Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 5 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन तीन राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह (Leo)

पूर्णिमा आपकी महत्वाकांक्षाओं को प्रज्वलित कर रही है. आज आप जिस मंच पर खड़े होंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, पर विनम्रता आपको और ऊपर ले जाएगी. आत्म-विश्वास के साथ भावनात्मक बुद्धि आपकी सबसे बड़ी पूंजी है. किसी अवसर को पकड़ने में देर न करें,समय आपके पक्ष में है.

Career/Business: प्रोजेक्ट लीडरशिप या प्रमोशन संभव.

Love Life: पार्टनर को स्पेस दें, वफादारी बढ़ेगी.

Education: मीडिया, मैनेजमेंट या परफ़ॉर्मिंग आर्ट्स में सफलता.

Health: थकान और आँखों पर दबाव कम रखें.

Finance: इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स से मन प्रसन्न रहेगा.

सफलता का मंत्र:'विनयेन दीयते तेजः, अहंकारेण नाश्यति. यानी विनम्रता से तेज़ बढ़ता है, अहंकार से मिटता है.

Lucky Color: Gold. Lucky Number: 1

उपाय: सूर्य को गुड़-मिश्रित जल अर्पित करें.

कन्या (Virgo)

आज आपकी विश्लेषण क्षमता तेज़ रहेगी. हर छोटी डिटेल आपके लिए बड़ा परिणाम ला सकती है. पूर्णिमा आपको काम और सेहत, दोनों में संतुलन का संदेश दे रही है. काम से प्रेम करें, पर खुद से और ज़्यादा करें.

Career/Business: प्रेज़ेंटेशन या डॉक्यूमेंटेशन में प्रशंसा.

Love Life: छोटे सरप्राइज़ से रिश्ता गहराएगा.

Education: मेडिकल, एनालिटिक्स, रिसर्च स्टूडेंट्स को ग्रोथ.

Health: पेट या माइग्रेन संबंधी समस्या कम करें.

Finance: सिस्टेमेटिक सेविंग बढ़ेगी.

सफलता का मंत्र: 'युक्तः कर्मफलत्यागं शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्. यानी समर्पण से ही शांति मिलती है.

Lucky Color: Olive Green. Lucky Number: 7

उपाय: हरे पौधे पर जल अर्पित करें और 7 बार 'ॐ हनुमते नमः' जपें.

पूर्णिमा आपके पांचवें भाव को आलोकित कर रही है, प्रेम, कला और आत्म-अभिव्यक्ति आज केंद्र में रहेंगे. मन में हल्की अस्थिरता रहेगी, पर वही सृजन का ईंधन है. आज किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाक़ात हो सकती है.

Career/Business: क्रिएटिव सेक्टर या मीडिया फील्ड वालों के लिए शानदार दिन.

Love Life: प्रेम-संबंधों में नई शुरुआत संभव.

Education: डिज़ाइन, फिल्म, फाइनेंस पढ़ने वालों के लिए शुभ योग.

Health: मानसिक तनाव कम करें; ध्यान करें.

Finance: इन्वेस्टमेंट पर संतुलन रखें.

सफलता का मंत्र: 'समत्वं योग उच्यते.समभाव ही योग है.

Lucky Color: Sky Blue. Lucky Number: 6

उपाय: माता लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं.

वृश्चिक (Scorpio)

चंद्रमा आपके सप्तम भाव में,संबंधों में गहराई और पुनर्जन्म दोनों का योग. पूर्णिमा आपको आत्म-परिवर्तन का अवसर दे रही है. कोई पुराना डर या अविश्वास खत्म होगा. यह वह दिन है जब आप अपने जीवन की डोर पुनः थामेंगे.

Career/Business: गुप्त योजनाएं सफल होंगी; रणनीति रखें.

Love Life: दिल की बात कहने से राहत मिलेगी.

Education: मनोविज्ञान, ज्योतिष या रिसर्च छात्रों के लिए प्रेरक दिन.

Health: भावनात्मक थकान से बचें; ध्यान करें.

Finance: पुराने देनदार लौट सकते हैं.

सफलता का मंत्र: 'न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्. यानी हर क्षण परिवर्तन का कर्म है.

Lucky Color: Maroon. Lucky Number: 8

उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित कर 'ॐ नमः शम्भवाय' जपें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.