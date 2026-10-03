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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मJitiya Paran: जितिया खोलने से पहले सूर्य को अर्घ्य क्यों देते हैं?

Jitiya Paran: जितिया खोलने से पहले सूर्य को अर्घ्य क्यों देते हैं?

Jitiya Paran Surya Arghya: जितिया में जीमूतवाहन की पूजा होती है, फिर पारण से पहले सूर्य को अर्घ्य क्यों देते हैं? जानें इस परंपरा का अर्थ और अर्घ्य व पारण के समय में जरूरी फर्क.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 03 Oct 2026 02:21 PM (IST)
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Jitiya Paran Surya Arghya: सुबह पारण की तैयारी है. घर में खाना बन चुका है. लेकिन मां खाने से पहले जल का लोटा लेकर सूर्य को अर्घ्य देने जाती हैं. जितिया रखने वाले कई घरों में यह परंपरा है. यहीं एक सवाल उठता है. जब व्रत जीमूतवाहन का है, तो इसे खोलने से पहले सूर्य की पूजा क्यों?

इसका जवाब जितिया की पूजा और उससे जुडी लोकपरंपरा में है. जीमूतवाहन की आराधना संतान की रक्षा की कामना से होती है. वहीं, सूर्य को अर्घ्य देकर श्रद्धा और मंगल की प्रार्थना की जाती है. दोनों एक ही व्रत में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनकी भूमिका अलग है. पारण से पहले सूर्य अर्घ्य देने की परंपरा का उल्लेख भी मिलता है.

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जीमूतवाहन की पूजा क्यों होती है?

जितिया की प्रसिद्ध कथा में जीमूतवाहन एक नाग की जान बचाने के लिए अपना शरीर गरुड के सामने अर्पित कर देते हैं. वह नाग की मां का दुख देखकर उसकी संतान को बचाने का निर्णय लेते हैं.

कथा में किसी दूसरे की संतान के लिए अपना जीवन दांव पर लगाने का भाव है. इसी कारण संतान की दीर्घायु और रक्षा की कामना के साथ जीमूतवाहन की पूजा की जाती है. कई धार्मिक पत्रिकाओं में जितिया को जीमूतवाहन की आराधना और लोकमान्यताओं से जुडा पर्व बताया गया है.

फिर सूर्य को जल चढाने का क्या अर्थ है?

सूर्य को अर्घ्य देना जितिया तक सीमित नहीं है. हिंदू उपासना में सुबह और शाम सूर्य को जल अर्पित करने की अलग परंपरा है. सूर्य अर्घ्य की प्रार्थना में उन्हें प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत मानकर अपना अर्पण स्वीकार करने की विनती की जाती है.

जितिया के पारण में इस पूजा को संतान के मंगल की प्रार्थना से जोडकर समझा जा सकता है. जीमूतवाहन की कथा रक्षा और करुणा का भाव सामने रखती है. सूर्य उपासना में प्रकाश और जीवन को सहारा देने वाली शक्ति के प्रति श्रद्धा व्यक्त होती है. यह परंपरा की भावार्थपरक व्याख्या है. इसे जितिया के किसी विशेष श्लोक का शब्दशः अर्थ समझना सही नहीं होगा.

क्या अर्घ्य देते ही व्रत खोल सकते हैं?

यह सबसे जरूरी फर्क है. सूर्य को अर्घ्य देना और पारण का समय होना, दो अलग बातें हैं.

यदि आपके यहां सूर्य अर्घ्य की परंपरा है, तो उसका पालन करें. लेकिन सिर्फ सूर्योदय हो जाने या जल चढा देने से पारण का समय तय नहीं होता. जितिया में तिथि और मान्य पंचांग के अनुसार पारण का समय देखा जाता है. ‘धर्मायण’ के विवरण में भी निर्धारित पारण समय का पालन करने पर जोर है.

इसलिए किसी पुराने साल की खबर या दूसरे शहर का समय देखकर व्रत न खोलें. अपने स्थान के पंचांग और परिवार में मानी जाने वाली पूजा पद्धति के अनुसार समय स्पष्ट करें.

जितिया की रीति घर और क्षेत्र के अनुसार बदल सकती है. सूर्य अर्घ्य को हर परिवार के लिए एक जैसा अनिवार्य नियम बताना ठीक नहीं. जहां यह परंपरा निभाई जाती है, वहां मां जल अर्पित करते हुए वही कामना करती हैं जिसके लिए उन्होंने व्रत रखा था, संतान का जीवन सुखी और सुरक्षित रहे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों के विशेषज्ञ है और लेखन करते हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 03 Oct 2026 02:21 PM (IST)
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