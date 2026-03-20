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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडमीठी सेवई से लेकर शीर खुरमा तक, ईद के लिए 5 आसान रेसिपी आइडियाज

मीठी सेवई से लेकर शीर खुरमा तक, ईद के लिए 5 आसान रेसिपी आइडियाज

अक्सर ईद का नाम सुनते ही सबसे पहले मीठी सेवई का ख्याल आता है, लेकिन अगर इस बार आप कुछ नया और खास बनाना चाहती हैं, तो सिर्फ पारंपरिक सेवई तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Mar 2026 04:14 PM (IST)
अक्सर ईद का नाम सुनते ही सबसे पहले मीठी सेवई का ख्याल आता है, लेकिन अगर इस बार आप कुछ नया और खास बनाना चाहती हैं, तो सिर्फ पारंपरिक सेवई तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है.

ईद का त्योहार खुशियों, अपनापन और मिठास से भरा होता है. जैसे ही रमजान का पाक महीना खत्म होता है, हर घर में ईद की रौनक देखने लायक होती है. नए कपड़े, मेहमानों की आवाजाही और सबसे खास तरह-तरह के लजीज पकवान, खासकर मिठाइयों का इस दिन अलग ही महत्व होता है. अक्सर ईद का नाम सुनते ही सबसे पहले मीठी सेवई का ख्याल आता है, लेकिन अगर इस बार आप कुछ नया और खास बनाना चाहती हैं, तो सिर्फ पारंपरिक सेवई तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है. आप कई तरह के आसान और टेस्टी डेजर्ट्स बनाकर अपने मेहमानों को खुश कर सकती हैं.तो आइए जानते हैं 5 आसान रेसिपी आइडियाज, जिन्हें आप इस ईद पर ट्राई कर सकती हैं.

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ईद की पहचान मानी जाने वाली मीठी सेवई हर घर में जरूर बनती है. इसे बनाना बहुत आसान है, पहले सेवई को घी में हल्का सुनहरा होने तक भून लें, फिर इसमें पानी डालकर पकाएं. जब सेवई नरम हो जाए, तब इसमें चीनी डालें इलायची पाउडर और घी में भुने हुए काजू-बादाम डालें. चीनी डालने के बाद गैस धीमी रखें, इससे स्वाद और अच्छा आता है.
ईद की पहचान मानी जाने वाली मीठी सेवई हर घर में जरूर बनती है. इसे बनाना बहुत आसान है, पहले सेवई को घी में हल्का सुनहरा होने तक भून लें, फिर इसमें पानी डालकर पकाएं. जब सेवई नरम हो जाए, तब इसमें चीनी डालें इलायची पाउडर और घी में भुने हुए काजू-बादाम डालें. चीनी डालने के बाद गैस धीमी रखें, इससे स्वाद और अच्छा आता है.
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शीर खुरमा ईद का सबसे खास और पारंपरिक डेजर्ट है, जो दूध, सेवई और ढेर सारे मेवों से बनता है.घी में बादाम, काजू, पिस्ता हल्के सुनहरे होने तक भून लें. दूध को उबालकर थोड़ा गाढ़ा करें. उसमें भुनी सेवई और कटे हुए खजूर डालें.चीनी, इलायची और केसर मिलाकर पकाएं. लास्ट में मेवे डालकर सर्व करें. यह डिश जितनी टेस्टी है, उतनी ही पौष्टिक भी होती है.
शीर खुरमा ईद का सबसे खास और पारंपरिक डेजर्ट है, जो दूध, सेवई और ढेर सारे मेवों से बनता है.घी में बादाम, काजू, पिस्ता हल्के सुनहरे होने तक भून लें. दूध को उबालकर थोड़ा गाढ़ा करें. उसमें भुनी सेवई और कटे हुए खजूर डालें.चीनी, इलायची और केसर मिलाकर पकाएं. लास्ट में मेवे डालकर सर्व करें. यह डिश जितनी टेस्टी है, उतनी ही पौष्टिक भी होती है.
Published at : 20 Mar 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
Eid 2026 Recipes Eid Sweet Ideas Easy Eid Recipes Eid Special Food

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