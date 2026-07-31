क्या रोज़ तुलसी को जल चढ़ाना सही है? ये एक गलती कर रहे हैं आप

Tulsi Puja: सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र माना गया है. कई घरों में सुबह स्नान के बाद तुलसी को जल अर्पित करने और दीपक जलाने की परंपरा है. हालांकि, तुलसी पूजा से जुड़े कुछ नियम भी बताए गए हैं.

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तुलसी को रोज़ जल चढ़ाना चाहिए और पूजा के दौरान कौन-सी गलती करने से बचना चाहिए? आइए जानते हैं.

क्या रोज़ तुलसी को जल चढ़ाना सही है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी को प्रतिदिन स्वच्छ जल अर्पित करना शुभ माना जाता है. ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और भगवान विष्णु व माता तुलसी की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है. हालांकि, जल अर्पित करते समय श्रद्धा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

कौन-सी गलती करने से बचना चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार, एकादशी और सूर्यास्त के बाद तुलसी को जल अर्पित करने या पत्तियां तोड़ने से बचना चाहिए. अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं में इन नियमों को लेकर मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं, इसलिए अपने परिवार की परंपरा का भी सम्मान करना चाहिए.

तुलसी पूजा के दौरान रखें इन बातों का ध्यान

तुलसी को सुबह स्नान के बाद जल अर्पित करें.

स्वच्छ पात्र का ही उपयोग करें.

तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करें.

सूखी या गिरी हुई पत्तियों को सम्मानपूर्वक अलग करें.

पौधे की नियमित देखभाल करें.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, तुलसी पूजा का सबसे बड़ा आधार श्रद्धा और अनुशासन है. प्रतिदिन जल अर्पित करना शुभ माना जाता है, लेकिन धार्मिक परंपराओं में बताए गए कुछ नियमों का पालन करना भी आवश्यक है. उनका कहना है कि तुलसी को केवल पूजा का विषय नहीं, बल्कि प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ी आस्था का प्रतीक भी माना जाना चाहिए.

FAQ

क्या तुलसी को रोज़ जल चढ़ाना चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हां, सुबह तुलसी को जल अर्पित करना शुभ माना जाता है.

तुलसी को कब जल नहीं चढ़ाना चाहिए?

कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार, एकादशी और सूर्यास्त के बाद तुलसी को जल अर्पित करने से बचना चाहिए.

क्या रात में तुलसी की पूजा की जा सकती है?

आमतौर पर तुलसी की पूजा सुबह या दिन में करना शुभ माना जाता है.

तुलसी के पत्ते कब नहीं तोड़ने चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार, एकादशी और सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए.

तुलसी पूजा का मुख्य महत्व क्या है?

तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय पौधा माना जाता है और इसकी पूजा सुख, शांति व सकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है.

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