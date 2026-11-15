Badrinath Dham 2026: बद्रीनाथ के कपाट बंद होने पर स्त्री रूप क्यों धरते हैं रावल जी?

Badrinath Dham 2026: उत्तराखंड स्थित भू-बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम की वार्षिक यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है. इस साल 16 नवंबर 2026 को रात 9 बजकर 37 मिनट पर विधि-विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे.

उच्च हिमालयी क्षेत्र में होने वाली भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के चलते मंदिर के द्वार अगले छह महीनों तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे. कपाट बंद होने से पहले होने वाली पंच पूजा और मुख्य पुजारी यानी रावल जी द्वारा स्त्री वेश धारण करने की अनोखी परंपरा हर किसी को भावुक कर देती है.

क्यों स्त्री रूप धारण करते हैं मुख्य पुजारी (रावल जी)?

बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने से पूर्व पांच दिनों तक चलने वाली विशेष 'पंच पूजा' का आयोजन किया जाता है. इसके अंतिम दिन मंदिर के मुख्य पुजारी (रावल जी) स्त्री वेश या सखी का रूप धारण कर माता लक्ष्मी को भगवान बद्रीविशाल के गर्भगृह में विराजमान करते हैं.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बद्रीनाथ मंदिर के रावल एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी और संन्यासी होते हैं. संन्यास धर्म के कड़े नियमों के तहत वे किसी भी पराई स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकते. क्योंकि कपाट बंद होने से ठीक पहले माता लक्ष्मी की मूर्ति को उनके मंदिर से लाकर भगवान बद्रीविशाल के बगल में स्थापित करने की जिम्मेदारी रावल जी की ही होती है, इसलिए वे स्वयं माता लक्ष्मी या उनकी सखी का रूप धारण करते हैं. इस परंपरा को निभाते हुए ही वे मां लक्ष्मी की मूर्ति को ससम्मान स्पर्श कर गर्भगृह में विराजमान करते हैं.

भावुक कर देने वाली है उल्टे पैर लौटने की परंपरा:

माता लक्ष्मी को भगवान बद्रीविशाल के साथ विराजमान करने के बाद का दृश्य बेहद भावुक होता है. सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार, इस अनुष्ठान को पूरा करने के बाद रावल जी मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकलते समय भगवान की ओर पीठ नहीं करते. वे इतने भावविभोर हो जाते हैं कि उन्हें मंदिर के बाहर तक उल्टे पैर ही लाया जाता है.

छह महीने तक मंदिर के भीतर क्या होता है?

शीतकाल के दौरान जब छह महीनों तक आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, तब भी वहां पूजा-अर्चना का क्रम रुकता नहीं है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इन छह महीनों में देवर्षि नारद और अन्य देवता भगवान बद्रीविशाल की नियमित पूजा करते हैं.

कपाट बंद होने के समय भगवान को ठंड से बचाने के लिए देश के प्रथम गांव माणा की कुंवारी कन्याओं द्वारा कच्चे सूत और गाय के शुद्ध घी से तैयार किया गया विशेष 'घृत कंबल' ओढ़ाया जाता है. इसके पश्चात भगवान बद्रीविशाल की उत्सव मूर्ति को भव्य डोली में बैठाकर शीतकालीन प्रवास के लिए जोशीमठ स्थित नृसिंह मंदिर लाया जाता है, जहां अगले छह महीने तक भक्त उनके दर्शन कर सकेंगे.

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