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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBadrinath Dham 2026: बद्रीनाथ के कपाट बंद होने पर स्त्री रूप क्यों धरते हैं रावल जी?

Badrinath Dham 2026: बद्रीनाथ के कपाट बंद होने पर स्त्री रूप क्यों धरते हैं रावल जी?

Badrinath Dham 2026: 16 नवंबर 2026 को शीतकाल के लिए बंद होंगे श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट. जानें आखिरी पूजा में रावल जी क्यों धारण करते हैं स्त्री वेश और 6 महीने अंदर कैसे होती है पूजा.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 15 Nov 2026 10:09 AM (IST)
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Badrinath Dham 2026: उत्तराखंड स्थित भू-बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम की वार्षिक यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है. इस साल 16 नवंबर 2026 को रात 9 बजकर 37 मिनट पर विधि-विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे. 

उच्च हिमालयी क्षेत्र में होने वाली भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के चलते मंदिर के द्वार अगले छह महीनों तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे. कपाट बंद होने से पहले होने वाली पंच पूजा और मुख्य पुजारी यानी रावल जी द्वारा स्त्री वेश धारण करने की अनोखी परंपरा हर किसी को भावुक कर देती है.

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क्यों स्त्री रूप धारण करते हैं मुख्य पुजारी (रावल जी)?

बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने से पूर्व पांच दिनों तक चलने वाली विशेष 'पंच पूजा' का आयोजन किया जाता है. इसके अंतिम दिन मंदिर के मुख्य पुजारी (रावल जी) स्त्री वेश या सखी का रूप धारण कर माता लक्ष्मी को भगवान बद्रीविशाल के गर्भगृह में विराजमान करते हैं.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बद्रीनाथ मंदिर के रावल एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी और संन्यासी होते हैं. संन्यास धर्म के कड़े नियमों के तहत वे किसी भी पराई स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकते. क्योंकि कपाट बंद होने से ठीक पहले माता लक्ष्मी की मूर्ति को उनके मंदिर से लाकर भगवान बद्रीविशाल के बगल में स्थापित करने की जिम्मेदारी रावल जी की ही होती है, इसलिए वे स्वयं माता लक्ष्मी या उनकी सखी का रूप धारण करते हैं. इस परंपरा को निभाते हुए ही वे मां लक्ष्मी की मूर्ति को ससम्मान स्पर्श कर गर्भगृह में विराजमान करते हैं.

भावुक कर देने वाली है उल्टे पैर लौटने की परंपरा:

माता लक्ष्मी को भगवान बद्रीविशाल के साथ विराजमान करने के बाद का दृश्य बेहद भावुक होता है. सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार, इस अनुष्ठान को पूरा करने के बाद रावल जी मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकलते समय भगवान की ओर पीठ नहीं करते. वे इतने भावविभोर हो जाते हैं कि उन्हें मंदिर के बाहर तक उल्टे पैर ही लाया जाता है.

छह महीने तक मंदिर के भीतर क्या होता है?

शीतकाल के दौरान जब छह महीनों तक आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, तब भी वहां पूजा-अर्चना का क्रम रुकता नहीं है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इन छह महीनों में देवर्षि नारद और अन्य देवता भगवान बद्रीविशाल की नियमित पूजा करते हैं.

कपाट बंद होने के समय भगवान को ठंड से बचाने के लिए देश के प्रथम गांव माणा की कुंवारी कन्याओं द्वारा कच्चे सूत और गाय के शुद्ध घी से तैयार किया गया विशेष 'घृत कंबल' ओढ़ाया जाता है. इसके पश्चात भगवान बद्रीविशाल की उत्सव मूर्ति को भव्य डोली में बैठाकर शीतकालीन प्रवास के लिए जोशीमठ स्थित नृसिंह मंदिर लाया जाता है, जहां अगले छह महीने तक भक्त उनके दर्शन कर सकेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार, ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 15 Nov 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
Badrinath Dham 2026 Badrinath Kapat Closing Date 2026
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