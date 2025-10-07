Tilak Benefits: तिलक को क्यों माना जाता है शुभ? जानें आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में

Tilak Benefits: भारतीय संस्कृति में तिलक लगाने की परंपरा प्राचीन और पवित्र मानी गई है. इसे न केवल त्योहारों, बल्कि हर शुभ अवसर पर सौभाग्य और मंगल का प्रतीक माना जाता है. तिलक का धार्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है.

मान्यता है कि, माथे पर तिलक लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह भी शांत होते हैं. शास्त्रों के अनुसार, चंदन का तिलक धन, सौभाग्य और यश बढ़ाने वाला माना जाता है.

यह पापों का नाश करता है और जीवन से नकारात्मकता को दूर रखता है. माना जाता है कि, तिलक लगाने से मन में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं और किसी भी कार्य को करने की क्षमता बढ़ जाती है.

तीसरी आंख का भी प्रतीक है तिलक

माथे पर तिलक आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाता है. पूजा, ध्यान तथा अन्य धार्मिक क्रियाओं के दौरान इसे अत्यंत शुभ माना जाता है.

हिंदू परंपरा में खासकर दोनों भौंहों के बीच लगाया गया तिलक तीसरी आंख या आज्ञा चक्र का प्रतीक होता है, जो ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है. इससे व्यक्ति में एकाग्रता बढ़ती है.

तिलक का वैज्ञानिक महत्व

चंदन शीतल और ठंडी प्रकृति का होता है. जब इसे माथे पर लगाया जाता है, तो शरीर का तापमान नियंत्रित होता है. पूरे शरीर में सुखद ठंडक और ताजगी का एहसास होता है.

चंदन का तिलक तनाव कम करने और सिरदर्द में राहत देने में भी प्रभावी है. वहीं, हल्दी में एंटीबायोटिक गुण होते हैं. इसलिए हल्दी का चंदन लगाने से हमारी त्वचा शुद्ध होती है.

अलग-अलग मान्यता

तिलक लगाना शुभता और आस्था का प्रतीक माना जाता है, जो धार्मिक अनुष्ठानों के महत्व को दर्शाता है. वैष्णव संप्रदाय में इसे भगवान को प्रसन्न करने का माध्यम माना जाता है, जबकि शैव परंपरा में अग्नि या राख से बना तिलक साधक की आध्यात्मिक ऊर्जा और एकाग्रता को बढ़ाने वाला माना गया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.