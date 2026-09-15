गणेश विसर्जन के बाद घर में क्या करें ? बप्पा की विदाई के बाद न करें ये गलती
Ganesh Visarjan 2026: गणेश चतुर्थी पर बप्पा के आगमन के बाद लोग अपनी श्रद्धानुसार तीन, पांच, सात दिन या अनंत चतुर्दशी तक गणेश विसर्जन करते हैं. ऐसे में जान लें विसर्जन के बाद किन बातों का ध्यान रखें.
Ganesh Visarjan 2026: गणेश चतुर्थी पर घर-घर बप्पा का आगमन हो चुका है. भक्त अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार भगवान गणेश को एक, तीन, पांच, सात, नौ या 10 दिनों तक घर में विराजमान रखते हैं और फिर विधि विधान से उनका विसर्जन करते हैं. वहीं गणपति विसर्जन के लिए अनंत चतुर्दशी का दिन विशेष माना जाता है. इस साल अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर को है.
बप्पा घर में खुशियां, सकारात्मकता और समृद्धि लाते हैं ऐसे में उनकी विदाई के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि गणेश जी का आशीर्वाद बना रहे, आइए जानते हैं.
पूजा स्थल की करें सफाई
गणेश विसर्जन के बाद सबसे पहले उस स्थान की सफाई करें जहां बप्पा विराजमान थे. चौकी, आसन और आसपास के स्थान को साफ करके गंगाजल या स्वच्छ जल का छिड़काव किया जा सकता है. पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल, पत्ते और अन्य निर्माल्य को सम्मानपूर्वक हटाएं. इन्हें कूड़े में फेंकने के बजाय किसी पौधे की जड़ में या उचित धार्मिक विधि से विसर्जित करना बेहतर माना जाता है.
गणेश जी की पूजा में रखी सुपारी का क्या करें?
कई घरों में गणेश स्थापना के दौरान सुपारी को भगवान गणेश के प्रतीक के रूप में रखा जाता है. विसर्जन के बाद इस सुपारी को फेंकना नहीं चाहिए. इसे पूजा घर में रखकर नियमित पूजा की जा सकती है या परिवार की परंपरा के अनुसार इसका उपयोग किया जा सकता है. यदि कलश स्थापित किया गया था तो कलश का जल भी पौधों में डाल सकते हैं.
अखंड दीपक हो तो क्या करें?
अगर गणेश स्थापना के समय अखंड दीपक जलाया गया था, तो विसर्जन के बाद उसे तुरंत बुझाने की बजाय पूजा की परंपरा के अनुसार कुछ समय तक जलने दें हालांकि अखंड दीपक को बिना निगरानी के कभी न छोड़ें. दीपक बुझने के बाद पूजा स्थल को व्यवस्थित कर दें.
प्रसाद और निर्माल्य
गणेश पूजा में चढ़ाए गए मोदक, लड्डू, फल और अन्य प्रसाद को परिवार के सदस्यों में बांटकर ग्रहण करें. पूजा सामग्री को विसर्जित कर दें.
बप्पा की विदाई के बाद क्या न करें?
- विसर्जन के बाद पूजा स्थल को लंबे समय तक गंदा न छोड़ें.
- विसर्जन के बाद घर में कलह, नकारात्मक बातें और अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए.
- बच्चों को बिना वजह डांटें नहीं.
FAQs
- गणेश विसर्जन के बाद घर में क्या करना चाहिए?
बप्पा की विदाई के बाद पूजा स्थल की सफाई करें और गंगाजल या स्वच्छ जल का छिड़काव करें.
- गणेश जी को चढ़ाई गई पूजा सामग्री का क्या करें?
फूल-पत्ते और अन्य निर्माल्य को सम्मानपूर्वक हटाकर उचित स्थान पर विसर्जित करें. प्रसाद परिवार में बांटकर ग्रहण करें.
- गणेश स्थापना में रखी सुपारी का क्या करें?
पूजा में रखी सुपारी को विसर्जन के बाद फेंकने के बजाय पूजा घर में रखकर नियमित पूजा कर सकते हैं.
- गणेश विसर्जन के बाद घर में क्या नहीं करना चाहिए?
घर में कलह, नकारात्मक बातें और अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए. पूजा स्थल को भी लंबे समय तक गंदा न छोड़ें.
कहीं गोलगप्पे, तो कहीं साढे़ 3 लाख डायमंड से बने गणपति, देखें भारत के अनोखे गणेश पंडाल
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.