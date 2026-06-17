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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSawan Pradosh Vrat 2026: सावन में सोम और भौम प्रदोष व्रत का संयोग, नोट करें डेट, प्रदोष काल पूजा मुहूर्त

Sawan Pradosh Vrat 2026: सावन में सोम और भौम प्रदोष व्रत का संयोग, नोट करें डेट, प्रदोष काल पूजा मुहूर्त

Sawan Pradosh Vrat 2026: सावन 30 जुलाई से शुरू हो रहा है. इस माह में आने वाले प्रदोष व्रत का खास महत्व. इस बार सावन में सोम और भौम प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है. भोलेनाथ को जल कब चढ़ेगा जान लें.

Reported By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 17 Jun 2026 10:18 AM (IST)
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Sawan Pradosh Vrat 2026: सावन में प्रदोष व्रत का महत्व दो गुना बढ़ जाता है क्योंकि ये तिथि और सावन का महीना दोनों ही शिव जी को अति प्रिय है. इस बार सावन में सोम और भौम प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है. ऐसे में भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए श्रावण कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर जलाभिषेक करना न भूलें.

प्रदोष व्रत से नकारात्मकता दूर होती है और मानसिक शांति मिलती है. संतान, स्वास्थ्य, धन और करियर से जुड़ी शुभ कामनाओं के लिए भी लोग यह व्रत अचूक माना गया है. आइए जानते हैं सावन में प्रदोष व्रत कब-कब है.

सावन में प्रदोष व्रत कब-कब ?

सोम प्रदोष व्रत - 10 अगस्त 2026, सोमवार

इस दिन सोमवार व्रत और प्रदोष व्रत का महासंयोग बन रहा है. सावन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 अगस्त 2026 सुबह 8 बजे शुरू होगा और इसका समापन 10 अगस्त को सुबह 4.54 पर होगा.

प्रदोष काल पूजा मुहूर्त - रात 7.05 - रात 9.14

महत्व - स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर प्रसन्न मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद देते हैं. इस समय की गई पूजा विशेष फलदायी मानी गई है. प्रदोष काल में शिव आराधना करने से पापों का क्षय होता है तथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होने की मान्यता है.

भौम प्रदोष व्रत - 25 अगस्त 2026, मंगलवार

सावन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 25 अगस्त सुबह 6.20 शुरू होगी और इसका समापन सुबह 7.59 पर होगा. मंगलवार को होने से ये भौम प्रदोष व्रत कहलाएगा.

प्रदोष काल पूजा मुहूर्त - शाम 6.51 - रात 09.04

महत्व - शिव पुराण के अनुसार इसे भगवान शिव की आराधना के साथ साहस, ऋण मुक्ति और कष्टों से राहत देने वाला विशेष व्रत माना गया है.भौम शब्द का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है, इसलिए इस दिन शिव पूजा के साथ मंगल दोष शांति की होती है. भौम प्रदोष व्रत को साहस, ऊर्जा, भूमि-संबंधी कार्यों में सफलता और मंगल ग्रह से जुड़े अशुभ प्रभावों की शांति के लिए भी शुभ माना जाता है.

प्रदोष व्रत के दिन क्या करें

  • सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें और भगवान शिव का ध्यान करें.
  • शिवलिंग का अभिषेक करें  जल, दूध, गंगाजल, पंचामृत आदि से.
  • बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, सफेद चंदन अर्पित करें.
  • प्रदोष काल (सूर्यास्त के आसपास) में विशेष रूप से शिव पूजा करें, इसे सबसे शुभ समय माना जाता है.
  • “ॐ नमः शिवाय” या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.
  • शिव चालीसा, रुद्राष्टक या शिव स्तुति का पाठ करें.
  • अपनी क्षमता अनुसार दान-पुण्य करें, जैसे अन्न, वस्त्र या जरूरतमंदों की सहायता.
  • दिनभर संयम, शांत व्यवहार और सकारात्मक विचार रखने का प्रयास करें.
  • यदि संभव हो तो फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 17 Jun 2026 10:18 AM (IST)
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