हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मबांग्लादेश की मंडी जनजाति की अजीबोगरीब परंपरा, जहां पिता बनता है बेटी का पति!

बांग्लादेश की मंडी जनजाति की अजीबोगरीब परंपरा, जहां पिता बनता है बेटी का पति!

Wedding tradition: भारत समेत दुनियाभर में कई जनजातियां अपनी खास और अनोखी परंपरा के लिए सुर्खियों में रहती है. ऐसी ही एक अनोखी परंपरा बांग्लादेश की मंडी समुदाय से जुड़ी है, जो हैरान कर देगी?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 15 Apr 2026 06:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • धीरे-धीरे यह अनोखी परंपरा बदल रही है।

Wedding tradition Mandi tribe: भारत समेत दुनियाभर में कई जनजातियां जो अपनी खास और अनोखी परंपराओं को आज भी कायम रखें हुए है. कुछ जनजातियों ने पुरानी प्रथाओं को बदलते दौर के साथ आधुनिकता को अपना लिया है, जबकि कुछ अन्य जनजातियां आज भी उनका पालन करती हैं. इन्हीं परंपराओं में से एक परंपरा बांग्लादेश के दक्षिण-पूर्वी जंगलों में स्थित मंडी जनजाति से जुड़ी है. 

जिसमें एक पिता अपनी बेटी का प्रेम और सम्मान के साथ पालन-पोषण करता है, लेकिन उसके वयस्क होने पर वह उसका पति बन जाता है. यह परंपरा कई लोगों को अजीब और हैरान करने वाली लग सकती है. हालांकि, मंडी जनजाति में यह एक सच्चाई बन हुई है. आइए इस प्रथा के बारे में अधिक गहराई से जानते हैं. 

मंडी जनजाति में विवाह से जुड़ी अनोखी प्रथा

मंडी जनजाति में यह प्रथा है कि, एक पुरुष कम उम्र की विधवा से विवाह करता है. यदि विधवा की कोई बेटी होती है, तो यह पहले ही तय हो जाता है कि, बेटी उसी व्यक्ति से सादी करेगी जो उसके बचपन में उसका पिता था.

दरअसल जिस लड़की ने कभी उसे पिता कहकर बुलाया था, उसे बाद में अपना पति स्वीकार करना ही पड़ता है. गौरतलब है कि, इस परंपरा के अनुसार लड़की का एक सौतेला पिता होना जरूरी है. इस प्रथा के पीछे तर्क यह है कि, पति अपनी पत्नी और बेटी दोनों को लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान कर सकता है. 

मंडी जनजाति की एक सदस्य ने इस परंपरा के बारे में बताते हुए कहा कि, उनके पिता का निधन उनके बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद उनकी मां ने नोटेन नाम के एक व्यक्ति से दुबारा शादी कर ली. बड़े होने पर उन्हें पता चला कि, उनके पति असल में उनके जैविक पिता थे.

जानिए इस परंपरा के पीछे का तर्क

उन्होंने बताया कि, बचपन में वह अपने पिता को बहुत प्यार करती थीं, क्योंकि उन्होंने उसकी बहुत अच्छी देखभाल की और उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी. हालांकि, बाद में उसे पता चला कि तीन साल की उम्र में ही उसकी शादी तय कर दी गई थी. मंडी जनजाति में वह अकेली ऐसी लड़की नहीं है, जिसे इश परंपरा का सामना करना पड़ा है. जनजाति की कई अन्य लड़कियों का जीवन में इसी तरह प्रभावित हुआ है.

बेशक इस परंपरा का जनजाति के लिए महत्व हो सकता है, लेकिन आज के दौर में इसकी प्रासंगिकता कम होती जा रही है. रिपोर्ट से पता चलता है कि, धीरे-धीरे कुछ लोग इस प्रथा से अलग हो रहे हैं. इसके अलावा कुछ महिलाएं अपनी बेटियों के भविष्य की रक्षा के लिए पुनर्विवाह न करने का विक्लप चुन रही हैं. फिर भी, जनजाति के कुछ सदस्य स्वेच्छा से इस परंपरा का पालन करना जारी रखे हुए हैं. 

इस्लाम में 4 शादियां करना शौकिया नहीं, बल्कि... इमाम उमर अहमद इलियासी ने बताया इसके पीछे का सच?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
Read More
Published at : 15 Apr 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Marriage Wedding Tribe BANGLADESH

Frequently Asked Questions

मंडी जनजाति में विवाह की अनोखी परंपरा क्या है?

