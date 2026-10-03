Weekly Horoscope 4 to 10 October 2026: अक्टूबर 2026 का यह नया हफ्ता ग्रहों और नक्षत्रों के बड़े बदलावों के साथ शुरू हो रहा है. करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, लव लाइफ और सेहत के मामले में यह सप्ताह आपकी राशि के लिए क्या नए अवसर लेकर आया है? किन राशि वालों को अप्रत्याशित धन लाभ होगा और किन्हें लेन-देन में बरतनी होगी विशेष सावधानी?

आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का संपूर्ण साप्ताहिक भविष्यफल.

करियर व व्यापार: सप्ताह की शुरुआत में लाइफस्टाइल और काम करने के तौर-तरीकों में बदलाव की योजना बनेगी. इन योजनाओं पर तुरंत अमल करना आपके लिए लाभकारी रहेगा. बिजनेसमैन निजी व्यस्तता के बावजूद विश्वसनीय स्टाफ की मदद से काम सुचारू रखेंगे. मध्य सप्ताह में व्यावसायिक दस्तावेजों को लेकर सावधानी बरतें; किसी अनजान व्यक्ति को गुप्त फाइलें न दें.

शिक्षा व युवा: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत के अनुरूप आशातीत सफलता मिलने के योग हैं.

पारिवारिक व लव लाइफ: घर में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा. पति-पत्नी एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे. सप्ताहांत में लव लाइफ में प्रगाढ़ता आएगी और साथ घूमने का प्लान बन सकता है. महिलाएं आत्मसम्मान को लेकर सजग रहें और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं. नया चारपहिया वाहन खरीदने के लिए समय अनुकूल है.

स्वास्थ्य: अनियमित खान-पान से एसिडिटी और सीने में जलन की समस्या हो सकती है. योग और ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें.

वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus)

करियर व व्यापार: नौकरीपेशा जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत शानदार रहेगी; सोचे हुए कार्य शांतिपूर्वक हल होंगे. व्यापारियों के लिए गतिविधियां थोड़ी धीमी रह सकती हैं, इसलिए पेंडिंग काम निपटाने, पेमेंट कलेक्ट करने और मार्केटिंग पर ध्यान दें. मध्य सप्ताह में कार्यस्थल पर विरोधियों और सहकर्मियों की गतिविधियों पर नजर रखें.

पारिवारिक व लव लाइफ: संतान के करियर और भविष्य की योजनाएं सफल होंगी, हालांकि निर्णय लेते समय व्यावहारिकता बनाए रखें. कीमती सामान संभालकर रखें और कानूनी विवादों को तूल न दें. लव पार्टनर का पूरा भावनात्मक सहयोग मिलेगा. सप्ताहांत में संबंधों में नजदीकी बढ़ेगी.

स्वास्थ्य: बदलते मौसम के असर से गला खराब, खांसी और जुकाम की परेशानी हो सकती है. लापरवाही से बचें.

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini)

करियर व व्यापार: नया व्यापार शुरू करने से पहले उस क्षेत्र की पूरी जानकारी जुटाएं. ऑफिस के काम में जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है; सीनियर्स का मार्गदर्शन लेकर ही आगे बढ़ें. आलस्य और सुस्ती के कारण महत्वपूर्ण काम टालने से बचें, अन्यथा आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है.

शिक्षा व युवा: सप्ताह की शुरुआत में विद्यार्थियों और युवाओं को कोई शुभ समाचार मिल सकता है. किसी भी अच्छे अवसर को हाथ से न जाने दें.

पारिवारिक व लव लाइफ: पारिवारिक मामलों में अत्यधिक रोक-टोक करने से बचें ताकि घर का माहौल सुखद बना रहे. दूसरों के निजी मामलों में बेवजह दखल न दें. वीकेंड पर सुकून के पल बिताएं.

स्वास्थ्य: तनाव से राहत मिलेगी. ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीज अपनी दिनचर्या और खान-पान में संतुलन बनाए रखें.

