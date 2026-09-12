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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHartalika Teej Rules: पहली बार रख रही हैं हरतालिका तीज? जान लें कुंवारी लड़कियों के लिए पूजा के 4 जरूरी नियम

Hartalika Teej Rules: पहली बार रख रही हैं हरतालिका तीज? जान लें कुंवारी लड़कियों के लिए पूजा के 4 जरूरी नियम

Hartalika Teej 2026: कुंवारी लड़कियां न करें ये भूल, मनचाहा वर पाने के लिए तीज व्रत में पानी न पिएं, दिन में सोने से बचें और मां पार्वती को सिंदूर न चढ़ाएं. शाम को प्रदोष काल में ही पूजा करें.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 12 Sep 2026 04:51 PM (IST)
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Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज का व्रत सिर्फ सुहागिनों के लिए ही नहीं, बल्कि मनचाहा जीवनसाथी चाहने वाली कुंवारी लड़कियों के लिए भी बेहद खास होता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक यह कठिन और निर्जला तप किया था.

यह व्रत जितना फलदायी है, इसके नियम उतने ही कड़े हैं. अक्सर कुंवारी कन्याएं अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं, जिससे व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता. अगर आप भी पहली बार यह व्रत रख रही हैं, तो इन जरूरी बातों का खास ध्यान रखें.

भूलकर भी न करें ये गलतियां

पानी या शरबत पीने की भूल: यह पूरी तरह से निर्जला व्रत होता है. सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है. अगर सेहत की मजबूरी न हो, तो गलती से भी दिन में पानी, चाय या जूस न पिएं.

दिन या रात में सोना: इस व्रत में सोने की मनाही होती है. मान्यता है कि तीज के दिन सोने से व्रत खंडित हो जाता है. दिन में पूजा की तैयारी करें और रात में परिवार की महिलाओं के साथ भजन-कीर्तन या जागरण करें.

काले और गहरे नीले कपड़े पहनना: पूजा में काले, गहरे नीले या स्लेटी रंग के कपड़े पहनने से बचें. इस दिन पीले, लाल, हरे, गुलाबी या नारंगी जैसे शुभ और चटक रंग के वस्त्र ही पहनें.

मां पार्वती को सिंदूर चढ़ाना: यह सबसे आम गलती है. सुहागिन महिलाएं देवी पार्वती को सिंदूर अर्पित करती हैं, लेकिन कुंवारी लड़कियों को मां पार्वती को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए. आप माता को चंदन, रोली, अक्षत और फूल अर्पित करें.

व्रत कथा सुने बिना उठना: शाम की पूजा के समय हरतालिका तीज की कथा सुनना अनिवार्य है. बिना कथा सुने पूजा अधूरी मानी जाती है.

पूजा के सही नियम और विधि

 

 

  • हाथों से बनाएं मूर्तियां: बाजार से रेडीमेड प्रतिमा लाने के बजाय घर पर ही शुद्ध गीली मिट्टी या साफ बालू रेत से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाएं.
  • प्रदोष काल में करें पूजा: शास्त्रों के अनुसार, सूर्यास्त के तुरंत बाद यानी प्रदोष काल में पूजा करना सबसे शुभ और फलदायी माना जाता है.
  • मन में रखें सात्विक भाव: दिनभर क्रोध, कटु वचन और किसी की बुराई करने से बचें; मन ही मन 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते रहें.
  • प्रतिमा का आदरपूर्वक विसर्जन: अगले दिन सुबह स्नान और आरती करने के बाद मिट्टी की मूर्तियों को किसी पवित्र नदी या घर के साफ गमले में विसर्जित करें.
  • नियम से करें व्रत का पारण: विसर्जन और भोग लगाने के बाद ही जल या मीठा खाकर विधिवत व्रत खोलें, जिससे शिव समान गुणवान वर का आशीर्वाद मिलता है.

हरतालिका तीज पर मां पार्वती से कैसे लें सुहाग, इसके बिना अधूरी है पूजा

 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 12 Sep 2026 04:51 PM (IST)
Tags :
Goddess Parvati Lord Shiva Puja Hartalika Teej Rules Teej Vrat Mistakes
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