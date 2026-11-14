Aaj Ka Makar Rashifal 14 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से बारहवें भाव यानी द्वादश भाव (व्यय, हानि, विदेश, अस्पताल, एकांत व मोक्ष स्थान) में संचरण करेंगे. इसके पश्चात मध्य रात्रि 03:11 बजे चंद्रमा आपकी ही राशि अर्थात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे.

द्वादश भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आज अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए शुरुआत से ही बजट बनाकर चलना बेहद जरूरी होगा. ग्रह गोचर की विपरीत परिस्थितियों के चलते व्यापार और कार्यक्षेत्र में कुछ छोटी-मोटी तकनीकी अड़चनें सामने आ सकती हैं, जिन्हें धैर्य और सतर्कता से सुलझाना होगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 14 November 2026)

दिनांक: 14 नवंबर 2026, शनिवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रात्रि 11:24 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि

नक्षत्र: रात्रि 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग और शूल योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर धनु राशि (आपकी राशि से बारहवें भाव) में रहेंगे और मध्य रात्रि 03:11 बजे के बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे

शुभ मुहूर्त:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक

लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (Budget Control, Avoid Shortcuts & Trust Caution)

बजट बनाकर करें खर्च, तकनीकी बाधाओं से रहें तैयार: बारहवें भाव के चंद्रमा के कारण आज खर्चों में अधिकता बनी रहेगी. साथ ही ग्रह गोचर के थोड़ा विपरीत रहने से व्यापारी वर्ग की राह में कुछ छोटी-मोटी व्यावसायिक अड़चनें या तकनीकी बाधाएं सामने आ सकती हैं.

सपने पूरे करने के लिए गलत रास्ता या जल्दबाजी न अपनाएं: व्यापार में बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए किसी भी तरह के शॉर्टकट या गलत रास्ते का चुनाव बिल्कुल न करें. जल्दबाजी में लिए गए फैसलों और किए गए कार्यों की वजह से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

भरोसेमंद लोगों और विवादित मामलों में बरतें विशेष सतर्कता: मार्केट में किसी भी तरह के विवादित मामलों से दूर रहें. आज जिस व्यक्ति पर आप सबसे अधिक भरोसा करते हैं, वही आपके साथ कोई विश्वासघात या गड़बड़ कर सकता है, जिससे मानसिक कष्ट बढ़ सकता है.

करियर और नौकरी (Extra Struggle, Unexpected Changes & Colleague Delays)

काम पूरा करने के लिए करना होगा अतिरिक्त संघर्ष: नौकरीपेशा लोगों को आज अपने सोचे हुए कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सामान्य से अधिक मेहनत और संघर्ष करना पड़ सकता है. ऑफिस के कामकाज में कुछ अप्रत्याशित फेरबदल या छोटी-मोटी तकनीकी रुकावटें आपका समय और ऊर्जा दोनों खपा सकती हैं.

सहकर्मियों की सुस्ती से बढ़ सकती है चुनौती: कार्यस्थल पर कुछ सहकर्मियों की लापरवाही या सुस्ती की वजह से आपके महत्वपूर्ण कार्यों में हल्की रुकावटें पैदा हो सकती हैं. ऐसे में दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी जिम्मेदारी स्वयं संभालें.

शारीरिक थकान और कमजोरी का रखें ध्यान: काम की भागदौड़ और मानसिक तनाव के कारण आज आप खुद को थोड़ा कमजोर और थका हुआ महसूस कर सकते हैं.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Marital Tension, Student Disappointment & Mental Rest)

वाणी पर रखें नियंत्रण, वरना बढ़ सकता है पारिवारिक तनाव: आज आपके वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है. आपकी कोई आक्रामक या तीखी बात जीवनसाथी को नाराज कर सकती है, इसलिए संवाद में नरमी और धैर्य बनाए रखें.

अपेक्षित परिणाम न मिलने से निराश हो सकते हैं छात्र: विद्यार्थी वर्ग को आज अपनी मेहनत के अनुरूप मनचाही सफलता न मिलने से चेहरे पर थोड़ी उदासी छा सकती है. निराश होने के बजाय अपनी कमियों को पहचानें और आगे के लिए बेहतर रणनीति बनाएं.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: द्वादश भाव के चंद्रमा के प्रभाव से नींद की कमी, आंखों में थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और तनाव से दूर रहने की कोशिश करें.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 8

शनिवार विशेष अचूक उपाय

आज शनिवार और द्वादश भाव के चंद्रमा की नकारात्मकता को दूर करने तथा आर्थिक हानि व मानसिक कष्टों से बचाव के लिए प्रातः काल स्नान के पश्चात राशि स्वामी भगवान शनिदेव और संकटमोचन हनुमान जी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही आज किसी गरीब, दिव्यांग या जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल, सरसों का तेल या काले कंबल का दान करें. हनुमान जी के मंदिर में जाकर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें और माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं. इस उपाय से अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगेगी, धोखे से बचाव होगा और पारिवारिक जीवन में शांति लौटेगी.

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