हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बाद IOCL ने दिया झटका, बढ़ा दिए प्रीमियम पेट्रोल के दाम, जानें ताजा रेट

सरकारी तेल कंपनी Indian Oil Corporation ने प्रीमियम पेट्रोल XP-95 की कीमत में ₹2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. कंपनी की ओर से कहा गया, 'पिछले 20 दिनों में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें 71 डॉलर से बढ़कर 156 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं. इसके बावजूद भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं. कंपनी का कहना है कि देशभर में ईंधन की सप्लाई बिना रुकावट जारी रहेगी.