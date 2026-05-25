गंगा दशहरा पर हरिद्वार में आस्था का सैलाब, हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने किया स्नान

Ganga Dussehra in Haridwar 2026: धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा दशहरा स्नान पर्व के अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली. हर की पौड़ी सहित विभिन्न गंगा घाटों पर भक्तों ने मां गंगा में स्नान कर पूजा-अर्चना की और दान-पुण्य कर पुण्य लाभ अर्जित किया. गंगा दशहरा के पावन अवसर पर देश के अलग-अलग राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया.

श्रद्धालुओं का मानना है कि इस दिन मां गंगा में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है. शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने बताया कि गंगा दशहरा के दिन ही मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए इस पर्व का धार्मिक महत्व बेहद खास माना जाता है. उन्होंने कहा कि हरिद्वार का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि पहाड़ों से निकलकर मां गंगा पहली बार यहीं मैदानों में प्रवेश करती हैं.

#WATCH Haridwar, Uttarakhand: People take a holy dip in the Ganga River on the occasion of Ganga Dussehra- a Hindu festival, which celebrates the descent of Maa Ganga to Earth. pic.twitter.com/cniH4EeVSN — ANI (@ANI) May 25, 2026

उन्होंने श्रद्धालुओं से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और गंगा घाटों पर स्वच्छता बनाए रखने की अपील की. साथ ही नगर निगम और प्रशासन से गंगा को गंदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की.

गंगा दशहरा और चारधाम यात्रा के चलते हरिद्वार में भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया. हर की पौड़ी, प्रमुख घाटों और शहर के मुख्य चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए अस्थाई पार्किंग की व्यवस्था की गई है.

वहीं गंगा में डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए जल पुलिस, गोताखोर और बैरिकेडिंग की विशेष व्यवस्था की गई है.

श्रद्धालुओं ने बताया कि मां गंगा में स्नान कर उन्हें आत्मिक शांति की अनुभूति हुई है. गर्मी और अवकाश के चलते बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार पहुंच रहे हैं और मां गंगा की आराधना कर अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं.

गंगा दशहरा पर उमड़ी भीड़

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों से हजारों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे, जिसके चलते शहर के मुख्य मार्गों पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं.

कई स्थानों पर 2 से 3 किलोमीटर तक वाहन रेंग-रेंग कर चलते दिखाई दिए.

श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए हरिद्वार पुलिस और ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह अलर्ट नजर आई.

दिल्ली से हरिद्वार आने वाले हाईवे और शहर में प्रवेश करने वाले प्रमुख मार्गों पर भी लंबा जाम देखने को मिला.

प्रशासन लगातार श्रद्धालुओं से धैर्य बनाए रखने और निर्धारित रूट का पालन करने की अपील कर रहा है.

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