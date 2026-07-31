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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मEkadashi in Sawan 2026: सावन में कामिका और पुत्रदा एकादशी क्यों मानी जा रही खास, जानें डेट और महत्व

Ekadashi in Sawan 2026: सावन में कामिका और पुत्रदा एकादशी क्यों मानी जा रही खास, जानें डेट और महत्व

Ekadashi in Sawan 2026: सावन में कामिका एकादशी 9 अगस्त और पुत्रदा एकादशी 24 अगस्त को मनाई जाएगी. ये दोनों एकादशी बहुत खास है क्योंकि ये चातुर्मास में आई हैं, देखें मुहूर्त और व्रत पारण समय.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 31 Jul 2026 07:55 AM (IST)
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Kamika And Putrada Ekadashi 2026: सावन चातुर्मास का पहला महीना है. चातुर्मास में आने वाली सभी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस समय विष्णु जी की पूजा का महत्व दोगुना बढ़ जाता है. सावन में कामिका एकादशी 9 अगस्त 2026 और सावन पुत्रदा एकादशी 23 अगस्त को है.

ये दोनों एकादशी बहुत खास है, पद्म पुराण में इस व्रत को करने से क्या लाभ मिलते हैं ये बताया गया है. आइए जानते हैं अगस्त में आने वाली कामिका और पुत्रदा एकादशी का मुहूर्त, व्रत पारण समय और लाभ.

कामिका एकादशी - 9 अगस्त 2026

सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 8 अगस्त 2026 को दोपहर 1.59 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 9 अगस्त 2026 को सुबह 11.04 मिनट पर समाप्त होगी.

  • पूजा का मुहूर्त - सुबह 7.27 - दोपहर 12.26
  • व्रत पारण समय - सुबह 5.47 - सुबह 8.00 (10 अगस्त)

ब्रह्मा जी ने बताया कामिका एकादशी का महत्व

  • कामिका एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने नारद जी को इसका महत्व बताते हुए कहा था कि जो मनुष्य इस दिन तुलसीजी का पूजन और दर्शन करते हैं उनकी यम यातनायें नष्ट हो जाती हैं.
  • जो मनुष्य तुलसीजी को भक्तिपूर्वक भगवान के श्रीचरण कमलों में अर्पित करता है, उसे जन्म-मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है.
  • वहीं जो साधक जागरण करते हैं तथा दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं, ऐसा कथा में बताया गया है.
  • भगवान के समक्ष दीपक प्रज्वलित करते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं.

सावन पुत्रदा एकादशी - 23 अगस्त 2026

सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 23 अगस्त 2026 को सुबह 2 बजे शुरू होगी और अगले दिन 24 अगस्त 2026 को सुबह 4 बजकर 18 मिनट पर समाप्त होगी. इसे पवित्रा एकादसी भी कहा जाता है.

  • पूजा मुहूर्त - सुबह 7.32 - दोपहर 12.24
  • व्रत पारण समय - दोपहर 1.41 - शाम 4.16

सावन पुत्रदा एकादशी महत्व

पौराणिक कथा के अनुसार राजा महाजित सालों निसंतान का कष्ट भोग रहे थे, महर्षि लोमेश के कहे अनुसार उन्होंने जब सावन पुत्रदा एकादशी व्रत किया तो उन्हें एक तेजस्वी संतान प्राप्त हुई. जिन दम्पत्तियों को जीवन में संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती वो अत्यधिक परेशान रहते हैं. ये व्रत अच्छी, सुयोग्य संतान पाने के लिए किया जाता है.

(FAQ)

Q1. कामिका एकादशी और पुत्रदा एकादशी में क्या अंतर है?
उत्तर: कामिका एकादशी भगवान विष्णु की कृपा, पापों के क्षय और तुलसी पूजन के लिए विशेष मानी जाती है, जबकि सावन पुत्रदा एकादशी मुख्य रूप से संतान सुख, वंश वृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना के लिए रखी जाती है.

Q2. कामिका एकादशी पर तुलसी की पूजा क्यों की जाती है?
उत्तर: पद्म पुराण के अनुसार कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है. मान्यता है कि तुलसी पूजन से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं.

Q3. क्या पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल निसंतान दंपत्ति ही रख सकते हैं?
उत्तर: नहीं. यह व्रत कोई भी श्रद्धालु रख सकता है. निसंतान दंपत्ति संतान प्राप्ति की कामना से व्रत रखते हैं, जबकि जिनकी संतान है, वे उसके सुख, स्वास्थ्य, दीर्घायु और उज्ज्वल भविष्य के लिए भी यह व्रत करते हैं.

Q4. सावन में आने वाली दोनों एकादशियों का क्या विशेष महत्व है?
उत्तर: सावन चातुर्मास का पहला महीना होता है. इस दौरान भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व माना गया है. इसलिए कामिका और पुत्रदा एकादशी का व्रत, पूजा, दान और जप अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक पुण्यदायी माने गए हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 31 Jul 2026 07:55 AM (IST)
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