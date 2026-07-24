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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAugust 2026 Vrat Tyohar: अगस्त में रक्षाबंधन, हरियाली तीज, सूर्य-चंद्र ग्रहण कब ? व्रत-त्योहार का पूरा कैलेंडर देखें

August 2026 Vrat Tyohar: अगस्त में रक्षाबंधन, हरियाली तीज, सूर्य-चंद्र ग्रहण कब ? व्रत-त्योहार का पूरा कैलेंडर देखें

August Vrat Tyohar 2026: अगस्त में सावन माह के सभी खास व्रत त्योहार आएंगे जैसे हरियाली तीज, रक्षाबंधन, कामिका एकादशी, सावन शिवरात्रि, सूर्य-चंद्र ग्रहण. इन सभी प्रमुख त्योहारों का पूरा कैलेंडर यहां देखें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 24 Jul 2026 09:19 AM (IST)
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August Vrat Tyohar 2026:  अंग्रेजी कैलेंडर में अगस्त 8वां महीना होता है. आमतौर पर अगस्त में सावन महीने का संयोग रहता है. इस समय मानसून चरम पर रहता हैधरती हरियाली की चादर ओढ़ लेती है. वैद क परंपरा में ये काल सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का ही नहीं, बल्कि तप, व्रत, पूजा और आत्मचिंतन का भी समय माना गया है. खास बात ये है कि इस बार अगस्त में सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों लग रहे हैं.

अगस्त 2026 में प्रमुख व्रत त्योहार जैसे हरियाली तीज, सावन सोमवार, सावन शिवरात्रि, कामिका और पवित्रा एकादशी, हरियाली अमावस्या, रक्षाबंधन कब है, इसकी तारीख जान लें.

अगस्त 2026 व्रत त्योहार

August 2026 Vrat Tyohar: अगस्त में रक्षाबंधन, हरियाली तीज, सूर्य-चंद्र ग्रहण कब ? व्रत-त्योहार का पूरा कैलेंडर देखें

2 अगस्त 2026 - गजानन संकष्टी चतुर्थी

ये सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, इस दिन व्रत रखकर गणपति की पूजा के बाद चंद्र दर्शन करने से बुद्धि, सुख और समृद्धि की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है, ऐसी मान्यता है.

सावन सोमवार - (3, 10, 17, 24 अगस्त)

जलाभिषेक और शिव पूजन करने के लिए सावन के सभी सोमवार बहुत खास माने जाते हैं.

मंगला गौरी व्रत - (4, 11,18, 25 अगस्त)

विवाहित महिलाओं के लिए विशेष शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे अखंड सौभाग्य, सुखी दांपत्य जीवन और परिवार में खुशहाली बनी रहती है.

9 अगस्त 2026 - कामिका एकादशी

सभी कामनों की पूर्ति करने वाली मानी गई है कामिका एकादशी. इस व्रत के प्रभाव से पापों का नाश होता है

11 अगस्त 2026 - सावन शिवरात्रि

सावन शिवरात्रि पर कांवड़ का जल शिव जी को चढ़ता है. इस दिन रात्रि जागरण, रुद्राभिषेक और मंत्र जाप का लाभ दोगुना मिलता है.

11 अगस्त 2026 - हरियाली अमावस्या, सूर्य ग्रहण

हरियाली अमावस्या  वृक्षारोपण और पितरों के स्मरण का पर्व है. इसी दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, हालांकि ये भारत में दिखाई नहीं देगा.

15 अगस्त 2026 - हरियाली तीज

हरियाली तीज माता पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन का प्रतीक पर्व है. महिलाएं इस दिन सुखी वैवाहिक जीवन, अखंड सौभाग्य और परिवार की खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं.

17 अगस्त 2026 - नाग पंचमी, सिंह संक्रांति, तीसरा सावन सोमवार

23 साल बाद नाग पंचमी पर सावन सोमावर का संयोग बना है. इस दिन सूर्य सिंह राशि में गोचर भी करेंगे.

24 अगस्त 2026 - पवित्रा एकादशी, पुत्रदा एकादशी, चौथा सावन सोमवार

संतान प्राप्ति के लिए ये एकादशी व्रत खास होता है. इस दिन रक्षाबंधन से पहले श्रीकृष्ण को राखी बांधी जाती है.

26 अगस्त 2026 - ओणम

ओणम केरल का प्रमुख पर्व है, जो राजा महाबली की स्मृति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. ये त्योहार समानता, खुशहाली और समाज में प्रेम व भाईचारे का संदेश देता है.

28 अगस्त 2026 - सावन पूर्णिमा, रक्षाबंधन, वरलक्ष्मी व्रत, चंद्र ग्रहण

सावन पूर्णिमा पर रक्षाबंधन भाई-बहन के अटूट प्रेम का पर्व है और वरलक्ष्मी व्रत माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए रखा जाता है. इस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है जो भारत में दिखाई नहीं देगा.

29 अगस्त 2026 - भाद्रपद माह शुरू

भाद्रपद मास भगवान श्रीकृष्ण, भगवान गणेश और ऋषि परंपरा की आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है.

31 अगस्त 2026 - बहुला चौथ, कजरी तीज

बहुला चौथ पर गौ माता की पूजा कर परिवार की सुख-समृद्धि और संतान की रक्षा की कामना की जाती है. कजरी तीज महिलाओं का प्रमुख पर्व है, जो दांपत्य सुख, सौभाग्य और भगवान शिव-पार्वती के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है.

(FAQ)

Q1. अगस्त 2026 में सावन कब से कब तक?
उत्तर: 30 जुलाई से शुरू हो रहा सावन 28 अगस्त तक रहेगा.

Q2. अगस्त 2026 में सूर्य और चंद्र ग्रहण कब लगेंगे?
उत्तर: 11 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण और 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण लगेगा. दोनों ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे.

Q3. अगस्त 2026 में रक्षाबंधन और हरियाली तीज कब है?
उत्तर: 15 अगस्त 2026 को हरियाली तीज और 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 24 Jul 2026 09:19 AM (IST)
Tags :
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