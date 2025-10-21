Numerology: बड़े ऑफिसर बनते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, कभी नहीं मानते हार

Numerology: 01 से लेकर 9 तक मूलांक होते हैं, जिसमें सभी मूलांक की अपनी कोई-न-कोई खासियत होती है. अंक ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे मूलांक होते हैं, जो अपनी मेहनत के बल पर जीवन में कामयाबी हासिल करते हैं.

साथ ही कुछ मूलांक वाले लोगों को सरकारी अफसर बनने के भी प्रबल योग होते हैं. चलिए जानते हैं उस मूलांक के बारे में.

व्यक्ति की जन्म की तारीख के अंकों को आपस में जोड़ने पर मूलांक प्राप्त होता है. जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21, या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है. मूलांक 3 के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं, और ये लोग बुद्धिमान, महत्वाकांक्षी और रचनात्मक होते हैं.

मूलांक 3 वाले व्यक्ति कैसे होते हैं?

मूलांक 3 वाले लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं. इस मूलांक के लोग अपने जीवन में किसी का बेवजह हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं और न ही किसी का एहसान लेते हैं. मूलांक 3 वाले लोग साहसी, वीर, शक्तिशाली, संघर्षशील और कभी हार न मानने वाले होते हैं.

बनते हैं बड़े अफसर

शिक्षा के क्षेत्र में भी मूलांक 3 के जातक अच्छा प्रदर्शन करते हैं. पढ़ने-लिखने में यह लोग होनहार होते हैं. अपने इसी गुणों के चलते यह लोग जीवन में बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं. अंक ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि अधिकतर इस मूलांक के जातक सेना, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं.

लकी दिन

किसी भी माह के 3, 12, 21 और 30 तारीख में जिस भी तारीख को गुरुवार, सोमवार और मंगलवार पड़े तो वह डेट मूलांक 3 के लोगों के लिए बहुत लकी मानी जाती हैं. इसके अलावा यदि सोमवार, रविवार और बुधवार का दिन 2, 11, 20, और 29 तारीख को पड़े तो ये दिन इन लोगों के लिए बेहद लकी होगा.

लकी कलर

मूलांक 3 के लोगों का भाग्यशाली कलर पीला, सफ़ेद और रेड होता है. अंक ज्योतिष के मुताबिक, 3, 12, 21 और 30 तारीख को पैदा हुए लोगों को इस कलर का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.