Numerology: बड़े ऑफिसर बनते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, कभी नहीं मानते हार

हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: बड़े ऑफिसर बनते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, कभी नहीं मानते हार

Numerology: 01 से लेकर 9 तक मूलांक होते हैं, मूलांक 3 वाले व्यक्ति बुद्धिमान, महत्वाकांक्षी और स्वाभिमानी होते हैं. ये लोग बड़े अफसर बनते हैं और अपने जीवन में कभी हार नहीं मानते हैं.

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 21 Oct 2025 10:51 AM (IST)
Preferred Sources

Numerology: 01 से लेकर 9 तक मूलांक होते हैं, जिसमें सभी मूलांक की अपनी कोई-न-कोई खासियत होती है. अंक ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे मूलांक होते हैं, जो अपनी मेहनत के बल पर जीवन में कामयाबी हासिल करते हैं.

साथ ही कुछ मूलांक वाले लोगों को सरकारी अफसर बनने के भी प्रबल योग होते हैं. चलिए जानते हैं उस मूलांक के बारे में.

व्यक्ति की जन्म की तारीख के अंकों को आपस में जोड़ने पर मूलांक प्राप्त होता है. जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21, या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है. मूलांक 3 के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं, और ये लोग बुद्धिमान, महत्वाकांक्षी और रचनात्मक होते हैं.

मूलांक 3 वाले व्यक्ति कैसे होते हैं?
मूलांक 3 वाले लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं. इस मूलांक के लोग अपने जीवन में किसी का बेवजह हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं और न ही किसी का एहसान लेते हैं. मूलांक 3 वाले लोग साहसी, वीर, शक्तिशाली, संघर्षशील और कभी हार न मानने वाले होते हैं.

बनते हैं बड़े अफसर
शिक्षा के क्षेत्र में भी मूलांक 3 के जातक अच्छा प्रदर्शन करते हैं. पढ़ने-लिखने में यह लोग होनहार होते हैं. अपने इसी गुणों के चलते यह लोग जीवन में बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं. अंक ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि अधिकतर इस मूलांक के जातक सेना, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं.

लकी दिन
किसी भी माह के 3, 12, 21 और 30 तारीख में जिस भी तारीख को गुरुवार, सोमवार और मंगलवार पड़े तो वह डेट मूलांक 3 के लोगों के लिए बहुत लकी मानी जाती हैं. इसके अलावा यदि सोमवार, रविवार और बुधवार का दिन 2, 11, 20, और 29 तारीख को पड़े तो ये दिन इन लोगों के लिए बेहद लकी होगा.

लकी कलर
मूलांक 3 के लोगों का भाग्यशाली कलर पीला, सफ़ेद और रेड होता है. अंक ज्योतिष के मुताबिक, 3, 12, 21 और 30 तारीख को पैदा हुए लोगों को इस कलर का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 21 Oct 2025 10:39 AM (IST)
Lucky Color Lucky Day NUMEROLOGY
