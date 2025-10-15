हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDiwali 2025: क्यों की जाती है लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा, दिवाली का आध्यात्मिक और पौराणिक रहस्य

Diwali 2025: क्यों की जाती है लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा, दिवाली का आध्यात्मिक और पौराणिक रहस्य

Diwali 2025: दिवाली पर लक्ष्मी संग गणेश की पूजा इसलिए होती है क्योंकि लक्ष्मी धन देती हैं और गणेश बुद्धि. धन तभी शुभ होता है जब उसके साथ विवेक और सद्बुद्धि जुड़ी हो...

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 15 Oct 2025 05:41 PM (IST)
Why ganesh ji is worshipped with laxmi mata: दीपावली का पर्व सिर्फ रोशनी और खुशियों का उत्सव नहीं, बल्कि धन, बुद्धि और संतुलन का प्रतीक भी है. इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जो धन और वैभव की देवी मानी जाती हैं. लेकिन हर पूजा में उनके साथ श्रीगणेश की उपस्थिति अनिवार्य होती है. आखिर क्यों? इसके पीछे गहरी पौराणिक कथा और जीवन दर्शन छिपा है.

महापुराणों में उल्लेख है कि एक समय माता लक्ष्मी को अपने वैभव पर अभिमान हो गया था. उन्हें लगा कि समस्त जगत उनकी कृपा पर निर्भर है. तब भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि भले ही उनके पास धन, वैभव और आदर है, लेकिन संतान सुख के बिना उनका जीवन अधूरा है. यह सुनकर लक्ष्मी जी का अभिमान टूट गया और वे दुखी हो गईं.

लक्ष्मी जी अपने इस दुःख को माता पार्वती के पास लेकर गईं. पार्वती जी ने उनकी करुणा देखकर अपने पुत्र गणेश को उन्हें गोद में दे दिया और कहा, “आज से गणेश तुम्हारे पुत्र होंगे.” इस दया और स्नेह से लक्ष्मी जी का मन प्रसन्न हो गया. उन्होंने गणेश जी को वरदान दिया कि आगे से जहां भी मेरी पूजा होगी, वहां तुम्हारी पूजा सबसे पहले की जाएगी.

तब से हर शुभ अवसर, विशेषकर दीपावली पर, श्रीगणेश को पहले पूजकर ही माता लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है. ऐसा माना जाता है कि जहां गणेश नहीं, वहां लक्ष्मी का स्थायी वास भी नहीं होता.

दार्शनिक अर्थ – धन और बुद्धि का संतुलन
यह कथा केवल पौराणिक नहीं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश भी देती है.गणेश जी बुद्धि और विवेक के प्रतीक हैं, जबकि लक्ष्मी जी धन और समृद्धि की देवी हैं. यदि व्यक्ति के पास धन हो, पर बुद्धि न हो, तो वह धन विनाश का कारण बन सकता है.
बुद्धि के साथ धन का संगम ही सच्ची समृद्धि है. गणेश जी “शुभ” और “लाभ” दोनों के स्वामी हैं, जो बताते हैं कि धन का उपयोग तभी लाभदायक है जब उसमें शुभता हो. इसीलिए दिवाली पर पहले गणेश जी की पूजा होती है, ताकि विवेक, निर्णय क्षमता और सद्बुद्धि प्राप्त हो. उसके बाद लक्ष्मी जी की आराधना से घर में धन और सुख-समृद्धि का आगमन होता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 15 Oct 2025 05:41 PM (IST)
Ganesh Ji Laxmi Mata Diwali 2025
