Tilak Benefits: तिलक को क्यों माना जाता है शुभ? जानें आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में

Tilak Benefits: तिलक को क्यों माना जाता है शुभ? जानें आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में

Tilak Benefits: हिंदू धर्म में तिलक सिर्फ धार्मिक रीति रिवाज ही नहीं, बल्कि यह मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी है. आइए जानते हैं हिंदू धर्म और वैज्ञानिक नजरिए से तिलक लगाने का महत्व!

By : कहकशां परवीन | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 07 Oct 2025 04:56 PM (IST)
Tilak Benefits: भारतीय संस्कृति में तिलक लगाने की परंपरा प्राचीन और पवित्र मानी गई है. इसे न केवल त्योहारों, बल्कि हर शुभ अवसर पर सौभाग्य और मंगल का प्रतीक माना जाता है. तिलक का धार्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है.

मान्यता है कि, माथे पर तिलक लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह भी शांत होते हैं. शास्त्रों के अनुसार, चंदन का तिलक धन, सौभाग्य और यश बढ़ाने वाला माना जाता है.

यह पापों का नाश करता है और जीवन से नकारात्मकता को दूर रखता है. माना जाता है कि, तिलक लगाने से मन में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं और किसी भी कार्य को करने की क्षमता बढ़ जाती है. 

तीसरी आंख का भी प्रतीक है तिलक

माथे पर तिलक आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाता है. पूजा, ध्यान तथा अन्य धार्मिक क्रियाओं के दौरान इसे अत्यंत शुभ माना जाता है.

हिंदू परंपरा में खासकर दोनों भौंहों के बीच लगाया गया तिलक तीसरी आंख या आज्ञा चक्र का प्रतीक होता है, जो ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है. इससे व्यक्ति में एकाग्रता बढ़ती है. 

तिलक का वैज्ञानिक महत्व

चंदन शीतल और ठंडी प्रकृति का होता है. जब इसे माथे पर लगाया जाता है, तो शरीर का तापमान नियंत्रित होता है. पूरे शरीर में सुखद ठंडक और ताजगी का एहसास होता है.

चंदन का तिलक तनाव कम करने और सिरदर्द में राहत देने में भी प्रभावी है. वहीं, हल्दी में एंटीबायोटिक गुण होते हैं. इसलिए हल्दी का चंदन लगाने से हमारी त्वचा शुद्ध होती है. 

अलग-अलग मान्यता

तिलक लगाना शुभता और आस्था का प्रतीक माना जाता है, जो धार्मिक अनुष्ठानों के महत्व को दर्शाता है. वैष्णव संप्रदाय में इसे भगवान को प्रसन्न करने का माध्यम माना जाता है, जबकि शैव परंपरा में अग्नि या राख से बना तिलक साधक की आध्यात्मिक ऊर्जा और एकाग्रता को बढ़ाने वाला माना गया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 07 Oct 2025 04:56 PM (IST)
Tags :
Hinduism Tilak
और पढ़ें
Embed widget