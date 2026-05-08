Weekly Rashifal 10-16 May 2026: यह सप्ताह आपके राशि के लिए कितना अनुकूल रहेगा इसका जानकारी ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव के देखकर गणना करके इसका सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते है सभी लोग यह जानना चाहते है यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा परिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन , व्यापार, शिक्षा तथा प्रेम सम्बन्ध.
इस सप्ताह को अनुकूल बनाने किए कौन से रंग का उपयोग करे, तथा कौन से अंक का उपयोग करके अपने दैनिक जीवन को सुदृढ़ करे आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से यह सप्ताह कैसा रहेगा मेष से मीन राशि के लोगों के लिए.
पारिवारिक जीवन: परिवार में सुख-शांति और सामंजस्य बना रहेगा. घर के किसी सदस्य से जुड़ी अच्छी खबर मिलने से वातावरण खुशनुमा रहेगा. रिश्तेदारों और मित्रों के साथ संबंध मजबूत होंगे. परिवार के साथ किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी.
व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह शुभ संकेत लेकर आया है. प्रमोशन, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन रही है. कार्यस्थल पर अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे. व्यापार से जुड़े लोगों को नए ग्राहकों और नए संपर्कों से लाभ मिल सकता है. हालांकि साझेदारी से जुड़े मामलों में सावधानी रखना जरूरी होगा. कोई नया व्यापारिक समझौता भविष्य में लाभ दे सकता है.
करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता के संकेत मिल रहे हैं. पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और शिक्षकों का सहयोग मिलेगा. करियर में नई दिशा मिलने की संभावना है. तकनीकी, प्रशासनिक और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा. पुरानी थकान और मानसिक तनाव कम होगा. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा. हालांकि अधिक काम के कारण शरीर में थकावट महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम लेना भी जरूरी होगा.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में यह सप्ताह लाभदायक रहेगा. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. निवेश से पहले सोच-समझकर निर्णय लें. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने से बचत बढ़ेगी.
प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता आने की संभावना है. जीवनसाथी के साथ समय अच्छा बीतेगा और आपसी विश्वास मजबूत होगा. प्रेमी जोड़ों के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.
लकी अंक: 9
लकी रंग: लाल
उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल मसूर का दान करें.
आज क्या करें: किसी जरूरतमंद की मदद करें और नए अवसरों को अपनाने में संकोच न करें.
वृषभ (Taurus) साप्ताहिक राशिफल
पारिवारिक जीवन: परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. घर में धार्मिक और सकारात्मक माहौल बना रहेगा. माता-पिता का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी साबित होगा. किसी पारिवारिक समारोह में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. भाई-बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा.
व्यापार और नौकरी: व्यापार में लाभ मिलने के संकेत हैं. नए प्रोजेक्ट और नए संपर्क आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना होगी. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना भी बन रही है.
करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा. उच्च शिक्षा और विदेश में पढ़ाई के इच्छुक छात्रों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं. करियर में आगे बढ़ने के लिए नई योजनाएं सफल होंगी. कला, वित्त और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है.
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने की जरूरत होगी. योग और ध्यान आपके लिए लाभकारी रहेंगे. खानपान पर विशेष ध्यान दें और अधिक तला-भुना भोजन खाने से बचें. नियमित दिनचर्या अपनाने से स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी. निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. हालांकि अनावश्यक खर्चों से बचना जरूरी होगा. बचत योजनाओं में निवेश लाभकारी रहेगा.
प्रेम जीवन: जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे. प्रेम संबंधों में विश्वास और समझ बढ़ेगी. अविवाहित लोगों को अच्छा विवाह प्रस्ताव मिल सकता है. प्रेमी जोड़ों के लिए समय रोमांटिक रहेगा.
लकी अंक: 6
लकी रंग: सफेद
उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें और सुगंधित वस्तुओं का दान करें.
आज क्या करें: बड़ों की सलाह को महत्व दें और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें.
मिथुन (Gemini) साप्ताहिक राशिफल
पारिवारिक जीवन: परिवार का सहयोग मानसिक शांति देगा. घर के किसी पुराने विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने का अवसर मिलेगा. बड़े बुजुर्गों की सलाह आपके लिए लाभकारी साबित होगी. परिवार के साथ समय बिताने से तनाव कम होगा और रिश्तों में मधुरता आएगी.
व्यापार और नौकरी: व्यापार में निवेश सोच-समझकर करें. किसी नए समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी बातों की जांच कर लें. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा. मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन धीरे-धीरे सफलता मिलने लगेगी.
करियर और शिक्षा: छात्रों को पढ़ाई में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को समय प्रबंधन पर ध्यान देना होगा. करियर में नई योजनाओं पर काम शुरू करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा.
स्वास्थ्य: तनाव और अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है. नियमित दिनचर्या अपनाएं और अधिक चिंता से बचें. योग और मेडिटेशन मानसिक शांति देंगे. खानपान में लापरवाही न करें.