मंडी जनजाति में, एक पुरुष अपनी विधवा बेटी से तब शादी करता है जब वह वयस्क हो जाती है। यह प्रथा बेटी को सुरक्षा प्रदान करने के तर्क पर आधारित है।

इस अनोखी विवाह प्रथा के पीछे क्या तर्क है?

इस प्रथा के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि पति अपनी पत्नी और बेटी दोनों को लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान कर सकता है, क्योंकि वह दोनों के लिए एक ही व्यक्ति होता है।

क्या यह प्रथा आज भी मंडी जनजाति में प्रचलित है?

हां, कुछ मंडी जनजाति के सदस्य आज भी इस परंपरा का पालन करते हैं, हालांकि कुछ लोग धीरे-धीरे इससे अलग हो रहे हैं और महिलाएं अपनी बेटियों के भविष्य की रक्षा के लिए पुनर्विवाह न करने का विकल्प चुन रही हैं।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
बांग्लादेश की मंडी जनजाति की अजीबोगरीब परंपरा, जहां पिता बनता है बेटी का पति!
बांग्लादेश की मंडी जनजाति की अजीबोगरीब परंपरा, जहां पिता बनता है बेटी का पति!
धर्म
Akshaya Tritiya 19 April 2026: आयुष्मान और त्रिपुष्कर योग का महा-संयोग, जानें कुबेर की कृपा पाने का सटीक मुहूर्त और गुप्त उपाय
अक्षय तृतीया 2026: सोना नहीं, बस घर लाएं ये चीजें; बनेगा अखंड लक्ष्मी प्राप्ति का महासंयोग
धर्म
अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण शुरू, 57 दिन चलेगी यात्रा, जानिए क्या हैं नए नियम?
अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण शुरू, 57 दिन चलेगी यात्रा, जानिए क्या हैं नए नियम?
धर्म
Rashifal 16 April 2026: मेष से मीन तक का राशिफल, ये 2 राशियां पार्टनर की बातें नजरअंदाज न करें, नुकसान हो सकता है
मेष से मीन तक का राशिफल, ये 2 राशियां पार्टनर की बातें नजरअंदाज न करें, नुकसान हो सकता है
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
प्रशांत किशोर की पार्टी का बड़ा दावा, 'CM सम्राट चौधरी नहीं पूरा कर पाएंगे कार्यकाल, JDU ही...'
प्रशांत किशोर की पार्टी का बड़ा दावा, 'CM सम्राट चौधरी नहीं पूरा कर पाएंगे कार्यकाल, JDU ही...'
विश्व
Iran America War: नाकेबंदी में 8 ईरानी जहाजों को दबोचा, होर्मुज पार करते ही अमेरिका नौसेना ने..!
Iran America War: नाकेबंदी में 8 ईरानी जहाजों को दबोचा, होर्मुज पार करते ही अमेरिका नौसेना ने..!
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल को शेयर करनी होगी अपनी लोकेशन, डोप टेस्ट भी होगा; NADA का फैसला
अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल को शेयर करनी होगी अपनी लोकेशन, डोप टेस्ट भी होगा; NADA का फैसला
क्रिकेट
कोविड वैक्सीन थी शेन वॉर्न की मौत का कारण? 4 साल बाद बेटे ने किया सनसनीखेज दावा
कोविड वैक्सीन थी शेन वॉर्न की मौत का कारण? 4 साल बाद बेटे ने किया सनसनीखेज दावा
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: क्या कांग्रेस चुनाव के बाद सीटें कम पड़ने पर TMC को देगी समर्थन? अधीर रंजन चौधरी ने दिया जवाब
Live: क्या कांग्रेस चुनाव के बाद सीटें कम पड़ने पर TMC को देगी समर्थन? अधीर रंजन चौधरी ने दिया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा के श्रमिकों को मिला बृजभूषण शरण सिंह का साथ, पूछा-12 हजार में कैसे चलेगा घर?
नोएडा के श्रमिकों को मिला बृजभूषण शरण सिंह का साथ, पूछा-12 हजार में कैसे चलेगा घर?
टेक्नोलॉजी
Apple ने दी थी Grok को ऐप स्टोर से हटाने की धमकी, यहां जान लें क्या है पूरा मामला
Apple ने दी थी Grok को ऐप स्टोर से हटाने की धमकी, यहां जान लें क्या है पूरा मामला
Home Tips
Balcony Pigeon Control Tips: आपके घर की बालकनी को कबूतरों ने बना लिया है घर, जानें आसानी से भगाने का तरीका
आपके घर की बालकनी को कबूतरों ने बना लिया है घर, जानें आसानी से भगाने का तरीका
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Embed widget