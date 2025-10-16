हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDiwali 2025: दिवाली पर मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए मुख्य द्वार पर लगाएं ये चीजें, मिलेगा आशीर्वाद!

Diwali 2025: दिवाली पर मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए मुख्य द्वार पर लगाएं ये चीजें, मिलेगा आशीर्वाद!

Diwali 2025: दिवाली का त्योहार इस साल 20 अक्टूबर 2025, सोमवार के दिन है. दिवाली पर मुख्य द्वार कुछ खास तरह की चीजों को लगाने मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. इसके साथ ही धन-धान्य को अपनी ओर खींचता है.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 16 Oct 2025 06:12 PM (IST)
Preferred Sources

Diwali 2025: इस साल दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर 2025 को है. दिवाली पर यह माना जाता है कि मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं. इसलिए इस दिन घर की साफ-सफाई और सजावट का विशेष महत्व होता है. कहा जाता है कि अगर मुख्य दरवाजे पर कुछ शुभ चीजें लगाई जाएं तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख-समृद्धि आती है. आइए जानते हैं इनके बारे में-  

दिवाली की शाम मुख्य दरवाजे पर मां लक्ष्मी का पदचिह्न बनाना बहुत शुभ माना जाता है. ऐसा करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है. इसके अलावे स्वास्तिक और ओम का चिन्ह बनाना शुभता का प्रतीक है. माना जाता है कि ये चिन्ह सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और मां लक्ष्मी को घर में आमंत्रित करते हैं.

कलश रखना और दीपक जलाना 

घर के प्रवेश द्वार पर चावल के साथ कलश रखना भी अत्यंत शुभ माना गया है. कहा जाता है कि इसे घर के दरवाजे के पास रखने से यह धन और समृद्धि में वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है.

दिवाली की रात मुख्य दरवाजें पर दीपक जरूर जलाना चाहिए. यह मां लक्ष्मी का स्वागत करने का प्रतीक है. घी या तेल का दीपक जलाने से घर में शांति, सुख और समृद्धि आती है.

तोरण या वंदनवार लगाना 

दरवाजे पर तोरण लगाना शुभ माना जाता है. पान के पत्तों का तोरण समृद्धि और शुभता का प्रतीक है. मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है. अशोक के पत्तों का तोरण लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती और वातावरण पवित्र बना रहती है.

साथ ही फूलों का तोरण बनाने से घर की सुंदरता बढ़ती है और यह खुशहाली का संदेश देता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Published at : 16 Oct 2025 06:12 PM (IST)
Laxmi Puja Diwali 2025 Diwali Puja 2025
