Indresh Upadhyay Wedding: वृंदावन के युवा कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय शादी के बंधन में बंध गए हैं. हाल ही में उनकी हरियाणा की शिप्रा शर्मा से शादी हुई. कथावाचक इंद्रेश की शादी ने खूब चर्चा बटोरी. इंद्रेश उपाध्याय की शादी के वीडियो आने का सिलसिला जारी है. इसी कड़ी में उनकी शादी का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें संगीत समारोह के दौरान वो भी गुनगुनाते हुए नजर आए.

मीडिया से लेकर इंटरनेट हर जगह जयपुर में हुई कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी ट्रेंड कर रही है. हाल में इंटनेट पर छाया ये वीडियो इंद्रेश जी और शिप्रा की संगीत की रस्म का है. संगीत समारोह में जहां कई बड़े कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी तो वहीं इंद्रेश उपाध्याय भी पीछे नहीं रहे. भजन के लिए मशहूर इंद्रेश जी ने मेरा आपकी कृपा से भजन गाकर समा बांधा.

इंद्रेश उपाध्याय ने अपनी शादी के लिए श्रीकृष्ण का आभार जताया. उन्होंने भजन गाते हुए बोला – मेरा आपकी कृपा से ये ब्याह हो रहा है.

इंद्रेश उपाध्याय की शादी की चर्चा इसलिए भी है क्योंति तीन दिनों तक लगातार चलने वाली विवाह की रस्मों और परंपराओं के बाद इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा ने हरिद्वार, नासिक और वृंदावन से आए 101 पंडितों की मौजूदगी में वैदिक रीति-रिवाजों के साथ फेरे लिए. इस शादी में जया किशोरी, अनिरुद्धाचार्य, देवकीनंदन ठाकुर, धीरेंद्र शास्त्री, कुमार विश्वास समेत कई बड़े साधु संत भी शामिल हुए.

कौन हैं इंद्रेश उपाध्याय ?

इंद्रेश उपाध्याय आध्यात्मिक जगत से जुड़े अपने युवा प्रशंसकों के बीच बेहद मश्हूर हैं. उन्हें खासकर अपने प्रसिद्ध भजन ‘राधा गोरी’ ने भक्तों के बीच बेहद लोकप्रिय बनाया. बहुत छोटी उम्र में ही इंद्रेश जी ने श्रीमद्भागवत गीता का अध्ययन कर लिया था. उन्होंने श्रीमद्भागवत कथा, गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया है.

