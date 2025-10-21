हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDiwali 2026 Date: 2026 में अक्टूबर नहीं नवंबर में होगी दिवाली, रहेगी भयंकर ठंड

Diwali 2026 Date: 2026 में अक्टूबर नहीं नवंबर में होगी दिवाली, रहेगी भयंकर ठंड

Diwali 2026 Date: इस साल दिवाली का पर्व 20 अक्टूबर 2025 को मनाया गया. लेकिन अगले साल हम सभी कड़ाके की ठंड में नवंबर 2026 में दिवाली मनाएं. जानें 2026 मे दिवाली की तारीख.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 21 Oct 2025 10:22 PM (IST)
Diwali 2026 Date: सोमवार 20 अक्टूबर 2025 को देशवासियों ने धूमधाम के साथ दिवाली का त्योहार मनाया. लक्ष्मी-गणेश की पूजा और आतिशबाजी के साथ ही दिवाली के उत्सव में आध्यात्मिक, उल्लास और सामाजिक सौहार्द की झलक भी देखने को मिली. आइए जानते हैं आने वाले वर्ष यानी 2026 में दिवाली कब मनाई जाएगी.

2026 में दिवाली नवंबर के महीने में

वैसे तो पंचांग के मुताबिक दिवाली हर साल कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को ही मनाई जाती है. लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब ने अगले साल दिवाली का पर्व थोड़ा लेट मनाया जाएगा. इस साल दिवाली अक्टूबर महीने में मनाई गई. वहीं 2026 में हम नवंबर के महीने में दीपोत्सव मनाएंगे. इस वर्ष दिवाली पर मौसम सुहाना रहा. लेकिन नवंबर के महीने में ठंड भी पड़नी शुरू हो जाती है. इसलिए अगले साल हम सभी को ठंड में दिवाली मनानी पड़ेगी. हालांकि ज्योतिषीय दृष्टि से भी 2026 की दिवाली अत्यंत शुभ मानी जा रही है, क्योंकि इस समय सूर्य, शनि और बृहस्पति की स्थिति विशेष फलदायक होगी.

दिवाली 2026 में कब

बता दें कि 2026 में दिवाली 8 नवंबर को मनाई जाएगी. इस साल के मुकाबले लगभग 18 दिन बाद दिवाली मनाई जाएगी. वहीं दिवाली के बाद के अन्य त्योहार भी इसी क्रम में देरी से पड़ेंगे. जैसे छठ पर्व 14-15 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा. बहरहाल जान लीजिए कि, त्योहारों की तिथि के आगे बढ़ने या देरी होने का क्या कारण है.

2026 में दिवाली देर से क्यों?

हिंदू धर्म में हर तीन साल में अधिकमास (अतिरिक्त महीना) लगता है. इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है. 2026 में अधिकमास लगेगा, जिसमें ज्येष्ठ दो महीने का होगा. अधिकमास 17 मई से 15 जून 2026 तक रहेगा. इस कारण जून के बाद पड़ने वाले त्योहारों की तिथि आगे खिलकेंगी. यही कारण है कि दिवाली अगले साल अक्टूबर नहीं बल्कि नवंबर में मनाई जाएगी. अन्य त्योहार जैसे रक्षाबंधन, तीज, गणेश पूजन, नवरात्रि, छठ आदि भी देर से मनाए जाएंगे.

ये भी पढ़ें: Numerology: बड़े ऑफिसर बनते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, कभी नहीं मानते हार

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 21 Oct 2025 10:22 PM (IST)
Tags :
Deepotsav Adhikmas Diwali 2026 Date Adhikmas 2026
