हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGangaur 2026: सीकर में संपन्न हुआ गणगौर उत्सव, महिलाओं में दिखा श्रृंगार और भक्ति का अनोखा संगम

Gangaur 2026: सीकर में संपन्न हुआ गणगौर उत्सव, महिलाओं में दिखा श्रृंगार और भक्ति का अनोखा संगम

Gangaur 2026: गणगौर पर्व पर महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ माता गौरी और भगवान शिव की पूजा-अर्चना की. पूजा के बाद सुख-समृद्धि व वैवाहिक जीवन की खुशहाली की कामना की गई.

By : गोविंद बुटोलिया, सीकर | Updated at : 20 Mar 2026 08:37 PM (IST)
Preferred Sources

Gangaur 2026: राजस्थान का सबसे चमकदार और भावुक त्योहार गणगौर आज सोलहवें दिन धूमधाम से समापन हो गया. भगवान शिव के पर्याय 'गण' और माता पार्वती के रूप 'गौरी' के पवित्र मिलन का यह उत्सव वैवाहिक सुख की चमकदार प्रतीक बनकर पूरे राजस्थान में मनाया जाता है, लेकिन सीकर की गलियों में इसकी रौनक ने दिल जीत लिया.

महिलाओं और युवतियों में चमक-दमक भरा उत्साह लहराया. पूरे 16 दिनों तक उन्होंने सोलह श्रृंगार की भव्यता में माता गौरी का पूजन किया, रंग-बिरंगे गीत गाए, नाच-गान की धुन पर थिरके और रातें जागरण से सजाईं. पूजा के दौरान महिलाओं ने घरों और मंदिरों में सुंदर सजावट कर गौरी-शंकर की प्रतिमा भी स्थापित की.

गणगौर पर्व पर महिलाओं और युवतियों ने पारंपरिक परिधानों में सोलह श्रृंगार कर भगवान शिव और माता पार्वती के रूप में पूजे जाने वाले गणगौर की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. पूजा के दौरान महिलाओं ने घरों और मंदिरों में सुंदर सजावट कर गौरी-शंकर की प्रतिमा स्थापित की. रंग-बिरंगे फूलों, दीपक और पारंपरिक सजावट के बीच महिलाओं ने गीत गाए और पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और वैवाहिक जीवन की खुशहाली की कामना की.

आज उद्यापन के दिन मुख्य भूमिका निभाने वाली मातृशक्ति ने 16 अन्य महिलाओं को श्रृंगार का सामान भेंट किया, उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया और उनके आशीर्वाद से घर-परिवार को सुख-समृद्धि की कामना की.

सीकर में धूमधाम से संपन्न हुआ गणगौर उत्सव

गणगौर उत्सव न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि महिलाओं की एकजुटता और सौंदर्य की झलक भी पेश करता है. सीकर की युवतियां बोलीं, "गणगौर ने हमें नई ऊर्जा दी, अगले साल फिर इसी धूम से मनाएंगे!"

स्थानीय नवनवेली दुल्हन मनीषा बुटोलिया व निकिता ने बताया, "यह उत्सव हमारी आस्था और एकजुटता का प्रतीक है. श्रृंगार की चमक ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया!" वहीं, काजल, लक्षिता और करिश्मा बोलीं, "अगले गणगौर का इंतजार पहले से शुरू हो गया." सीकर में यह उत्सव सांस्कृतिक धरोहर को नई जान फूंकता है, जो महिलाओं की भक्ति और सौंदर्य का अनोखा संगम है.


Gangaur 2026: सीकर में संपन्न हुआ गणगौर उत्सव, महिलाओं में दिखा श्रृंगार और भक्ति का अनोखा संगम

गणगौर पर्व की खास बात यह है कि इसमें विवाहित महिलाओं के साथ-साथ अविवाहित युवतियां भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती हैं. जहां विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं, वहीं अविवाहित युवतियां अच्छे वर की कामना के साथ गणगौर की पूजा करती हैं. पूजा के बाद महिलाओं ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं और पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लिया. पूरे माहौल में भक्ति, उल्लास और परंपरा की अनोखी झलक देखने को मिली.

