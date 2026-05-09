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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGuru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा जून या जुलाई कब ? नोट करें डेट, मुहूर्त

Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा जून या जुलाई कब ? नोट करें डेट, मुहूर्त

Guru Purnima 2026 Date: आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं. गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को मनाई जाएगी. ये गुरुओं का पर्व है. गुरु पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त यहां जान लें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 09 May 2026 07:41 AM (IST)
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Guru Purnima 2026 Date: गुरु पूजा का पर्व गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई 2026 को मनाया जाएगा. आषाढ़ पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा का दिन ईश्वर समान दर्जा प्राप्त करने वाले गुरुओं को समर्पित है. कहा जाता है कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि देवतागण भी व्यास पूर्णिमा पर गुरुओं को वंदन करते हैं.

सनातन धर्म को मानने वाले लोग गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं और गुरु भी उन्हें दीर्घायु के लिए आशीर्वाद देते हैं. साथ ही महर्षि वेद व्यास जी की पूजा करते हैं. गुरु पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है. कैसे मनाएं जान लें.

गुरु पूर्णिमा 2026 मुहूर्त

आषाढ़ पूर्णिमा 28 जुलाई 2026 को शाम 6.18 पर शुरू होगी और अगले दिन 29 जुलाई 2026 को रात 8 बजकर 05 मिनट पर इसका समापन होगा.

  • पूजा मुहूर्त - सुबह 5.41 - सुबह 9.04

गुरु पूर्णिमा का गुरु वेद व्यास जी से गहरा संबंध

आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने मानव जीवन को दिशा देने वाले चारों वेदों का ज्ञान व्यवस्थित रूप से दुनिया को दिया है. इसलिए उन्हीं के सम्मान में गुरु पूर्णिमा का खास पर्व देशभर में मनाया जाता है.

कौन होते हैं गुरु

गुरु शब्द में गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है नाश करने वाला, यानी जो अज्ञान के अंधकार का नाश करता है और ज्ञान का प्रकाश देता है, वही गुरु है.

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः..

अर्थात - गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरू ही विष्णु हैं, गुरु ही शिव हैं. गुरु साक्षात परब्रह्म हैं, गुरु को हम प्रणाम करते हैं.

कौन थे देवताओं के गुरु

स्वयं देवाधिदेव महादेव ने भी कहा है ‘गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो, गुरौ निष्ठा परं तपः. गुरोः परतरं नास्ति, त्रिवारं कथयामि ते..’ यानी गुरु ही सब कुछ हैं गुरु में निष्ठा ही परम धर्म है. यानी व्यक्ति के साथ-साथ देवताओं को भी गुरु की आवश्यकता पड़ती हैं.

  • श्रीराम ने ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र से ज्ञान प्राप्त किया.
  • श्रीकृष्ण के गुरु सांदीपनि थे.
  • कलियुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने देवताओं में से एक हनुमानजी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया था.
  • सभी देवताओं के गुरु का नाम है बृहस्पति. देवताओं के सभी काम इनकी सहमति से ही होते हैं. देवगुरु बृहस्पति को नौ ग्रहों में से एक माना जाता है
  • असुरों के गुरु का नाम है शुक्राचार्य.
  •  देवी पार्वती शिव जी को वर के रूप में प्राप्त करना चाहती थीं, तब नारद मुनि ने तप करने के लिए देवी पार्वती का मार्गदर्शन किया था.

गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करें

  • गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुओं के प्रति सम्मान व्यक्त करें.
  • अपने गुरु या शिक्षक को सम्मान दें, उनका आशीर्वाद भी लें.
  • इस शुभ अवसर पर ॐ गुरवे नमः का जाप करें.
  • गुरु पूर्णिमा पर जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र व धन का दान करें.
  • बच्चों में पुस्तकें या शिक्षा से जुड़ी चीजों का दान करें.
  • आध्यात्मिक ग्रंथों का पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 09 May 2026 06:45 AM (IST)
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