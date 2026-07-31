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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मरक्षाबंधन 2026: राखी बांधने से पहले बहनें करें ये शुभ काम, भाई की होती है उन्नति

रक्षाबंधन 2026: राखी बांधने से पहले बहनें करें ये शुभ काम, भाई की होती है उन्नति

रक्षाबंधन 2026 पर राखी बांधने से पहले कौन-से शुभ काम करने चाहिए? जानें पूजा की सही विधि, धार्मिक मान्यताएं और भाई की मंगलकामना से जुड़े महत्वपूर्ण नियम.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 31 Jul 2026 02:19 PM (IST)
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Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक माना जाता है. इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और सफलता की कामना के साथ राखी बांधती हैं.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, राखी बांधने से पहले यदि कुछ शुभ कार्य किए जाएं, तो पूजा अधिक फलदायी मानी जाती है और भाई के जीवन में सुख-समृद्धि आने की मान्यता है.

राखी बांधने से पहले करें ये शुभ काम

भगवान गणेश और भगवान विष्णु का पूजन करें

राखी बांधने से पहले भगवान गणेश और भगवान विष्णु का पूजन करना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे पूजा में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं.

राखी की थाली तैयार करें

थाली में रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई, राखी और नारियल रखें. पूजा शुरू करने से पहले दीपक अवश्य जलाएं.

भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठाएं

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाना शुभ माना जाता है.

आरती के बाद बांधें राखी

सबसे पहले भाई के माथे पर तिलक लगाएं, फिर अक्षत लगाकर आरती करें. इसके बाद राखी बांधें और मिठाई खिलाएं.

भाई की मंगलकामना करें

राखी बांधते समय भाई के अच्छे स्वास्थ्य, सफलता और सुखी जीवन की कामना करें. यही रक्षाबंधन का सबसे महत्वपूर्ण भाव माना गया है.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि भाई-बहन के स्नेह और शुभकामनाओं का पर्व है. राखी बांधने से पहले विधिपूर्वक पूजा करने और ईश्वर का स्मरण करने से मन में सकारात्मकता आती है. हालांकि, भाई की उन्नति केवल किसी एक पूजा-विधि से नहीं, बल्कि उसके कर्म, प्रयास और परिवार के आशीर्वाद से भी जुड़ी होती है.

रक्षाबंधन पर किन बातों का रखें ध्यान?

  • शुभ मुहूर्त में राखी बांधने का प्रयास करें.
  • पूजा के समय दीपक अवश्य जलाएं.
  • राखी बांधने से पहले भगवान का स्मरण करें.
  • भाई-बहन एक-दूसरे का सम्मान और आशीर्वाद लें.
  • परिवार के साथ प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाए रखें.

FAQ

राखी बांधने से पहले क्या करना चाहिए?
भगवान गणेश का पूजन करें, पूजा की थाली तैयार करें और दीपक जलाकर पूजा शुरू करें.

राखी बांधते समय भाई का मुख किस दिशा में होना चाहिए?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्व या उत्तर दिशा शुभ मानी जाती है.

राखी की थाली में क्या-क्या होना चाहिए?
राखी, रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई, नारियल और फूल.

क्या राखी बांधने से पहले आरती करनी चाहिए?
हां, तिलक और आरती के बाद राखी बांधना शुभ माना जाता है.

रक्षाबंधन का मुख्य संदेश क्या है?
भाई-बहन के प्रेम, विश्वास, सुरक्षा और शुभकामनाओं का बंधन.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 31 Jul 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
Rakhi Raksha Bandhan 2026 Rakhi Rituals Rakhi Puja
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