आर्थिक स्थिति: खर्चों में वृद्धि हो सकती है. उधार देने और जोखिम भरे निवेश से बचें. बजट बनाकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा. आर्थिक मामलों में संयम रखना जरूरी होगा.
प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे. वैवाहिक जीवन में धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा.
लकी अंक: 5
लकी रंग: हरा
उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और हरे वस्त्र धारण करें.
आज क्या करें: बिना सोचे-समझे किसी पर भरोसा न करें और अपने काम पर फोकस बनाए रखें.
कर्क (Cancer) साप्ताहिक राशिफल
पारिवारिक जीवन: परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है. माता-पिता का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. जीवनसाथी का सहयोग आपके लिए प्रेरणादायक रहेगा.
व्यापार और नौकरी: व्यापार में नए संपर्क लाभ देंगे. नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना होगी. अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे. नए प्रोजेक्ट में सफलता मिलने की संभावना है. व्यापार विस्तार की योजना भी सफल हो सकती है.
करियर और शिक्षा: छात्रों की याददाश्त मजबूत रहेगी और पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता के संकेत हैं. करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे और नई जिम्मेदारियां प्राप्त हो सकती हैं.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक तनाव कम होगा. नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लेना फायदेमंद रहेगा. मौसम बदलने के कारण छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है, इसलिए खानपान पर ध्यान दें.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं. पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है. खर्च संतुलित रहेंगे और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.
प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में सुधार होगा. जीवनसाथी के साथ समय अच्छा बीतेगा. अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते की संभावना है. प्रेमी जोड़ों के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.
लकी अंक: 2
लकी रंग: नीला
उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें.
आज क्या करें: अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें.
सिंह (Leo) साप्ताहिक राशिफल
पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. घर के किसी सदस्य के साथ मतभेद होने की संभावना है, इसलिए अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें. छोटी-छोटी बातों को ज्यादा बढ़ाने से बचें. बुजुर्गों का सहयोग और सलाह आपके लिए मानसिक शांति का कारण बनेगी. परिवार के साथ समय बिताने से तनाव कम होगा और रिश्तों में सुधार आएगा. जीवनसाथी का सहयोग मुश्किल समय में आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा.
व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों को इस सप्ताह बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए. किसी नए प्रोजेक्ट या साझेदारी में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. अधिकारी आपके धैर्य और कार्यक्षमता की परीक्षा ले सकते हैं. हालांकि सप्ताह के अंत तक आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने लगेगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
करियर और शिक्षा: छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने की आवश्यकता होगी. सोशल मीडिया और अनावश्यक गतिविधियों से दूरी बनाकर रखना बेहतर रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. करियर में नई योजनाओं को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा और पुराने कार्यों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए.
स्वास्थ्य: इस सप्ताह थकान, तनाव और कमजोरी महसूस हो सकती है. अनियमित दिनचर्या और अधिक काम का दबाव स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है. नियमित योग, मेडिटेशन और पर्याप्त आराम आपके लिए लाभकारी रहेगा. बाहर के भोजन और तैलीय चीजों से दूरी बनाकर रखें. आंखों और सिर दर्द की समस्या भी परेशान कर सकती है.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी. खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे बजट बिगड़ सकता है. किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से बचें. धन से जुड़े मामलों में सोच-समझकर फैसला लें. सप्ताह के अंत में आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है.
प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. छोटी-छोटी बातों पर विवाद बढ़ सकता है. साथी की भावनाओं का सम्मान करें और बातचीत के जरिए समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ समय बिताने की जरूरत होगी, जिससे रिश्तों में मधुरता बनी रहे.
लकी अंक: 1
लकी रंग: गोल्डन
उपाय: रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. जरूरतमंद लोगों को गेहूं और गुड़ का दान करना भी शुभ रहेगा.
आज क्या करें: महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें.
कन्या (Virgo) साप्ताहिक राशिफल
पारिवारिक जीवन: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. घर के सदस्यों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और आपसी समझ बेहतर होगी. परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी का माहौल बन सकता है. माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. घरेलू मामलों में संतुलन बनाए रखने से वातावरण सुखद रहेगा.
व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए यह सप्ताह लाभदायक साबित हो सकता है. नए ग्राहक और नए अवसर मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं.
करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए समय अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. करियर में आगे बढ़ने के लिए नई योजनाएं सफल होंगी. तकनीकी और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. हालांकि अत्यधिक काम के कारण थकान महसूस हो सकती है. समय पर भोजन और पर्याप्त नींद लेना जरूरी होगा. योग और मेडिटेशन मानसिक शांति देंगे.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में यह सप्ताह मजबूत रहेगा. आय में वृद्धि के संकेत हैं और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. निवेश के लिए समय अनुकूल है, लेकिन बिना सलाह बड़े फैसले लेने से बचें. खर्चों पर नियंत्रण रखने से बचत बढ़ेगी.
प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और आपसी विश्वास बढ़ेगा. अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता आने की संभावना है. प्रेमी जोड़ों के लिए समय रोमांटिक रहेगा.
