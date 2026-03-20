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मीठी सेवई से लेकर शीर खुरमा तक, ईद के लिए 5 आसान रेसिपी आइडियाज
अक्सर ईद का नाम सुनते ही सबसे पहले मीठी सेवई का ख्याल आता है, लेकिन अगर इस बार आप कुछ नया और खास बनाना चाहती हैं, तो सिर्फ पारंपरिक सेवई तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है.
ईद का त्योहार खुशियों, अपनापन और मिठास से भरा होता है. जैसे ही रमजान का पाक महीना खत्म होता है, हर घर में ईद की रौनक देखने लायक होती है. नए कपड़े, मेहमानों की आवाजाही और सबसे खास तरह-तरह के लजीज पकवान, खासकर मिठाइयों का इस दिन अलग ही महत्व होता है. अक्सर ईद का नाम सुनते ही सबसे पहले मीठी सेवई का ख्याल आता है, लेकिन अगर इस बार आप कुछ नया और खास बनाना चाहती हैं, तो सिर्फ पारंपरिक सेवई तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है. आप कई तरह के आसान और टेस्टी डेजर्ट्स बनाकर अपने मेहमानों को खुश कर सकती हैं.तो आइए जानते हैं 5 आसान रेसिपी आइडियाज, जिन्हें आप इस ईद पर ट्राई कर सकती हैं.
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Published at : 20 Mar 2026 04:14 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion