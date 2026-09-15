कहीं गोलगप्पे, तो कहीं साढे़ 3 लाख डायमंड से बने गणपति, देखें भारत के अनोखे गणेश पंडाल

भुवनेश्वर में गणेश पूजा का सबसे अलग और पर्यावरण से जुड़ा उदाहरण देखने को मिल रहा है. यहां एक जीवित पेड़ को ही गणेश जी का स्वरूप मानकर पूजा की जा रही है. बकुल फाउंडेशन की इस पहल में पेड़ को पारंपरिक गणेश स्वरूप के अनुरूप सजाया गया है.