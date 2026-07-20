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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKushotpatini Amavasya 2026: साल में सिर्फ एक बार मिलती है पवित्र कुश तोड़ने की अनुमति, जानिए क्यों इतना खास है यह अमावस्या

Kushotpatini Amavasya 2026: साल में सिर्फ एक बार मिलती है पवित्र कुश तोड़ने की अनुमति, जानिए क्यों इतना खास है यह अमावस्या

Kushotpatini Amavasya 2026: साल में सिर्फ एक बार आती है, जब विधि-विधान से पवित्र कुश ग्रहण की जाती है. जानिए इसका धार्मिक महत्व, पितृ पक्ष से संबंध, पूजा नियम और शुभ कार्य.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 20 Jul 2026 03:06 PM (IST)
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Kushotpatini Amavasya 2026: हर अमावस्या का अपना धार्मिक महत्व होता है, लेकिन कुशोत्पाटिनी अमावस्या उन चुनिंदा तिथियों में शामिल है, जिसका इंतजार पूरे साल किया जाता है. इसकी सबसे बड़ी वजह है पवित्र कुश (दर्भा घास). हिंदू धर्म में मान्यता है कि पूरे साल में केवल इसी दिन विधिपूर्वक कुश को धरती से ग्रहण किया जाता है और फिर उसी कुश का उपयोग श्राद्ध, तर्पण, यज्ञ, हवन और अन्य वैदिक अनुष्ठानों में किया जाता है.

यही कारण है कि कुशोत्पाटिनी अमावस्या 2026 केवल एक अमावस्या नहीं, बल्कि आने वाले पितृ पक्ष और पूरे साल के धार्मिक कर्मों की शुभ शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर इस दिन को इतना पवित्र क्यों माना गया है, तो इसके पीछे की धार्मिक मान्यताओं और महत्व को जरूर जानिए.

कुशोत्पाटिनी अमावस्या 2026 कब है?

साल 2026 में कुशोत्पाटिनी अमावस्या 11 सितंबर, शुक्रवार को पड़ रही है. यह भाद्रपद मास की अमावस्या है और इसके अगले दिन से पितृ पक्ष की शुरुआत होती है. इसलिए इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है.

आखिर साल में सिर्फ इसी दिन क्यों तोड़ी जाती है कुश?

कुशोत्पाटिनी अमावस्या का सबसे बड़ा महत्व इसी परंपरा से जुड़ा है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, कुश कोई साधारण घास नहीं बल्कि देवताओं द्वारा पवित्र मानी गई दिव्य वनस्पति है.

शास्त्रों में बताया गया है कि पूरे साल में केवल भाद्रपद अमावस्या के दिन ही कुश को विधिपूर्वक भूमि से निकालने का विधान है. इस दिन ग्रहण की गई कुश को पूरे साल सुरक्षित रखा जाता है और सभी शुभ धार्मिक कार्यों में उपयोग किया जाता है.

ऐसा माना जाता है कि इस दिन प्राप्त की गई कुश में आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक प्रभावी रहती है और इससे किए गए धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण फल देने वाले माने जाते हैं.

कुश का इतना महत्व क्यों माना गया है?

हिंदू धर्म में कुश को शुद्धता, सात्विकता और दिव्यता का प्रतीक माना गया है. वैदिक काल से ही इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता रहा है.

  1. श्राद्ध और तर्पण बिना कुश के पूर्ण नहीं माने जाते.
  2. यज्ञ और हवन में कुश पवित्रता का प्रतीक होती है.
  3. संकल्प लेते समय हाथ में कुश धारण करने की परंपरा है.
  4. पूजा में कुश का उपयोग सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है.

इसी वजह से इसे हर धार्मिक परिवार पूरे साल संभालकर रखता है.

पितृ पक्ष से पहले क्यों बढ़ जाता है इसका महत्व?

कुशोत्पाटिनी अमावस्या के अगले ही दिन से पितृ पक्ष आरंभ होता है. इन 16 दिनों में पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं, जिनमें कुश का विशेष महत्व बताया गया है.

धार्मिक मान्यता है कि कुश के बिना किया गया तर्पण अधूरा माना जाता है. इसलिए लोग इस अमावस्या पर नई कुश ग्रहण कर पितृ पक्ष की तैयारी करते हैं.

इस दिन क्या करना शुभ माना जाता है?

धार्मिक परंपराओं के अनुसार इस दिन कुछ कार्य विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं—

  • ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करें.
  • विधि-विधान से नई कुश ग्रहण करें.
  • पितरों के नाम तिल और जल से तर्पण करें.
  • गरीब और जरूरतमंद लोगों को अन्न एवं वस्त्र का दान दें.
  • पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर पूर्वजों का स्मरण करें.
  • विष्णु सहस्रनाम या गीता का पाठ करें.

किन बातों का रखें ध्यान?

कुश को कभी भी बिना नियम के नहीं तोड़ना चाहिए. इसे सम्मानपूर्वक ग्रहण कर साफ स्थान पर रखा जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन क्रोध, अपशब्द और विवाद से बचना चाहिए तथा सात्विक भोजन और सकारात्मक विचार अपनाने चाहिए.

क्यों याद रखनी चाहिए यह अमावस्या?

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग केवल पितृ पक्ष के बारे में जानते हैं, लेकिन कुशोत्पाटिनी अमावस्या ही वह दिन है, जो पितृ पक्ष और पूरे साल के वैदिक कर्मों की नींव रखता है. यही कारण है कि इसे सनातन परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण अमावस्याओं में गिना जाता है.

अगर श्रद्धा और नियमपूर्वक इस दिन पूजा, दान, तर्पण और कुश ग्रहण किया जाए, तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख, शांति तथा सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है.

यह भी पढ़े- Kajari Teej 2026: सिर्फ सुहागिनों का ही नहीं, अविवाहित लड़कियों के लिए भी बेहद खास है कजरी तीज

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

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Published at : 20 Jul 2026 03:06 PM (IST)
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Kushotpatini Amavasya 2026 Kush Grahan Kush Ka Mahatva Pitra Paksha 2026
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