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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मWeekly Rashifal 19-25 July 2026: इन 7 दिनों में वृषभ सहित 6 राशियों के तरक्की के योग, देखें साप्ताहिक राशिफल

Weekly Rashifal 19-25 July 2026: इन 7 दिनों में वृषभ सहित 6 राशियों के तरक्की के योग, देखें साप्ताहिक राशिफल

Weekly Rashifal 2026: 19 से 25 जुलाई 2026 तक नया सप्ताह आपके करियर, धन, प्यार, परिवार और सेहत के लिए कैसा रहने वाला है? जानिए मेष से मीन राशियों का भविष्यफल.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 17 Jul 2026 08:00 AM (IST)
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Weekly Rashifal 19 July to 25 July 2026: इस सप्ताह (19-25 जुलाई) में कई शुभ और अशुभ योगों का निर्माण होगा. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इन ग्रह स्थितियों का असर सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ेगा. कुछ राशियों को करियर, धन और पारिवारिक जीवन में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जबकि कुछ लोगों को स्वास्थ्य, खर्च और रिश्तों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

यह सप्ताह कई लोगों के लिए नई शुरुआत, अवसर और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. वहीं प्रेम जीवन और नौकरी-व्यवसाय से जुड़े मामलों में भी ग्रहों का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा. ऐसे में आइए जानते हैं.

मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल

  • इस सप्ताह आपके सामने ऐसे अवसर आएंगे जो आपकी कार्यशैली, धैर्य और निर्णय क्षमता की परीक्षा लेंगे. शुरुआत में कुछ कार्य धीमी गति से पूरे होंगे, लेकिन मध्य सप्ताह से परिस्थितियां आपके पक्ष में आती दिखाई देंगी. सही समय पर लिए गए निर्णय सफलता दिलाएंगे. अनुभवी लोगों की सलाह भविष्य की योजनाओं में लाभकारी रहेगी.
  • पारिवारिक जीवन: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. परिजनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और आपसी संबंधों में मधुरता आएगी. जीवनसाथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा. घर के किसी सदस्य से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और जिम्मेदारी की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके सुझावों को महत्व देंगे. व्यापार में नई रणनीति अपनाने से लाभ मिलेगा. नए ग्राहकों से जुड़ने और पुराने संबंध मजबूत करने का अवसर मिलेगा. बड़े निवेश में सोच-समझकर निर्णय लें.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मेहनत का अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा, प्रोजेक्ट या नई सीख से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन व्यस्तता के कारण आराम पर ध्यान देना जरूरी है. नियमित व्यायाम, प्राणायाम और संतुलित आहार लाभदायक रहेगा. सिरदर्द, थकान या मांसपेशियों की समस्या को नजरअंदाज न करें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में संतुलित सोच लाभ देगी. रुका हुआ भुगतान मिलने के योग हैं. खर्चों पर नियंत्रण रखें और किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी जांच करें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में संवाद बढ़ाने से रिश्ते मजबूत होंगे. पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं. अविवाहित लोगों को नए संबंध का अवसर मिल सकता है.
  • लकी अंक: 5
  • लकी रंग: केसरिया
  • उपाय: मंगलवार को हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें और जरूरतमंदों को गुड़ या मसूर दाल का दान करें.

वृषभ साप्ताहिक राशिफल

  • इस सप्ताह धैर्य और व्यावहारिक सोच आपके लिए सफलता की कुंजी रहेगी. परिस्थितियां कभी-कभी आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं रहेंगी, लेकिन शांत स्वभाव और सही निर्णय लेने की क्षमता आपको आगे बढ़ाएगी. लंबे समय से चल रही योजनाओं में धीरे-धीरे सफलता के संकेत मिलेंगे. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और महत्वपूर्ण कार्य पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा.
  • पारिवारिक जीवन: परिवार में सामंजस्य और सहयोग बना रहेगा. किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपकी राय को विशेष महत्व मिलेगा. जीवनसाथी और परिजनों के साथ संबंध मजबूत होंगे. घर में किसी शुभ समाचार से खुशी का वातावरण बन सकता है.
  • व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों को कार्यशैली में बदलाव करने का अवसर मिलेगा, जिसका लाभ भविष्य में प्राप्त होगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों की सराहना करेंगे. व्यापारियों को ग्राहकों के विश्वास और गुणवत्ता पर ध्यान देने से लाभ मिलेगा. साझेदारी में सावधानी रखें और सभी निर्णय सोच-समझकर लें.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मेहनत और एकाग्रता से सफलता पाने का है. नई चीजें सीखने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. करियर में आगे बढ़ने के लिए नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान-पान में लापरवाही से बचें. पाचन संबंधी समस्या से बचने के लिए संतुलित आहार लें. योग, व्यायाम और पर्याप्त आराम लाभकारी रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. आय और व्यय में संतुलन बनाने में सफलता मिलेगी. निवेश और उधार से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में विश्वास और मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. अविवाहित लोगों को विवाह से जुड़े शुभ संकेत मिल सकते हैं.
  • लकी अंक: 6
  • लकी रंग: हल्का हरा
  • उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद महिला को चावल, मिश्री या सफेद वस्त्र का दान करना शुभ रहेगा.