कर्क साप्ताहिक राशिफल (Cancer)

करियर व व्यापार: बिजनेस में किए गए प्रयासों के शानदार नतीजे मिलेंगे. यदि कोई सरकारी या विभागीय जांच चल रही है, तो उसका परिणाम आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना है. ऑफिस में काम की गति बनाए रखें और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत में शालीनता बरतें.

पारिवारिक व लव लाइफ: घर के अहम मुद्दों पर आपकी राय को प्राथमिकता मिलेगी. महिलाओं के लिए खरीदारी के लिहाज से बेहतरीन समय है. युवाओं का आकर्षण विपरीत लिंग के प्रति बढ़ सकता है. सप्ताहांत में दोस्तों के साथ मेल-जोल की योजना बनेगी.

स्वास्थ्य: अनियमित खान-पान के चलते सिरदर्द, गैस और माइग्रेन की समस्या हो सकती है. सेहत को लेकर सतर्क रहें.

सिंह साप्ताहिक राशिफल (Leo)

करियर व व्यापार: बिजनेस के लिहाज से समय बेहद अनुकूल है. बाजार की मांग के अनुसार कार्यप्रणाली में बदलाव करने से बड़ा मुनाफा हो सकता है. पार्टनरशिप से जुड़े कारोबार में पूरी पारदर्शिता रखें. संपत्ति विवाद को शांति से निपटाएं; स्थान परिवर्तन के लिए समय अभी अनुकूल नहीं है.

पारिवारिक व लव लाइफ: धर्म और पूजा-पाठ में आस्था बढ़ेगी; घर में मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बन सकती है. सप्ताहांत में लव लाइफ में निकटता आएगी और पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा.

स्वास्थ्य: यात्रा और भागदौड़ के बाद मानसिक और शारीरिक थकान से बचने के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताएं.

कन्या साप्ताहिक राशिफल (Virgo)

करियर व व्यापार: व्यापारिक दृष्टि से समय थोड़ा धीमा है, इसलिए मार्केटिंग से जुड़े कार्यों को कुछ समय के लिए टालना ही समझदारी होगी. पार्टनरशिप का काम सामान्य रहेगा. सरकारी कर्मचारियों पर काम का दबाव रहेगा, लेकिन ट्रांसफर की इच्छा रखने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है. मध्य सप्ताह में किसी बड़े आर्थिक लेन-देन से बचें ताकि धोखाधड़ी न हो.

पारिवारिक व लव लाइफ: सामाजिक कार्यों में सक्रियता से मान-सम्मान बढ़ेगा. बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें. घर की छोटी-मोटी बातों को अनदेखा करें ताकि रिश्तों में मिठास बनी रहे. युवाओं की दोस्ती प्रेम संबंध में बदल सकती है.

स्वास्थ्य: तनाव और अनिद्रा की वजह से सिरदर्द हो सकता है. पर्याप्त नींद लें और खुद के लिए समय निकालें.

करियर व व्यापार: अनुभवी लोगों के सहयोग से बिजनेस की बाधाएं दूर होंगी. ऑफिस में काम का दबाव अधिक रहने से तनाव हो सकता है, इसलिए जिम्मेदारियों को सहयोगियों के साथ बांटना बेहतर रहेगा. घर के नवीनीकरण या साज-सज्जा के लिए बैंक लोन से जुड़े मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं. अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं.

पारिवारिक व लव लाइफ: परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा और किसी मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी. सप्ताहांत में प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. आपकी किसी खास प्रतिभा की समाज में पहचान बनेगी.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और सिरदर्द से बचने के लिए योग और मेडिटेशन का सहारा लें.

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Scorpio)

करियर व व्यापार: सप्ताह की शुरुआत सरकारी कार्यों और दफ्तर के लंबित मामलों को पूरा करने के लिए शानदार है. बिजनेस में सहकर्मियों और कर्मचारियों का पूरा साथ मिलेगा, जिससे अच्छी ग्रोथ दिखेगी. मध्य सप्ताह में नए निवेश के लिए जानकारी जुटाएं; नई जगह पूंजी लगाना फायदेमंद साबित हो सकता है.

पारिवारिक व लव लाइफ: कामकाजी महिलाएं और गृहिणियां घर की जिम्मेदारियों को कुशलता से संभालेंगी. दूसरों की बातों में आने के बजाय अपने विवेक पर भरोसा रखें. सप्ताहांत में पुराने मित्र से मुलाकात मन को तरोताजा कर देगी.

