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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मइस्लाम में 4 शादियां करना शौकिया नहीं, बल्कि... इमाम उमर अहमद इलियासी ने बताया इसके पीछे का सच?

इस्लाम में 4 शादियां करना शौकिया नहीं, बल्कि... इमाम उमर अहमद इलियासी ने बताया इसके पीछे का सच?

4 marriages in Islam: इस्लाम धर्म में 4 शादियों का कानून हैं, लेकिन यह शौकिया तौर पर नहीं बल्कि मजबूर या जरूरत को पूरा करने के लिए है. जानिए 4 शादियों के कॉनसेप्ट पर इमाम उमर अहमद इलियासी क्या कहे?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 25 Mar 2026 05:12 PM (IST)
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Concept of 4 marriages in Islam: दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम जो अपनी शालीनता और कट्टर अनुशासन के लिए जाना जाता है. इस्लाम धर्म में ऐसे कई नियम कायदे हैं, जिनका पालन करना एक सच्चे मुसलमान के लिए बेहद जरूरी है. इस्लाम में एक व्यक्ति कितनी शादियां कर सकता है?

इस पर डॉ. इमाम उमर अहमद इलियासी, अखिल भारतीय इमाम संगठन (AIIO) के प्रमुख इमाम ने विस्तार से अपनी राय साझा की. उन्होंने बताया कि, इस्लाम में चार शादियों की इजाजत है, लेकिन हर किसी के लिए बल्कि खास परिस्थितियों में ही ऐसा कर सकता है. 

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इस्लाम में 4 शादियों को लेकर इमाम साहब ने क्या कहा?

इमाम साहब बताते हैं कि, यह इजाजत शौक या लालच के लिए नहीं दी गई है. अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली पत्नी के साथ खुश है और जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहा है, तो किसी भी तरह की दूसरी शादी या केवल इच्छा या शौक के लिए करना गलत माना जाता है.

इस्लाम में चार शादियां करने का उद्देश्य किसी मजबूरी या जरूरत को पूरा करना है. उदाहरण के लिए यदि कोई महिला बीमारी या अन्य परिस्थितियों के कारण शादी नहीं कर पा रही या बच्चे नहीं हो पा रहे, तो दूसरी शादी की इजाजत दी जा सकती है. 

बिना सहमति के कोई शादी स्वीकार्य नहीं

इमाम साहब ने जोर देते हुए कहा कि, दूसरी शादी करने से पहले पहली पत्नी की सहमति लेना बेहद जरूरी है. बिना सहमति के कोई शादी करना इस्लाम में स्वीकार्य नहीं है.

इसके अलावा किसी भी शादी का मकसद केवल अपनी इच्छाओं या लालच को पूरा करना नहीं होना चाहिए. यह केवल जरूरतमंद महिलाओं को सहारा देने और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए है. 

4 शादी का कॉनसेप्ट केवल मजबूरी में 

इमाम साहब का कहना है कि, भारत में ऐसी शादियां बहुत ही दुर्लभ हैं. ज्यादातर लोग चार शादियां करने के लिए इस्लाम का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जो धर्म की भावना के खिलाफ है. उनके अनुसार शादी का मूल उद्देश्य दोनों पति-पत्नी के बीच शांति, प्यार, परिवार और बच्चों के लिए होना चाहिए. 

इसलिए इस्लाम में चार शादियों का कॉनसेप्ट केवल मजबूरी, सहारा देने और सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए है, न कि ऐय्याशी या लालच के लिए. यह समझना बेहद जरूरी है कि, धार्मिक इजाजत का मतलब यह नहीं कि इसे अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल किया जाए. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
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वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 25 Mar 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
Islam Islam Religion Marriage Rules Imam Umar Ahmed Ilyasi
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