मिथुन साप्ताहिक राशिफल

  • इस सप्ताह आपके लिए परिवर्तन, नए अवसर और सकारात्मक सोच का रहेगा. लंबे समय से अटके कार्यों में गति आएगी और नई योजनाओं पर काम करने की प्रेरणा मिलेगी. पुराने संपर्कों से लाभ मिलने के योग हैं. सही संवाद और समझदारी से लिए गए निर्णय भविष्य में सफलता का आधार बनेंगे.
  • पारिवारिक जीवन: परिवार का वातावरण सहयोगपूर्ण रहेगा. प्रियजनों की सलाह महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगी. किसी पारिवारिक या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. घर में सुख-शांति और आपसी समझ बढ़ेगी.
  • व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह नई जिम्मेदारियां और प्रगति के अवसर लेकर आएगा. कार्यस्थल पर आपकी तेज सोच और बेहतर संवाद शैली की सराहना होगी. व्यापारियों को नई रणनीति, नए उत्पाद या सेवाओं से लाभ मिल सकता है. मीडिया, आईटी, शिक्षा, डिजिटल क्षेत्र और सेल्स से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह नए विषयों को सीखने और रचनात्मक कार्यों में सफलता पाने का है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक मानसिक सक्रियता से थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त नींद लें और योग, ध्यान व प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें. खानपान और मौसमी संक्रमण से बचाव का ध्यान रखें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. पुराने संपर्कों से लाभ मिलने और रुकी हुई योजनाओं के दोबारा शुरू होने के संकेत हैं. निवेश या साझेदारी से पहले जांच-पड़ताल जरूर करें.
  • प्रेम जीवन: रिश्तों में विश्वास और संवाद बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं. अविवाहित लोगों को नया रिश्ता मिलने की संभावना है.
  • लकी अंक: 3
  • लकी रंग: आसमानी
  • उपाय: बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें. “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें और जरूरतमंद बच्चों को पुस्तकें या हरी मूंग का दान करें.

कर्क साप्ताहिक राशिफल

  • इस सप्ताह आपके जीवन में संतुलन, आत्मविश्वास और नई शुरुआत के संकेत मिलेंगे. लंबे समय से चली आ रही चिंताओं और असमंजस का समाधान धीरे-धीरे सामने आएगा. धैर्य और समझदारी से लिए गए निर्णय आपको महत्वपूर्ण अवसरों का लाभ दिलाएंगे. रुके हुए कार्यों में गति आएगी और भविष्य से जुड़ी नई योजनाएं सफलता का आधार बन सकती हैं.
  • पारिवारिक जीवन: परिवार का वातावरण सुखद और सहयोगपूर्ण रहेगा. घर के किसी सदस्य की उपलब्धि से मन प्रसन्न होगा. माता-पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद आत्मविश्वास बढ़ाएगा. परिवार के साथ धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा.
  • व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह जिम्मेदारियों और प्रगति का रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों से प्रभावित होंगे. व्यापारियों को पुराने संबंधों से लाभ मिलेगा और नए संपर्क भविष्य के लिए उपयोगी साबित होंगे. होटल, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, रियल एस्टेट और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मेहनत और एकाग्रता से सफलता पाने का है. नई योजनाओं और सीखने के अवसरों से करियर में आगे बढ़ने का मार्ग खुलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और अनियमित भोजन से बचें. पाचन संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज न करें. योग, प्राणायाम और पर्याप्त नींद से ऊर्जा बनी रहेगी.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी. रुका हुआ भुगतान या पुराना लाभ मिलने के योग हैं. भावनाओं में आकर निवेश करने से बचें और सोच-समझकर निर्णय लें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में विश्वास और मधुरता बढ़ेगी. पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं. अविवाहित लोगों को परिवार के माध्यम से अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं.
  • लकी अंक: 2
  • लकी रंग: सफेद
  • उपाय: सोमवार को भगवान शिव का जल, दूध और बेलपत्र से अभिषेक करें. “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें और जरूरतमंदों को चावल, दूध या सफेद वस्त्र का दान करें.