स्वास्थ्य: सेहत को लेकर कोई भी लापरवाही न बरतें; समय पर चिकित्सकीय सलाह और आराम लें.

धनु साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius)

करियर व व्यापार: ग्रहों की अनुकूलता से कारोबार में बड़े और लाभप्रद ऑर्डर मिल सकते हैं. किसी अनुभवी या राजनीतिक व्यक्ति की सलाह बिजनेस को नई दिशा देगी. दफ्तर में सहकर्मियों की राजनीति से सतर्क रहें. निवेश और लोन से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है; फैसले भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि व्यावहारिक होकर लें.

पारिवारिक व लव लाइफ: घर के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. बच्चों के साथ संयम से पेश आएं. व्यस्तता के बावजूद दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. युवाओं को करियर में सही दिशा मिलेगी.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा. नकारात्मक विचारों से दूर रहें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं.

मकर साप्ताहिक राशिफल (Capricorn)

करियर व व्यापार: ऑफिस में कार्यप्रणाली को व्यवस्थित रखने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. सरकारी नौकरी से जुड़े जातक पब्लिक डीलिंग के दौरान संयम बरतें. पर्सनल व्यस्तता के चलते बिजनेस पर ध्यान कम रह सकता है. किसी भी जरूरी कॉल को नजरअंदाज न करें. विदेश यात्रा के इच्छुक लोगों को कागजी औपचारिकताओं में रुकावट आ सकती है.

पारिवारिक व लव लाइफ: घर के काम अकेले करने के बजाय परिजनों के साथ बांट लें. पड़ोसियों के साथ किसी भी व्यर्थ विवाद से बचें. सप्ताहांत में मनोरंजन, आउटिंग और डिनर के साथ खुशनुमा समय बीतेगा.

स्वास्थ्य: काम की अधिकता और तनाव से सर्वाइकल या सिरदर्द की समस्या बढ़ सकती है. प्रकृति के करीब समय बिताएं.

कुंभ साप्ताहिक राशिफल (Aquarius)

करियर व व्यापार: प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त और वित्तीय मामलों के लिए सप्ताह की शुरुआत शुभ है. कानूनी दस्तावेजों के मामले में सतर्कता रखें. बिजनेस में जनसंपर्क मजबूत करें; किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में बड़ा लाभ देगी. ऑफिस में कार्यभार हल्का रहने से मानसिक शांति मिलेगी.

पारिवारिक व लव लाइफ: करीबी रिश्तेदारों के आगमन से घर में उत्साह का माहौल बनेगा. पति-पत्नी की आपसी समझ से घरेलू समस्याएं हल होंगी. सप्ताहांत में लव लाइफ काफी रोमांटिक और खुशनुमा रहेगी.

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों जैसे खांसी, जुकाम और बुखार से बचाव रखें. लक्षण दिखने पर तुरंत उपचार लें.

मीन साप्ताहिक राशिफल (Pisces)

करियर व व्यापार: कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन की सराहना होगी. बिजनेस में काम का दबाव कम करने के लिए जिम्मेदारियों को कर्मचारियों के साथ बांटें और उनकी सकारात्मक सलाह पर भी ध्यान दें. नए प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा तैयार होगी.

शिक्षा व युवा: छात्र पढ़ाई को लेकर लापरवाही न बरतें, अन्यथा आगामी परीक्षाओं में परेशानी हो सकती है.

पारिवारिक व लव लाइफ: बच्चों के सुख और संस्कारों पर आपका विशेष जोर रहेगा. किसी अप्रिय समाचार से मन थोड़ा विचलित हो तो विश्वस्त मित्रों से चर्चा करें. वैवाहिक जीवन में तालमेल बेहतर रहेगा, लेकिन बाहरी आकर्षणों से दूर रहें.

स्वास्थ्य: अत्यधिक भागदौड़ के चलते पैरों में दर्द और शारीरिक थकान हो सकती है. समय पर आराम करें और ध्यान का अभ्यास करें.

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