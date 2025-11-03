हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kanya Masik Rashifal November 2025: कन्या राशि कामकाज में वृद्धि, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे

Kanya Masik Rashifal November 2025: कन्या राशि कामकाज में वृद्धि, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे

Virgo November Month Horoscope 2025: कन्या राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से कन्या मासिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 03 Nov 2025 09:03 PM (IST)
Kanya Masik Rashifal November 2025: कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना करियर और कारोबार के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा. इस माह आपके अटके हुए कार्य समय पर पूरे होंगे और घर व बाहर दोनों जगह से सहयोग प्राप्त होगा. सौभाग्य आपके पक्ष में रहेगा, जिससे करियर, व्यापार और आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा. 

करियर और नौकरी:
नौकरीपेशा लोगों के लिए यह माह उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी आप पर भरोसा जताएंगे. माह के मध्य में प्रमोशन या नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है. हालांकि किसी भी बड़े निर्णय से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें.

व्यापार और धन लाभ:
व्यवसायियों के लिए यह महीना प्रगति का संकेत दे रहा है. नए ग्राहक जुड़ेंगे और व्यापार विस्तार की योजना सफल होगी. माह के उत्तरार्ध में व्यवसायिक यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी. धन का आगमन स्थिर रहेगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

परिवार और संबंध:
पारिवारिक जीवन में सुख और सहयोग का वातावरण रहेगा. जीवनसाथी और प्रियजनों का सहयोग आपके मनोबल को बढ़ाएगा. रिश्तों में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ेगी. हालांकि कामकाज की व्यस्तता के कारण घर पर समय कम दे पाएंगे, जिससे परिवार के साथ संवाद बनाए रखना आवश्यक रहेगा.

स्वास्थ्य:
माह की शुरुआत में किसी पुराने रोग के दोबारा उभरने से परेशानी हो सकती है. थकान, सिरदर्द या पाचन संबंधी समस्या हो सकती है. नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और योग-ध्यान से राहत मिलेगी.

भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: बुधवार के दिन गोमाता को हरा चारा खिलाएं.

FAQs:
Q1: क्या नवंबर में नौकरी बदलना शुभ रहेगा?
A1: हां, मध्य माह में प्राप्त प्रस्ताव करियर ग्रोथ के लिए लाभदायक रहेंगे.

Q2: क्या व्यापार में विस्तार करना सही रहेगा?
A2: बिल्कुल, माह की शुरुआत से ही नए अवसर मिलेंगे और निवेश से लाभ प्राप्त होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 03 Nov 2025 09:03 PM (IST)