लकी अंक: 5
लकी रंग: हरा
उपाय: बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करें और गाय को हरा चारा खिलाएं.
आज क्या करें: अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने पर ध्यान दें और सकारात्मक सोच बनाए रखें.
पारिवारिक जीवन: परिवार में सामान्य माहौल रहेगा. किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है. भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और घर में खुशी का वातावरण बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.
व्यापार और नौकरी: व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. अधिकारी आपके कार्य से संतुष्ट रहेंगे. किसी नए प्रोजेक्ट में सफलता मिलने की संभावना है.
करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए समय मेहनत भरा रहेगा लेकिन परिणाम सकारात्मक मिलेंगे. करियर में नई दिशा मिलने के संकेत हैं. इंटरव्यू या प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन यात्रा के दौरान सावधानी रखना जरूरी है. खानपान पर ध्यान दें और अधिक तनाव लेने से बचें.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में स्थिति बेहतर रहेगी. रुका हुआ धन मिलने के योग हैं. निवेश सोच-समझकर करें और अनावश्यक खर्चों से बचें.
प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है.
लकी अंक: 6
लकी रंग: गुलाबी
उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद मिठाई का दान करें.
आज क्या करें: विवादों से दूर रहें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें.
वृश्चिक (Scorpio) साप्ताहिक राशिफल
पारिवारिक जीवन: परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. किसी शुभ समाचार से घर में उत्साह बढ़ेगा. परिवार के बड़े सदस्यों का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी.
व्यापार और नौकरी: व्यापार में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी.
करियर और शिक्षा: करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं. छात्रों को पढ़ाई में मेहनत का पूरा फल मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है.
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और थकान से बचने की जरूरत होगी. नियमित व्यायाम और मेडिटेशन फायदेमंद रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें.
आर्थिक स्थिति: धन लाभ के अच्छे योग हैं. पैतृक संपत्ति से फायदा मिल सकता है. हालांकि खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.
प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. अविवाहित लोगों को नया रिश्ता मिल सकता है.
लकी अंक: 9
लकी रंग: मरून
उपाय: मंगलवार को हनुमान मंदिर में सिंदूर चढ़ाएं और गरीबों को भोजन कराएं.
आज क्या करें: अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें.
धनु (Sagittarius) साप्ताहिक राशिफल
पारिवारिक जीवन: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. घर में धार्मिक माहौल रहेगा और परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा. किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.
व्यापार और नौकरी: व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है.
करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए समय अनुकूल रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा और इंटरव्यू में सफलता मिलने के संकेत हैं. करियर में नई योजनाएं सफल हो सकती हैं.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा. यात्रा के दौरान सावधानी रखें.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में मजबूती आएगी. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें.
प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है.
लकी अंक: 7
लकी रंग: पीला
उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें तथा गरीबों को पीली वस्तुओं का दान करें.
आज क्या करें: नई योजनाओं पर आत्मविश्वास के साथ काम शुरू करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें.
मकर (Capricorn) साप्ताहिक राशिफल
पारिवारिक जीवन: परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. घर के सदस्यों के साथ समय अच्छा बीतेगा. किसी पारिवारिक निर्णय में आपकी राय महत्वपूर्ण साबित होगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा.
व्यापार और नौकरी: व्यापार में लाभ मिलने के अच्छे योग हैं. नए निवेश से फायदा हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि की खुशखबरी मिल सकती है. अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे.
करियर और शिक्षा: करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं. छात्रों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता मिलने की संभावना है.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक काम के कारण थकान महसूस हो सकती है. लंबी यात्रा से बचना बेहतर रहेगा. नियमित योग और आराम जरूरी होगा.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में मजबूती आएगी. संपत्ति और निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. खर्चों को नियंत्रित रखना फायदेमंद रहेगा.
प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव मिल सकता है. प्रेमी जोड़ों के लिए समय रोमांटिक रहेगा.
लकी अंक: 8
लकी रंग: नीला
उपाय: शनिवार को शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और जरूरतमंदों की सहायता करें.
आज क्या करें: अपने कार्यों में अनुशासन बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें.
कुंभ (Aquarius) साप्ताहिक राशिफल
पारिवारिक जीवन: परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा. तीसरे भाव में सूर्य बुध और मंगल है, फैमिली में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है. जीवनसाथी और बच्चों के साथ समय अच्छा बीतेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा.
व्यापार और नौकरी: व्यापार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है.
करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए समय सकारात्मक रहेगा. पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे. तकनीकी और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मानसिक तनाव कम होगा और ऊर्जा बनी रहेगी. नियमित व्यायाम आपके लिए लाभकारी रहेगा.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में मजबूती आएगी. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें.
प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. विवाह योग्य लोगों को अच्छा रिश्ता मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे.
लकी अंक: 4
लकी रंग: आसमानी
उपाय: शनिवार को गरीबों को काले तिल और कंबल का दान करें.
आज क्या करें: नई योजनाओं पर काम शुरू करें और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.