ये भी पढ़ें: Gangaur Puja 2026: गणगौर पर्व की अनोखी रस्म, जहां पत्नियों के हाथ से मार खाते हैं पति!
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author गोविंद बुटोलिया, सीकर

करीब डेढ़ दशक से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं. क्राइम, राजनीतिक और सामाजिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.  बागवानी, खेल कूद के साथ संगीत और इतिहास में विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 20 Mar 2026 07:38 PM (IST)
Tags :
Shiv-Parvati Gangaur Puja Gangaur Festival Gangaur 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Eid-ul-fitr 2026 Moon Sighting in India Live: भारत में दिखा ईद का चांद आया, 21 मार्च को ईद-उल-फितर
Eid-ul-fitr 2026 Moon Sighting in India Live: भारत में दिखा ईद का चांद आया, 21 मार्च को ईद-उल-फितर
धर्म
Gangaur 2026: सीकर में संपन्न हुआ गणगौर उत्सव, महिलाओं में दिखा श्रृंगार और भक्ति का अनोखा संगम
Gangaur 2026: सीकर में संपन्न हुआ गणगौर उत्सव, महिलाओं में दिखा श्रृंगार और भक्ति का अनोखा संगम
धर्म
Eid 2026 Mubarak: ईद आई है खुशियों का पैगाम लेकर, ईद-उल-फितर पर अपनों को दें मुबारकबाद भेजे ये शायरी
Eid 2026 Mubarak: ईद आई है खुशियों का पैगाम लेकर, ईद-उल-फितर पर अपनों को दें मुबारकबाद भेजे ये शायरी
धर्म
Chand Raat Mubarak 2026: दिखा जो शव्वाल का प्यारा सा चांद, ईद से पहले सभी को भेजें चांद रात की मुबारकबाद
Chand Raat Mubarak 2026: दिखा जो शव्वाल का प्यारा सा चांद, ईद से पहले सभी को भेजें चांद रात की मुबारकबाद
Advertisement

वीडियोज

एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट, Snake Venom Case रद्द, Elvish ने कहा, सालों तक किया गया परेशान
Alvida Jumma 2026:भारत में मातम, आक्रोश! खामनेई की मौत के विरोध में शिया समुदाय का 'ब्लैक प्रोटेस्ट'
Protest in Israel: EID से पहले अल-अक्सा मस्जिद में फूटा स्थानीयों का गुस्सा! | Donald Trump
US Israel Iran War: खाड़ी देशों में छिड़ेगी Nuclear War? WHO के बयान से हड़कंप | Middle East | Trump
US Israel Iran War: अमेरिका ने सैन्य अभियान में खर्च किए 25 बिलियन डॉलर | Donald Trump l Middle East
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बाद IOCL ने दिया झटका, बढ़ा दिए प्रीमियम पेट्रोल के दाम, जानें ताजा रेट
हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बाद IOCL ने दिया झटका, बढ़ा दिए प्रीमियम पेट्रोल के दाम, जानें ताजा रेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: ईद के चांद का हुआ दीदार, देशभर में कल मनाया जाएगा त्योहार, अखिलेश यादव ने भी दी मुबारकबाद
ईद के चांद का हुआ दीदार, देशभर में कल मनाया जाएगा त्योहार, अखिलेश यादव ने भी दी मुबारकबाद
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने तेलुगू में छुड़ाए रणवीर सिंह के छक्के, जानें 20 मार्च का कलेक्शन
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने तेलुगू में छुड़ाए रणवीर सिंह के छक्के, जानें 20 मार्च का कलेक्शन
विश्व
ईरान से जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, यूरोप के इस देश ने हथियार देने पर लगाई रोक
ईरान से जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, यूरोप के इस देश ने हथियार देने पर लगाई रोक
आईपीएल 2026
IPL 2026 से पहले CSK को दूसरा बड़ा झटका, टीम के स्टार ऑलराउंडर ने बढ़ाई चेन्नई की चिंता
IPL 2026 से पहले CSK को दूसरा बड़ा झटका, टीम के स्टार ऑलराउंडर ने बढ़ाई चेन्नई की चिंता
इंडिया
ईरान के बाद इस देश पर हमला करेगा अमेरिका? ओवैसी ने कर दी ट्रंप के अगले टारगेट की भविष्यवाणी
ईरान के बाद इस देश पर हमला करेगा अमेरिका? ओवैसी ने कर दी ट्रंप के अगले टारगेट की भविष्यवाणी
यूटिलिटी
PNB में खाता है तो कर लें ये काम, नहीं तो बंद हो जाएगा अकाउंट?
PNB में खाता है तो कर लें ये काम, नहीं तो बंद हो जाएगा अकाउंट?
जनरल नॉलेज
US Visa Bond 2026: क्या भारत के लोगों को भी खरीदना होगा अमेरिका वीजा बॉन्ड, इसके लिए कितने रुपये जेब में होना जरूरी?
क्या भारत के लोगों को भी खरीदना होगा अमेरिका वीजा बॉन्ड, इसके लिए कितने रुपये जेब में होना जरूरी?
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget