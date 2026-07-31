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क्या रोज़ तुलसी को जल चढ़ाना सही है? ये एक गलती कर रहे हैं आप

Tulsi Puja: क्या तुलसी को रोज़ जल चढ़ाना चाहिए? जानें तुलसी पूजा के धार्मिक नियम, किन दिनों जल अर्पित करने से बचने की मान्यता है और पूजा के दौरान कौन-सी गलती नहीं करनी चाहिए.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 31 Jul 2026 02:58 PM (IST)
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Tulsi Puja: सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र माना गया है. कई घरों में सुबह स्नान के बाद तुलसी को जल अर्पित करने और दीपक जलाने की परंपरा है. हालांकि, तुलसी पूजा से जुड़े कुछ नियम भी बताए गए हैं.

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तुलसी को रोज़ जल चढ़ाना चाहिए और पूजा के दौरान कौन-सी गलती करने से बचना चाहिए? आइए जानते हैं.

क्या रोज़ तुलसी को जल चढ़ाना सही है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी को प्रतिदिन स्वच्छ जल अर्पित करना शुभ माना जाता है. ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और भगवान विष्णु व माता तुलसी की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है. हालांकि, जल अर्पित करते समय श्रद्धा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

कौन-सी गलती करने से बचना चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार, एकादशी और सूर्यास्त के बाद तुलसी को जल अर्पित करने या पत्तियां तोड़ने से बचना चाहिए. अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं में इन नियमों को लेकर मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं, इसलिए अपने परिवार की परंपरा का भी सम्मान करना चाहिए.

तुलसी पूजा के दौरान रखें इन बातों का ध्यान

  • तुलसी को सुबह स्नान के बाद जल अर्पित करें.
  • स्वच्छ पात्र का ही उपयोग करें.
  • तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करें.
  • सूखी या गिरी हुई पत्तियों को सम्मानपूर्वक अलग करें.
  • पौधे की नियमित देखभाल करें.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, तुलसी पूजा का सबसे बड़ा आधार श्रद्धा और अनुशासन है. प्रतिदिन जल अर्पित करना शुभ माना जाता है, लेकिन धार्मिक परंपराओं में बताए गए कुछ नियमों का पालन करना भी आवश्यक है. उनका कहना है कि तुलसी को केवल पूजा का विषय नहीं, बल्कि प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ी आस्था का प्रतीक भी माना जाना चाहिए.

FAQ

क्या तुलसी को रोज़ जल चढ़ाना चाहिए?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हां, सुबह तुलसी को जल अर्पित करना शुभ माना जाता है.

तुलसी को कब जल नहीं चढ़ाना चाहिए?
कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार, एकादशी और सूर्यास्त के बाद तुलसी को जल अर्पित करने से बचना चाहिए.

क्या रात में तुलसी की पूजा की जा सकती है?
आमतौर पर तुलसी की पूजा सुबह या दिन में करना शुभ माना जाता है.

तुलसी के पत्ते कब नहीं तोड़ने चाहिए?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार, एकादशी और सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए.

तुलसी पूजा का मुख्य महत्व क्या है?
तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय पौधा माना जाता है और इसकी पूजा सुख, शांति व सकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 31 Jul 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
Tulsi Plant Tulsi Puja Tulsi Rules Hindu Rituals Tulsi Water Offering
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