सिंह साप्ताहिक राशिफल

  • इस सप्ताह आपके लिए आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और धैर्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. कई नए अवसर सामने आएंगे, जहां आपका अनुभव और समझदारी आपको सफलता दिलाएगी. रुकी हुई योजनाएं दोबारा गति पकड़ सकती हैं और प्रभावशाली लोगों का सहयोग लाभकारी रहेगा. सामाजिक सम्मान बढ़ेगा तथा सप्ताह के अंत में कोई शुभ समाचार उत्साह बढ़ा सकता है.
  • पारिवारिक जीवन: परिवार में आपकी राय को महत्व मिलेगा. किसी महत्वपूर्ण निर्णय में आपकी भूमिका अहम रहेगी. जीवनसाथी और परिजनों का सहयोग मानसिक संतोष देगा. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मजबूती आएगी.
  • व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह अपनी क्षमता साबित करने का रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके नेतृत्व और कार्यशैली से प्रभावित होंगे. पदोन्नति या नई जिम्मेदारी के अवसर मिल सकते हैं. व्यापारियों के लिए विस्तार, नए निवेश और ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने का समय अनुकूल रहेगा.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए मेहनत और एकाग्रता सफलता दिलाएगी. शिक्षा, प्रबंधन, मीडिया और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े लोगों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. करियर में नई दिशा और आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अधिक काम के कारण थकान महसूस हो सकती है. नियमित व्यायाम, पौष्टिक आहार और पर्याप्त आराम जरूरी है. आंख, हृदय या रक्तचाप से जुड़ी समस्या वाले लोग सावधानी रखें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. आय बढ़ाने के साथ बचत के अवसर मिलेंगे. बड़े निवेश या कानूनी मामलों में जल्दबाजी से बचें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में विश्वास और समझ बढ़ेगी. पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं. अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते बनने के योग हैं.
  • लकी अंक: 1
  • लकी रंग: नारंगी
  • उपाय: प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें. रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे की वस्तु का दान करना शुभ रहेगा.

कन्या साप्ताहिक राशिफल

  • इस सप्ताह आपके लिए सूझबूझ, धैर्य और व्यवस्थित योजना सफलता की कुंजी रहेगी. लंबे समय से जिन कार्यों में सुधार का प्रयास कर रहे थे, उनमें सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे. अनुभवी लोगों की सलाह भविष्य की दिशा तय करने में सहायक होगी. सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी.
  • पारिवारिक जीवन: परिवार का वातावरण शांतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण रहेगा. किसी प्रियजन का सहयोग आपका मनोबल बढ़ाएगा. घर के सदस्यों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और परिवार से जुड़ी योजनाओं में सफलता मिलेगी.
  • व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह जिम्मेदारी और प्रगति का रहेगा. लंबित कार्य पूरे होने से प्रतिष्ठा बढ़ेगी. नई भूमिका, विभाग परिवर्तन या पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं. व्यापारियों को ग्राहकों की संख्या बढ़ाने और नए संपर्क बनाने में सफलता मिलेगी. शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, आईटी और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मेहनत और अनुशासन से सफलता पाने का है. प्रतियोगी परीक्षाओं और नई चीजें सीखने में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. करियर में आगे बढ़ने के लिए योजनाबद्ध प्रयास लाभदायक रहेंगे.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक काम के कारण थकान महसूस हो सकती है. समय पर भोजन करें और पर्याप्त नींद लें. योग, प्राणायाम और नियमित जांच से लाभ मिलेगा. पाचन और एलर्जी संबंधी समस्याओं में सावधानी रखें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. आय के साथ बचत बढ़ाने के अवसर मिलेंगे. निवेश और साझेदारी में पूरी जांच-पड़ताल के बाद निर्णय लें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में विश्वास और समझ बढ़ेगी. पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं. अविवाहित लोगों को परिवार या मित्रों के माध्यम से अच्छा रिश्ता मिल सकता है.
  • लकी अंक: 5
  • लकी रंग: हल्का हरा
  • उपाय: बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा, मोदक और हरी इलायची अर्पित करें. “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तकें या लेखन सामग्री का दान करें.

