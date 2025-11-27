Aaj Ka Rashifal: धनु, मकर, कुंभ, मीन: आज ग्रहों की चाल भारी, कहीं देर न हो जाए! जानें 27 नवंबर का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: 27 नवंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.
Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 27 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).
धनु (Sagittarius) राशिफल, 27 नवंबर 2025
मकर चंद्रमा धन, सुरक्षा और Self-Worth (स्व-मूल्य) पर विचार गहरा करेगा. कमाई–खर्च बराबर चलते दिखेंगे. काम में मेहनत का फल धीमे-धीमे मिलेगा. रिश्तों में पैसों को लेकर कोई बातचीत माहौल बदल सकती है. छात्रों के लिए Practical subjects लाभकारी.
Career: परिणाम धीमे.
Love: वित्त पर चर्चा.
Education: Practical विषय अच्छे.
Health: हड्डी/दांत/त्वचा.
Finance: बचत महत्वपूर्ण.
उपाय: पीली दाल दान.
Lucky Color: Yellow
Lucky Number: 3
मकर (Capricorn) राशिफल, 27 नवंबर 2025
चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से आज मन, शरीर और काम तीनों पर Pressure (दबाव) रहेगा. काम में सबका बोझ आप पर आएगा. रिश्तों में भावनात्मक दूरी महसूस होगी. छात्रों के लिए Self-study सबसे प्रभावी.
Career: ज़िम्मेदारियां बढ़ेंगी.
Love: distance महसूस.
Education: Self-study अच्छा.
Health: Joints/थकान.
Finance: खर्च नियंत्रित.
उपाय: काले तिल अर्पित करें.
Lucky Color: Grey
Lucky Number: 8
कुंभ (Aquarius) राशिफल, 27 नवंबर 2025
आज अवचेतन मन ज़्यादा सक्रिय रहेगा. बिना वजह बेचैनी, पुराने दृश्य और Guilt उभर सकते हैं. बाहर से आप Normal दिखेंगे पर अंदर से energy कम रहेगी. छात्रों के लिए एकांत में पढ़ाई श्रेष्ठ. धन में कोई Small hidden खर्च आ सकता है.
Career: outer ठीक, inner परेशान.
Love: कम share करेंगे.
Education: meditation + study.
Health: नींद कमजोर.
Finance: छोटा खर्च.
उपाय: पीपल के पास शांत बैठें.
Lucky Color: Electric Blue
Lucky Number: 11
मीन (Pisces) राशिफल, 27 नवंबर 2025
मकर चंद्रमा मित्रों, नेटवर्क और टीम-वर्क में गंभीरता लाता है. कोई पुराना वादा पूरा करना पड़ेगा. टीम-वर्क आपको थकाएगा लेकिन परिणाम आगे बढ़ेगा. रिश्तों में Friendship और Love की Boundary धुंधली हो सकती है.
Career: टीम–वर्क दबाव.
Love: सीमा धुंधली.
Education: समूह अध्ययन ठीक.
Health: पैरों में heaviness.
Finance: online/group खर्च.
उपाय: तुलसी को जल दें.
Lucky Color: Sea Green
Lucky Number: 6
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL