मीठी सेवई से लेकर शीर खुरमा तक, ईद के लिए 5 आसान रेसिपी आइडियाज

ईद की पहचान मानी जाने वाली मीठी सेवई हर घर में जरूर बनती है. इसे बनाना बहुत आसान है, पहले सेवई को घी में हल्का सुनहरा होने तक भून लें, फिर इसमें पानी डालकर पकाएं. जब सेवई नरम हो जाए, तब इसमें चीनी डालें इलायची पाउडर और घी में भुने हुए काजू-बादाम डालें. चीनी डालने के बाद गैस धीमी रखें, इससे स्वाद और अच्छा आता है.