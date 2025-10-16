Diwali 2025: दिवाली पर मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए मुख्य द्वार पर लगाएं ये चीजें, मिलेगा आशीर्वाद!
Diwali 2025: दिवाली का त्योहार इस साल 20 अक्टूबर 2025, सोमवार के दिन है. दिवाली पर मुख्य द्वार कुछ खास तरह की चीजों को लगाने मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. इसके साथ ही धन-धान्य को अपनी ओर खींचता है.
Diwali 2025: इस साल दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर 2025 को है. दिवाली पर यह माना जाता है कि मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं. इसलिए इस दिन घर की साफ-सफाई और सजावट का विशेष महत्व होता है. कहा जाता है कि अगर मुख्य दरवाजे पर कुछ शुभ चीजें लगाई जाएं तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख-समृद्धि आती है. आइए जानते हैं इनके बारे में-
दिवाली की शाम मुख्य दरवाजे पर मां लक्ष्मी का पदचिह्न बनाना बहुत शुभ माना जाता है. ऐसा करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है. इसके अलावे स्वास्तिक और ओम का चिन्ह बनाना शुभता का प्रतीक है. माना जाता है कि ये चिन्ह सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और मां लक्ष्मी को घर में आमंत्रित करते हैं.
कलश रखना और दीपक जलाना
घर के प्रवेश द्वार पर चावल के साथ कलश रखना भी अत्यंत शुभ माना गया है. कहा जाता है कि इसे घर के दरवाजे के पास रखने से यह धन और समृद्धि में वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है.
दिवाली की रात मुख्य दरवाजें पर दीपक जरूर जलाना चाहिए. यह मां लक्ष्मी का स्वागत करने का प्रतीक है. घी या तेल का दीपक जलाने से घर में शांति, सुख और समृद्धि आती है.
तोरण या वंदनवार लगाना
दरवाजे पर तोरण लगाना शुभ माना जाता है. पान के पत्तों का तोरण समृद्धि और शुभता का प्रतीक है. मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है. अशोक के पत्तों का तोरण लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती और वातावरण पवित्र बना रहती है.
साथ ही फूलों का तोरण बनाने से घर की सुंदरता बढ़ती है और यह खुशहाली का संदेश देता है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