तुला साप्ताहिक राशिफल

  • इस सप्ताह आपके लिए संतुलन, विवेक और सही निर्णय लेने की क्षमता महत्वपूर्ण रहेगी. आपकी व्यवहार कुशलता और सकारात्मक सोच कठिन परिस्थितियों को भी अनुकूल बना सकती है. शुरुआत में कुछ कार्यों का दबाव रहेगा, लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियां बेहतर होंगी. पुराने प्रयासों का लाभ मिलने के संकेत हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.
  • पारिवारिक जीवन: परिवार में सुख-शांति और सहयोग बना रहेगा. परिजनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. बुजुर्गों का मार्गदर्शन और परिवार का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा. घर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में आपकी भूमिका अहम रहेगी.
  • व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो भविष्य में करियर विकास का आधार बनेंगी. कार्यस्थल पर आपकी टीम को साथ लेकर चलने की क्षमता और संतुलित सोच की सराहना होगी. व्यापारियों के लिए नए बाजार, साझेदारी और ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने का समय अनुकूल है. फैशन, कला, मीडिया, कानून, ई-कॉमर्स और कंसल्टेंसी क्षेत्र में लाभ के योग हैं.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह एकाग्रता और मेहनत से सफलता पाने का है. नई योजनाओं पर काम करने और कौशल बढ़ाने के अवसर मिलेंगे. करियर में आगे बढ़ने के लिए सही निर्णय लाभकारी साबित होंगे.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और थकान से बचना जरूरी है. योग, ध्यान और पर्याप्त नींद लाभदायक रहेगी. त्वचा, कमर और अन्य छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सुधार होगा. पुराने प्रयासों से लाभ मिल सकता है. निवेश करते समय लंबी अवधि की योजनाओं पर ध्यान दें और दस्तावेजों की जांच जरूर करें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे. अविवाहित लोगों को नया परिचय मिल सकता है.
  • लकी अंक: 6
  • लकी रंग: सफेद
  • उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को पुष्प और खीर का भोग लगाएं. “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद कन्या को वस्त्र, मिठाई या श्रृंगार सामग्री का दान करें.

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल

  • इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए आत्मबल, दूरदर्शिता और धैर्य सफलता का आधार बनेंगे. लंबे समय से रुके कार्यों में गति आएगी और आपकी सूझबूझ कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में मदद करेगी. पुराने प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. अनुभवी लोगों का सहयोग भविष्य की योजनाओं में लाभकारी रहेगा.
  • पारिवारिक जीवन: परिवार में सहयोग और आपसी समझ बनी रहेगी. किसी महत्वपूर्ण विषय पर परिजनों के साथ चर्चा होगी, जिससे भविष्य की योजनाएं स्पष्ट होंगी. जीवनसाथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा और घर का वातावरण सुखद रहेगा.
  • व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह अपनी क्षमता साबित करने का है. जटिल कार्यों को पूरा करने से वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास बढ़ेगा. पदोन्नति या नई जिम्मेदारी के अवसर मिल सकते हैं. व्यापारियों को अनुभव के आधार पर नई योजनाएं लागू करने में सफलता मिलेगी. चिकित्सा, तकनीकी, प्रशासन, इंजीनियरिंग और सुरक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मेहनत और एकाग्रता से सफलता पाने का है. शोध, तकनीकी शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त होंगे.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक काम और तनाव से थकान महसूस हो सकती है. संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद जरूरी है. पाचन, रक्तचाप और कमर से जुड़ी समस्याओं में सावधानी रखें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी. पुराने प्रयासों से लाभ मिल सकता है. निवेश या साझेदारी में पूरी जांच-पड़ताल के बाद निर्णय लें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में विश्वास और ईमानदारी बढ़ेगी. पुराने मनमुटाव दूर हो सकते हैं. अविवाहित लोगों के लिए नया परिचय शुभ संबंध में बदल सकता है.
  • लकी अंक: 9
  • लकी रंग: मैरून
  • उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और लाल पुष्प अर्पित करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें और जरूरतमंदों को लाल मसूर, गुड़ या तांबे की वस्तु का दान करें.
  • बाकी भी दें

