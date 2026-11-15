ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGopashtami 2026: गाय को रोटी खिलाना ही गौसेवा नहीं, गोपाष्टमी पर जानें श्रीकृष्ण की सीख

Gopashtami 2026: गाय को रोटी खिलाना ही गौसेवा नहीं, गोपाष्टमी पर जानें श्रीकृष्ण की सीख

Gopashtami 2026: गोपाष्टमी पर गाय को रोटी खिलाना ही पर्याप्त नहीं. जानें श्रीकृष्ण की गोपाल लीला, शास्त्रों में गौसेवा का महत्व और सही तरीका.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 15 Nov 2026 10:25 AM (IST)
Preferred Sources

Gopashtami 2026: गाय को एक रोटी खिलाकर हम पुण्य कमाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि जिस गाय की पूजा करते हैं, उसके भोजन, पानी और सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? गोपाष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण की एक सीख आज भी हमारे समाज के सामने यही सवाल रखती है.

भारत में गाय को माता का दर्जा दिया गया है. घर की पहली रोटी गाय के लिए निकालने की परंपरा आज भी अनेक परिवारों में निभाई जाती है. लेकिन एक विरोधाभास भी दिखाई देता है. जिस गाय को सुबह श्रद्धा से रोटी खिलाई जाती है, वही कई बार दिनभर सड़कों पर भोजन और पानी तलाशती नजर आती है. ऐसे में गोपाष्टमी केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि हमारी धार्मिक आस्था और व्यवहार के बीच की दूरी को समझने का अवसर भी है.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
Badrinath Dham 2026: बद्रीनाथ के कपाट बंद होने पर स्त्री रूप क्यों धरते हैं रावल जी?
बद्रीनाथ के कपाट बंद होने पर स्त्री रूप क्यों धरते हैं रावल जी?
धर्म
Aaj Ka Meen Rashifal 15 November 2026: कमाई के नए रास्ते खुलेंगे, पुराने निवेश से मिल सकता है अच्छा रिटर्न
कमाई के नए रास्ते खुलेंगे, पुराने निवेश से मिल सकता है अच्छा रिटर्न
धर्म
Aaj Ka Kumbh Rashifal 15 November 2026: खर्चों पर रखें कंट्रोल, विदेश से जुड़े कामों में मिल सकता है लाभ
खर्चों पर रखें कंट्रोल, विदेश से जुड़े कामों में मिल सकता है लाभ
धर्म
Aaj Ka Makar Rashifal 15 November 2026: नई बिजनेस डील से होगा फायदा, नौकरी में भी मिल सकती है खुशखबरी
नई बिजनेस डील से होगा फायदा, नौकरी में भी मिल सकती है खुशखबरी

गोपाष्टमी 2026 कब है?

इस वर्ष गोपाष्टमी 17 नवंबर 2026, मंगलवार को मनाई जाएगी. कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि 17 नवंबर को सुबह 4:19 बजे शुरू होकर 18 नवंबर को सुबह 6:04 बजे समाप्त होगी. यह पर्व विशेष रूप से मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है.

श्रीकृष्ण ने गायों की पूजा ही नहीं, उनकी जिम्मेदारी भी उठाई:

श्रीकृष्ण के जीवन में गाय केवल धार्मिक प्रतीक नहीं थी. ब्रज की संस्कृति, आजीविका और सामाजिक जीवन में उसका महत्वपूर्ण स्थान था.

पद्मपुराण के कार्तिक माहात्म्य से उद्धृत परंपरा के अनुसार, गोपाष्टमी वह दिन माना जाता है जब बालक कृष्ण ने बछड़ों के स्थान पर गायों को चराने की जिम्मेदारी संभाली. इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा है. कृष्ण का गोप्रेम केवल आराधना तक सीमित नहीं था, उसमें देखभाल और संरक्षण का भाव भी शामिल था.

श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध में गोवर्धन प्रसंग आता है. भीषण वर्षा से जब ब्रजवासी और पशु संकट में पड़े, तब श्रीकृष्ण ने उन्हें आश्रय दिया. यह कथा धार्मिक दृष्टि से बताती है कि संरक्षण का अर्थ संकट के समय साथ खड़े होना भी है.

शास्त्रों में गौसेवा का क्या अर्थ बताया गया है?

गोपाष्टमी की पूजा परंपरा में केवल गाय को भोजन कराने का उल्लेख नहीं मिलता. कूर्मपुराण से संबद्ध पूजा-विधान में गायों को स्नान कराने, उनका पूजन करने, गोग्रास देने और गोपालकों का सम्मान करने की बात भी आती है. शाम को गायों के लौटने पर उनके स्वागत की परंपरा का भी वर्णन है.

इससे एक व्यापक अर्थ सामने आता है. गौसेवा में गाय के साथ उन लोगों का सम्मान भी शामिल है, जो प्रतिदिन उसकी देखभाल करते हैं.

रोटी खिलाने के बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है?

