इंद्रेश उपाध्याय जी के 8 वायरल भजन सुनकर डूब जाएंगे भक्ति में! प्लेलिस्ट में करें अभी शामिल

Pujya Shri Indresh Upadhyay Ji Bhajan: कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जिनके भजन और प्रवचन आजकल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं. अपने मधुर स्वभाव, मीठी बोली और प्रवचन सुनने की अनोखी कला के कारण प्रेमानंद महाराज ने उन्हें अपना हृदय तक कह दिया.

आज के इस लेख में हम आपको उनके कुछ ऐसे सुरीले और मनमोहक भजन के बारे में बताएंगे जिसे सुनने के बाद आप इन भजनों को अपने प्लेलिस्ट में जरूर शामिल करेंगे.

राधा रमणम हरे हरे

राधा रमणम ठाकुर जी का बेहद प्यारा से भजन, जिसे सुनने के बाद आपका मन और मस्तिष्क दोनों शांत हो जाते हैं. 14 मिनट के इस भजन पर अबतक 60 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.

मैं बैरागन

इंद्रेश उपाध्याय का दूसरा सबसे प्रिय भजन 'मैं बैरागन हुंगी' जो मीराबाई की भक्ति से प्रेरित है. यह भजन दर्शाता है कि, कैसे एक भक्त अपने प्रभु की प्राप्ति के लिए सबकुछ त्याग देता है. इस गाने का मुख्य विषय हर पल ईश्वर की भक्ति में लीन रहना है.

जादू करके

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय द्वारा गाया गया जादू करके भजन भी मीराबाई का भजन है, जो कृष्ण की भक्ति से प्रेरित है. मीराबाई के इस भजन को इंद्रेश महाराज ने बड़े ही सुरीले भाव में गाया है, जिसे सुनकर आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा.

प्यारो वृंदावन

प्यारो वृंदावन भजन ब्रज क्षेत्र की महानता और कृष्ण भक्ति को दर्शाता है. इंद्रेश महाराज ने इस भजन को सिंगर बीप्राक के साथ मिलकर बनाया है.

राधा गौरी-गौरी

राधा गौरी गौरी भजन बीप्राक और इंद्रेश उपाध्यान ने मिलकर बनाया है. इस भजन को लोगों से काफी सराहना भी मिली. यह भजन राधा-कृष्ण के प्रेम स्वरूप को बखूबी रूप से दर्शाता है.

गोवर्धन वासी सांवरे

इंद्रेश उपाध्याय द्वारा गाया गया गोवर्धन वासी सांवरे भजन को लोगों ने काफी पसंद किया. इस भजन की सबसे बड़ी खासियत इसे भावनात्मक और मार्मिक प्रस्तुति के साथ पेश किया गया. श्रोता बताते हैं कि, इस भजन को सुनकर अपने आप आंख नम हो जाती है.

राधिका दुलारी

बीप्राक और मीर देसाई के संगीत और अपनी अवाजा में इंद्रेश उपाध्याय ने राधिका दुलारी भजन को भक्तिपूर्ण होकर गाया है. यह भजन राधा-कृष्ण के प्रेम को दर्शाता है.

पिया तोहे नैनन में राखूं

1 साल पहले आया नैन में राखु पिया तोहे भजन लोगों को काफी पसंद आ रहा है. इस भजन को इंद्रेश उपाध्याय ने बड़े ही प्रेम से गाया है.