धनु साप्ताहिक राशिफल

  • इस सप्ताह धनु राशि वालों के लिए नई दिशा, सकारात्मक बदलाव और आत्मविकास के अवसर मिलेंगे. लंबे समय से चल रही उलझनों का समाधान होगा और पुराने अनुभवों से सीख लेकर बेहतर निर्णय लेने में सफलता मिलेगी. रुके हुए कार्यों में गति आएगी और दूर स्थान से शुभ समाचार मिलने के योग हैं.
  • पारिवारिक जीवन: परिवार में सुख-शांति और सहयोग बना रहेगा. परिजनों के साथ समय बिताने से मानसिक संतोष मिलेगा. घर में किसी शुभ आयोजन की योजना बन सकती है. जीवनसाथी और परिवार का सहयोग आत्मविश्वास बढ़ाएगा.
  • व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह नई जिम्मेदारियां और अवसर लेकर आएगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों से प्रभावित होंगे. व्यापारियों के लिए नए बाजार, ग्राहकों और विस्तार की योजनाओं के लिए समय अनुकूल रहेगा. पर्यटन, शिक्षा, प्रकाशन, कानून, ऑनलाइन व्यवसाय और परामर्श क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह सीखने और आगे बढ़ने का है. उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और नए कौशल सीखने में सफलता मिल सकती है. करियर में नई दिशा मिलने के संकेत हैं.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन यात्रा और व्यस्तता के कारण थकान हो सकती है. संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी और नियमित व्यायाम जरूरी है. कमर, जांघ और लीवर से जुड़ी समस्याओं में सावधानी रखें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे मजबूती आएगी. रुके हुए कार्य पूरे होंगे और लाभ के अवसर मिलेंगे. निवेश से पहले पूरी जानकारी जरूर लें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं. अविवाहित लोगों को यात्रा या सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से नया रिश्ता मिल सकता है.
  • लकी अंक: 3
  • लकी रंग: पीला
  • उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें. “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें. पीले वस्त्र, हल्दी, चने की दाल या केले का दान करना शुभ रहेगा.

मकर साप्ताहिक राशिफल

  • इस सप्ताह मकर राशि वालों के लिए धैर्य, अनुशासन और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना सफलता दिलाएगा. लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने लगेगा. जल्दबाजी से बचते हुए सही निर्णय लेना लाभकारी रहेगा. पुराने अनुभवों का उपयोग करके आप नई उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं.
  • पारिवारिक जीवन: परिवार में सुखद और शांत वातावरण बना रहेगा. वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण निर्णयों में सहायक होगा. जीवनसाथी का सहयोग और सम्मान मिलेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति और आत्मीयता बढ़ाएगा.
  • व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह मेहनत और जिम्मेदारी से पहचान बनाने का है. वरिष्ठ अधिकारी आपके अनुशासन और कार्यशैली से प्रभावित होंगे. नई भूमिका या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने और नए संपर्क बनाने में सफलता मिलेगी. निर्माण, बैंकिंग, प्रशासन, रियल एस्टेट और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह एकाग्रता और नियमित प्रयासों से सफलता पाने का है. नई योजनाओं पर काम करने और कौशल विकसित करने के अवसर मिलेंगे. करियर में आगे बढ़ने के लिए मेहनत का अच्छा परिणाम प्राप्त होगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक काम के कारण थकान और मांसपेशियों में परेशानी हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और योग, प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें. हड्डियों, घुटनों और कमर से जुड़ी समस्याओं में सावधानी रखें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. पुराने निवेश या प्रयासों से लाभ मिल सकता है. बड़े निवेश और विस्तार की योजनाओं में सोच-समझकर निर्णय लें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा. पुराने मतभेद दूर होंगे. अविवाहित लोगों को विवाह से जुड़े शुभ प्रस्ताव मिल सकते हैं.
  • लकी अंक: 8
  • लकी रंग: गहरा नीला
  • उपाय: शनिवार को शनि देव को तिल का तेल अर्पित करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंदों को काले तिल, उड़द दाल या कंबल का दान करना शुभ रहेगा.