आज इस प्रश्न का उत्तर धार्मिक होने के साथ व्यावहारिक भी है. भूखी गाय को भोजन देना अच्छी बात है, लेकिन उसे स्वच्छ पानी, पर्याप्त चारा, सुरक्षित आश्रय और बीमारी में उपचार उपलब्ध कराना भी जरूरी है.

गोपाष्टमी पर गौशाला में चारे का सहयोग किया जा सकता है. बीमार या घायल गाय की सूचना पशु चिकित्सा सेवाओं को देना, सड़क पर प्लास्टिक और कचरा न फैलाना तथा पशुपालकों के श्रम का सम्मान करना भी गौसेवा के व्यावहारिक रूप हैं.

विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि गाय को ऐसा भोजन न दिया जाए जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो. नियमित पोषण के लिए पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार उपयुक्त चारा अधिक महत्वपूर्ण है.

गोपाष्टमी का असली संदेश क्या है?

श्रीकृष्ण की गोपाल लीला हमें एक महत्वपूर्ण अंतर समझाती है. पूजा में हम गाय के सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन सेवा में उसके जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं.

गोपाष्टमी का महत्व इसी भावना में है. गाय के प्रति श्रद्धा केवल उस समय नहीं दिखाई देनी चाहिए जब हम उससे पुण्य की कामना करते हैं, बल्कि उस समय भी जब उसे हमारी सहायता की आवश्यकता हो.

अगर गोपाष्टमी के बाद भी किसी गाय को भूखा, प्यासा या घायल देखकर हम उसकी मदद के लिए आगे आते हैं, तभी इस पर्व की भावना हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 15 Nov 2026 10:25 AM (IST)
Tags :
Cow Gopashtami Shri Krishna Gopashtami 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Badrinath Dham 2026: बद्रीनाथ के कपाट बंद होने पर स्त्री रूप क्यों धरते हैं रावल जी?
बद्रीनाथ के कपाट बंद होने पर स्त्री रूप क्यों धरते हैं रावल जी?
धर्म
Aaj Ka Meen Rashifal 15 November 2026: कमाई के नए रास्ते खुलेंगे, पुराने निवेश से मिल सकता है अच्छा रिटर्न
कमाई के नए रास्ते खुलेंगे, पुराने निवेश से मिल सकता है अच्छा रिटर्न
धर्म
Aaj Ka Kumbh Rashifal 15 November 2026: खर्चों पर रखें कंट्रोल, विदेश से जुड़े कामों में मिल सकता है लाभ
खर्चों पर रखें कंट्रोल, विदेश से जुड़े कामों में मिल सकता है लाभ
धर्म
Aaj Ka Makar Rashifal 15 November 2026: नई बिजनेस डील से होगा फायदा, नौकरी में भी मिल सकती है खुशखबरी
नई बिजनेस डील से होगा फायदा, नौकरी में भी मिल सकती है खुशखबरी
Advertisement

वीडियोज

Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Ghanti Bajao : सीट छीनने वाला सिस्टम.. घंटी बजाओ | Festival Crowds Trains-Buses | ABP News
UP Election 2027 : CM Yogi के दावे पर बवाल, 1.27 करोड़ वोट का रहस्य क्या ? समझिए | UP Politics | SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
महाराष्ट्र
मुंबई के CSMT रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस कंट्रोल रूम में आया फोन
मुंबई के CSMT रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस कंट्रोल रूम में आया फोन
क्रिकेट
Watch: सूर्यकुमार यादव की मटन पार्टी, जमीन पर बैठकर उड़ाई दावत; सरफाज खान भी शामिल
सूर्यकुमार यादव की मटन पार्टी, जमीन पर बैठकर उड़ाई दावत; सरफाज खान भी शामिल
क्रिकेट
पाकिस्तान को धोने का मिला इनाम, मोहित उल्वा की टी20 टीम में एंट्री!
पाकिस्तान को धोने का मिला इनाम, मोहित उल्वा की टी20 टीम में एंट्री!
विश्व
भगोड़े ललित मोदी को ब्रिटेन ने दी नागरिकता, बोले- 'यह नया घर'
भगोड़े ललित मोदी को ब्रिटेन ने दी नागरिकता, बोले- 'यह नया घर'
विश्व
ईरान के परमाणु खतरे के बीच नेतन्याहू की अपील, बोले- 'इजरायल को बचाने के लिए साथ आएं'
ईरान के परमाणु खतरे के बीच नेतन्याहू की अपील, बोले- 'इजरायल को बचाने के लिए साथ आएं'
एग्रीकल्चर
Shrimp Farming: झींगा की खेती कैसे कर सकते हैं किसान, इसके लिए कितनी जमीन चाहिए?
झींगा की खेती कैसे कर सकते हैं किसान, इसके लिए कितनी जमीन चाहिए?
नौकरी
POWERGRID Recruitment 2026: पावरटेल में ट्रेनी इंजीनियर के 33 खाली पदों पर निकली भर्ती, 27 नवंबर तक ऐसे करें अप्लाई
पावरटेल में ट्रेनी इंजीनियर के 33 खाली पदों पर निकली भर्ती, 27 नवंबर तक ऐसे करें अप्लाई
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget