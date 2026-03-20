'दृश्यम 3' की रिलीज डेट टली, अब अप्रैल में नहीं देख पाएंगे मोहनलाल की क्राइम ड्रामा फिल्म

मोहनलाल स्टारर मलयालम भाषा की फिल्म 'दृश्यम 3' की रिलीज डेट टल गई है. ये फिल्म पहले 2 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली थी. लेकिन अब रिपोर्ट्स का मानना है कि ये फिल्म अप्रैल में रिलीज नहीं होगी. ताजा जानकारी के मुताबिक अब ये फिल्म कुछ महीने बाद रिलीज की जाएगी. हालांकि फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक मोहनलाल स्टारर ये फिल्म अब मई या जून 2026 में रिलीज हो सकती है. पहले ये फिल्म 2 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली थी. जिसका दर्शकों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था. लेकिन इन रिपोर्ट्स की मानें तो अब दर्शकों को ये फिल्म देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा.

क्यों लिया फैसला?

खबरों की मानें तो ये फैसला मिडिल- ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से लिया गया है. फिल्म का फैनबेस ना केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी है. ऐसे में मिडिल- ईस्ट तनाव के चलते फिल्म का कारोबार घट सकता है. जिसके चलते ये फैसला किया गया है. हालांकि फिलहाल मेकर्स ने इसे लेकर कोई भी अपडेट नहीं दिया है. लेकिन फिलहाल लगता है कि ये अपडेट मेकर्स की तरफ से भी जल्दी ही अनाउंस कर दिया जाएगा.

'टॉक्सिक' भी हुई पोस्टपोन

केवल 'दृश्यम 3' की नहीं बल्कि कई और फिल्मों पर भी इस तनाव और युद्ध का असल देखने को मिल रहा है. 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोनअप्स' की रिलीज डेट भी टाल दी गई है. ये फिल्म पहले 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी लेकिन अब इसे 4 जून 2026 को रिलीज किया जाएगा. मेकर्स ने इसे भी ईरान- इजरायल के बीच चल रहे युद्ध का हवाला देकर टाल दिया है.

'दृश्यम 3' के बारे में

जीतू जोसफ के निर्देशन में बनी ये क्राइम ड्रामा फिल्म 'दृश्यम' की तीसरी किश्त है. इस फिल्म में भी एक मिडिल क्लास व्यक्ति जॉर्ज कुट्टी अपने परिवार को बचाने की जुगत में लगा हुआ है. जॉर्ज कुट्टी की दो बेटियां और एक पत्नी हैं, जो फिल्म के पहले भाग से ही एक मर्डर केस में इन्वॉल्व हैं और उन्हें बचाने के लिए जॉर्ज कुट्टी हर हद तक जा सकता है.