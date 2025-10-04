एक्सप्लोरर
Diwali 2025: राशि के अनुसार खरीदें ये शुभ वस्तुएं, होगी धन-समृद्धि बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा!
Diwali 2025: देशभर में दीवाली का पर्व का खास विशेष महत्व है. इस समय अपनी राशियों के अनुसार कुछ खास चीजें खरीदने से व्यक्ति के जीवन से नकारत्मकता दूर हो जाती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है.
Diwali 2025: हमारे देश में हर साल दीवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है. इस खास दिन माता लक्ष्मी और गणपति जी की पूजा और परिवार में खुशहाली व समृद्धि की कामना की जाती है.
इस समय कुछ खास वस्तुओं को खरीदा जाता है. आइए जानते हैं, कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से की राशि के अनुसार किन वस्तुओं को खरीदना शुभ है.
मेष राशि
- मेष राशि के जातकों को चांदी के आभूषण, सिक्के या फिर बर्तन खरीदने चाहिए. इसके अलावा आप सोना या पीतल की वस्तुएं भी खरीद सकते हैं. इससे आपको तरक्की मिलेगी.
वृषभ राशि
- आपके लिए चांदी की वस्तुएं खरीदना अच्छा रहेगा. यदि आप हीरा जड़ित कोई आभूषण खरीदते हैं तो वह बहुत ही उत्तम रहेगा. आप अपने बजट के अनुसार चांदी के आभूषण या सिक्के भी ले सकते हैं.
मिथुन राशि
- मिथुन राशि के लोगों के लिए कांसे का बर्तन, सोना आदि खरीदना शुभ होता है. मिथुन राशि वालों के लिए पन्ना शुभ रत्न है, इन वस्तुओं की खरीदारी आपके लिए उन्नति देने वाली होगी.
कर्क राशि
- कर्क राशि के लोगों को चांदी के आभूषण, चांदी के लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति, चांदी का श्रीयंत्र, मोती की माला, चांदी में माती जड़ित अंगुठी आदी खरीदना उत्तम रहेगा.
सिंह राशि
- सिंह राशि के लोगों के लिए सोना खरीदना श्रेष्ठ रहेगा. आपके लिए शुभ रत्न माणिक्य है. यदि बजट कम है तो आप उन वस्तुओं को खरीद सकते हैं, जिन पर सोने का पानी चढ़ाया गया हो.
कन्या राशि
- कांसे या फूल के बर्तन खरीदना चाहिए, इससे आपका बुध ग्रह और मजबूत होगा. आपका शुभ रत्न पन्ना और मोती है. मोती की माला भी खरीद सकते हैं.
तुला राशि
- तुला राशि के लोगों को चांदी के आभूषण, चांदी के बर्तन खरीदना शुभ रहेगा. इससे आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होगी.
वृश्चिक राशि
- वृश्चिक राशि के लोगों को तांबे के बर्तन, चांदी या चांदी के आभूषण खरीदना चाहिए. इससे वृश्चिक राशि वालों को लाभ होगा.
धनु राशि
- धनु राशि के लोगों को सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, पीतल के बर्तन आदि खरीदना चाहिए. ऐसा करने से साल भर पैसे की कमी नहीं रहेगी.
मकर राशि
- मकर राशि के लोगों को स्टील के बर्तन या अपने लिए कोई वाहन खरीद सकते हैं. इससे साल भर आपकी उन्नति होगी.
कुंभ राशि
- कुंभ राशि के लोगों को वाहन या स्टील के बर्तन खरीदने चाहिए. उसके बाद चांदी, सोना आदि खरीद सकते हैं.
मीन राशि
- मीन राशि के लोगों को सोने या पीतल की वस्तुएं खरीदनी चाहिए. इससे आपके सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
