सिंह हुए भावुक, कहा- मर्द का दर्द नहीं दिखता
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
Women's ODI World Cup Points Table: पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका का हाल
पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका में सभी टीमों का हाल
साउथ सिनेमा
कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ले आई, दुनियाभर में 400 करोड़ किए क्रॉस, ओरिजनल फिल्म को भी चुटकियों में पछाड़ दिया
कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ले आई, ओरिजनल फिल्म को भी चुटकियों में पछाड़ दिया
जनरल नॉलेज
हाईवे पर लगे बोर्ड हमेशा क्यों होते हैं हरे रंग के, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
हाईवे पर लगे बोर्ड हमेशा क्यों होते हैं हरे रंग के, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
शिक्षा
पश्चिम बंगाल के 8 राज्य विश्वविद्यालयों को मिलेंगे स्थायी कुलपति, खत्म हुआ इंतजार इतने साल का इंतजार
पश्चिम बंगाल के 8 राज्य विश्वविद्यालयों को मिलेंगे स्थायी कुलपति, खत्म हुआ इंतजार इतने साल का इंतजार
लाइफस्टाइल
Political Journey Of Rahul Gandhi: बचपन में कैसे दिखते थे राहुल गांधी? देख लें ये 10 तस्वीरें
बचपन में कैसे दिखते थे राहुल गांधी? देख लें ये 10 तस्वीरें
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget