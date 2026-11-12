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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराहुल के विदेश दौरों के पीछे क्या है रहस्य? BJP बोली- कभी तो पर्दा उठेगा

राहुल के विदेश दौरों के पीछे क्या है रहस्य? BJP बोली- कभी तो पर्दा उठेगा

बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने राहुल गांधी के 16 से 19 नवंबर तक प्रस्तावित अमेरिका दौरे पर तंज कसा. अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने को भी उन्होंने राजनीतिक रणनीति बताया.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 12 Nov 2026 11:59 AM (IST)
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बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित अमेरिका दौरे को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने राहुल गांधी के बार-बार विदेश जाने पर सवाल उठाए. रामकृपाल यादव ने कहा कि राहुल गांधी देश में नहीं रहते हैं. वह हर दो-चार या छह महीने में विदेश दौरे पर चले जाते हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि विदेश जाने के पीछे क्या रहस्य है.

दरअसल, राहुल गांधी का अमेरिका दौरा 16 से 19 नवंबर तक प्रस्तावित है. इस दौरान वह 17 नवंबर को न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और 18 नवंबर को शिकागो यूनिवर्सिटी में कार्यक्रमों में शामिल होंगे. उनके दौरे की खबर सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं.ढ़े

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बोले- राहुल गांधी देश में थोड़ी रहते हैं?

रामकृपाल यादव ने राहुल गांधी के विदेश दौरों पर कहा, "राहुल गांधी देश में थोड़ी रहते हैं? देश में तो रहते नहीं हैं. जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं या उससे पहले से भी, उनकी आदत है कि हर दो-चार या छह महीने के बाद विदेश दौरा करना. कोई नई बात नहीं है. वियतनाम जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं. अब पता नहीं, लोग कहते हैं कि विदेश जाने का क्या रहस्य है? विदेश में ऐसी कौन-सी बात है, जिसके लिए आप बराबर जाते हैं? स्टडी करने जाते हैं? क्यों जाते हैं? लोग पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूं. लोगों की जुबान पर ये बातें आ रही हैं कि राहुल गांधी के विदेश जाने के पीछे कोई न कोई रहस्य है. कभी पर्दा उठ जाएगा."

अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना

रामकृपाल यादव ने बीजेपी की ओर से अखिलेश यादव को चुनावी हिंदू बताए जाने के सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "ठीक बोल रही है. पता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजा आने वाला है. इन लोगों को यह भी पता है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी का हश्र क्या होने वाला है. इसलिए एक सोची-समझी रणनीति और राजनीति के तहत वह राम मंदिर जा रहे हैं. चूंकि बाबरी मस्जिद की वह घटना, जहां गोलियां भी चलाई गई थीं, कितने निर्दोष भक्त, कितने राम भक्तों की शहादत हुई थी. उस पाप को धोने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं धुल सकता है."

राम मंदिर जाने को बताया सियासी रणनीति

मंत्री ने अखिलेश यादव के अयोध्या में राम मंदिर जाने के फैसले को राजनीतिक रणनीति बताया. उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान हुई गोलीबारी और राम भक्तों की मौत का जिक्र किया. रामकृपाल यादव ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव राम मंदिर जाकर उस घटना से जुड़े पाप को धोने की कोशिश कर रहे हैं. उनके इस बयान से यूपी की सियासत में बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 12 Nov 2026 11:59 AM (IST)
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