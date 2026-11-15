Gopashtami 2026: गाय को रोटी खिलाना ही गौसेवा नहीं, गोपाष्टमी पर जानें श्रीकृष्ण की सीख

Gopashtami 2026: गाय को एक रोटी खिलाकर हम पुण्य कमाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि जिस गाय की पूजा करते हैं, उसके भोजन, पानी और सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? गोपाष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण की एक सीख आज भी हमारे समाज के सामने यही सवाल रखती है.

भारत में गाय को माता का दर्जा दिया गया है. घर की पहली रोटी गाय के लिए निकालने की परंपरा आज भी अनेक परिवारों में निभाई जाती है. लेकिन एक विरोधाभास भी दिखाई देता है. जिस गाय को सुबह श्रद्धा से रोटी खिलाई जाती है, वही कई बार दिनभर सड़कों पर भोजन और पानी तलाशती नजर आती है. ऐसे में गोपाष्टमी केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि हमारी धार्मिक आस्था और व्यवहार के बीच की दूरी को समझने का अवसर भी है.

गोपाष्टमी 2026 कब है?

इस वर्ष गोपाष्टमी 17 नवंबर 2026, मंगलवार को मनाई जाएगी. कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि 17 नवंबर को सुबह 4:19 बजे शुरू होकर 18 नवंबर को सुबह 6:04 बजे समाप्त होगी. यह पर्व विशेष रूप से मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है.

श्रीकृष्ण ने गायों की पूजा ही नहीं, उनकी जिम्मेदारी भी उठाई:

श्रीकृष्ण के जीवन में गाय केवल धार्मिक प्रतीक नहीं थी. ब्रज की संस्कृति, आजीविका और सामाजिक जीवन में उसका महत्वपूर्ण स्थान था.

पद्मपुराण के कार्तिक माहात्म्य से उद्धृत परंपरा के अनुसार, गोपाष्टमी वह दिन माना जाता है जब बालक कृष्ण ने बछड़ों के स्थान पर गायों को चराने की जिम्मेदारी संभाली. इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा है. कृष्ण का गोप्रेम केवल आराधना तक सीमित नहीं था, उसमें देखभाल और संरक्षण का भाव भी शामिल था.

श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध में गोवर्धन प्रसंग आता है. भीषण वर्षा से जब ब्रजवासी और पशु संकट में पड़े, तब श्रीकृष्ण ने उन्हें आश्रय दिया. यह कथा धार्मिक दृष्टि से बताती है कि संरक्षण का अर्थ संकट के समय साथ खड़े होना भी है.

शास्त्रों में गौसेवा का क्या अर्थ बताया गया है?

गोपाष्टमी की पूजा परंपरा में केवल गाय को भोजन कराने का उल्लेख नहीं मिलता. कूर्मपुराण से संबद्ध पूजा-विधान में गायों को स्नान कराने, उनका पूजन करने, गोग्रास देने और गोपालकों का सम्मान करने की बात भी आती है. शाम को गायों के लौटने पर उनके स्वागत की परंपरा का भी वर्णन है.

इससे एक व्यापक अर्थ सामने आता है. गौसेवा में गाय के साथ उन लोगों का सम्मान भी शामिल है, जो प्रतिदिन उसकी देखभाल करते हैं.

रोटी खिलाने के बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है?

आज इस प्रश्न का उत्तर धार्मिक होने के साथ व्यावहारिक भी है. भूखी गाय को भोजन देना अच्छी बात है, लेकिन उसे स्वच्छ पानी, पर्याप्त चारा, सुरक्षित आश्रय और बीमारी में उपचार उपलब्ध कराना भी जरूरी है.

गोपाष्टमी पर गौशाला में चारे का सहयोग किया जा सकता है. बीमार या घायल गाय की सूचना पशु चिकित्सा सेवाओं को देना, सड़क पर प्लास्टिक और कचरा न फैलाना तथा पशुपालकों के श्रम का सम्मान करना भी गौसेवा के व्यावहारिक रूप हैं.

विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि गाय को ऐसा भोजन न दिया जाए जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो. नियमित पोषण के लिए पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार उपयुक्त चारा अधिक महत्वपूर्ण है.

गोपाष्टमी का असली संदेश क्या है?

श्रीकृष्ण की गोपाल लीला हमें एक महत्वपूर्ण अंतर समझाती है. पूजा में हम गाय के सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन सेवा में उसके जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं.

गोपाष्टमी का महत्व इसी भावना में है. गाय के प्रति श्रद्धा केवल उस समय नहीं दिखाई देनी चाहिए जब हम उससे पुण्य की कामना करते हैं, बल्कि उस समय भी जब उसे हमारी सहायता की आवश्यकता हो.

अगर गोपाष्टमी के बाद भी किसी गाय को भूखा, प्यासा या घायल देखकर हम उसकी मदद के लिए आगे आते हैं, तभी इस पर्व की भावना हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनती है.

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