हरतालिका तीज पर मां पार्वती से कैसे लें सुहाग, इसके बिना अधूरी है पूजा

जो स्त्रियां रात्रि काल के चारों प्रहर में पूजा करती हैं आखिरी प्रहर की पूजा के बाद माता पार्वती से सुहाग लें. माता को चढ़ाए गए सिंदूर को अपने पल्लू से स्पर्श कराते हुए, जितनी बार सिंदूर चढ़ाया था, उतनी बार अपनी मांग में भरें