कुंभ साप्ताहिक राशिफल

  • इस सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए नए विचारों को कार्यरूप देने और भविष्य की योजनाएं बनाने का समय रहेगा. आपकी रचनात्मक सोच और अलग दृष्टिकोण सफलता के नए अवसर प्रदान करेंगे. शुरुआत में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप उन्हें अवसर में बदल पाएंगे.
  • पारिवारिक जीवन: परिवार का सहयोग मिलेगा और घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा. जीवनसाथी और परिजनों के साथ संबंध मजबूत होंगे. बुजुर्गों का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण निर्णयों में सहायक साबित होगा. भाई-बहनों का सहयोग भी प्राप्त होगा.
  • व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह नई जिम्मेदारियां और प्रगति के अवसर लेकर आएगा. आपकी तकनीकी समझ और समस्या समाधान की क्षमता की सराहना होगी. व्यापारियों के लिए डिजिटल विस्तार, नई तकनीक और नए बाजारों में प्रवेश का समय अनुकूल है.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह नए विषयों को सीखने और रचनात्मक प्रयासों में सफलता पाने का है. उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. करियर में आगे बढ़ने के लिए नई योजनाएं लाभकारी रहेंगी.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक व्यस्तता और अनियमित दिनचर्या से थकान हो सकती है. पर्याप्त नींद लें और योग, ध्यान को जीवनशैली में शामिल करें. नसों, पैरों और रक्त संचार से जुड़ी समस्याओं में सावधानी रखें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. रुकी हुई योजनाओं में गति आएगी. किसी भी नए निवेश से पहले उसकी पूरी जानकारी लेना लाभकारी रहेगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में ईमानदारी और संवाद बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. अविवाहित लोगों को मित्रों या सामाजिक संपर्कों से नया रिश्ता मिल सकता है.
  • लकी अंक: 4
  • लकी रंग: आसमानी
  • उपाय: शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें और जरूरतमंदों को काले तिल, उड़द दाल या नीले वस्त्र का दान करें.

मीन साप्ताहिक राशिफल

  • इस सप्ताह मीन राशि वालों के लिए आत्मचिंतन, रचनात्मकता और नए अवसरों का समय रहेगा. आपकी कल्पनाशीलता और सकारात्मक सोच कठिन परिस्थितियों को भी आसान बनाएगी. लंबे समय से चल रही योजनाओं में स्पष्टता आएगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा.
  • पारिवारिक जीवन: परिवार में प्रेम और सहयोग बना रहेगा. अपनों का साथ मानसिक शक्ति प्रदान करेगा. किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है.
  • व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह मेहनत और प्रतिभा दिखाने का है. कार्यस्थल पर आपकी शांत सोच और समस्याओं को हल करने की क्षमता की सराहना होगी. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. व्यापारियों के लिए नए ग्राहकों, विस्तार और नए क्षेत्रों में अवसर मिलने के योग हैं.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह रचनात्मक प्रयासों और एकाग्रता से सफलता पाने का है. नई चीजें सीखने और करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन भावनात्मक तनाव और अनियमित दिनचर्या से बचें. योग, ध्यान और पर्याप्त आराम लाभकारी रहेगा. नींद, पाचन और पैरों से जुड़ी समस्याओं में सावधानी रखें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा. पुराने प्रयासों से लाभ मिल सकता है. भावनाओं में आकर आर्थिक निर्णय लेने से बचें और पूरी जानकारी के बाद ही कदम उठाएं.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में विश्वास और सम्मान बढ़ेगा. पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं. अविवाहित लोगों को सामाजिक या पारिवारिक माध्यम से अच्छे रिश्ते के अवसर मिल सकते हैं.
  • लकी अंक: 7
  • लकी रंग: समुद्री हरा
  • उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले पुष्प व चने की दाल अर्पित करें. “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंदों को पीले फल, हल्दी या धार्मिक पुस्तक का दान करना शुभ रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 17 Jul 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Weekly Rashifal 2026 Saptahik Horoscope
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