Deepathoon Pillar Story: सनातन परंपरा में हर मंदिर और हर पर्वत की अपनी एक अनोखी गाथा होती है, लेकिन तमिलनाडु की तिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ी अपने आप में एक पूरा पौराणिक इतिहास समेटे हुए है. इस पहाड़ी की चोटी पर बने पत्थर के स्तंभ यानी 'दीपथून'(Deepathoon) पर जब कार्तिगई महादीप जलता है, तो लाखों भक्तों की आस्था जीवंत हो उठती है.

इसके पीछे तीन प्रमुख पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं पहली भगवान शिव के अनंत अग्नि स्तंभ और केतकी के फूल को मिले श्राप की, दूसरी भगवान मुरुगन के जन्म की और तीसरी इसी पहाड़ी पर हुए उनके दिव्य विवाह की. चलिए जानते हैं कि कैसे ये तीनों कथाएं इस एक पहाड़ी से जुड़ी हुई हैं.

1. भगवान शिव का 'अनंत अग्नि स्तंभ' और केतकी के फूल का श्राप

पहाड़ी की चोटी पर दीप जलाने की परंपरा की सबसे प्रमुख जड़ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग प्राकट्य से जुड़ी है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और पालनहार भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है. जब यह विवाद बढ़ने लगा, तो उनके अहंकार को शांत करने के लिए महादेव उनके समक्ष एक विशाल और अनंत अग्नि स्तंभ (Pillar of Fire) के रूप में प्रकट हुए. इस अग्नि स्तंभ का न तो कोई आदि था और न ही कोई अंत.

दोनों देवताओं ने इस स्तंभ का छोर ढूंढने का निश्चय किया. भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और पाताल की ओर चल पड़े, जबकि ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर आकाश की ओर उड़े. हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी दोनों को उस अग्नि स्तंभ का छोर नहीं मिला. विष्णु जी ने लौटकर अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने अहंकारवश झूठ बोल दिया कि उन्होंने स्तंभ का ऊपरी सिरा देख लिया है. अपने इस झूठ की पुष्टि के लिए उन्होंने आकाश से गिरते हुए केतकी (केवड़ा) के फूल को अपना साक्षी बना लिया.





ब्रह्मा जी के इस असत्य और केतकी के झूठी गवाही देने से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए. उन्होंने केतकी के फूल को श्राप दिया कि आज के बाद मेरी किसी भी पूजा में तुम्हें कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा. यही कारण है कि आज भी शिवलिंग पर केतकी का फूल अर्पित करना वर्जित माना जाता है. वहीं, महादेव के उसी अनंत प्रकाश और सर्वोच्च सत्ता की स्मृति में तमिल परंपरा में कार्तिगई मास के दौरान पहाड़ियों के दीपथून पर महादीप जलाया जाता है.

2. भगवान मुरुगन का अवतरण और छह कृत्तिका कन्याओं का सम्मान

तिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ी भगवान मुरुगन (कार्तिकेय) का प्रमुख धाम है, इसलिए यहां दीपथून पर दीप प्रज्वलित करने की परंपरा उनके जन्म से भी गहराई से जुड़ी हुई है. शास्त्रों के अनुसार, जब असुर तारकासुर के अत्याचार से तीनों लोक त्रस्त हो गए थे, तब उसके वध के लिए भगवान शिव के तीसरे नेत्र से छह दिव्य अग्नि चिंगारियां निकलीं. ये चिंगारियां पवित्र सरवण सरोवर में जाकर छह सुंदर शिशुओं में परिवर्तित हो गईं.

आकाश की छह नक्षत्र कन्याओं, जिन्हें 'कृत्तिका' कहा जाता है, ने इन छह शिशुओं का बड़े स्नेह से पालन-पोषण किया. बाद में जब माता पार्वती ने इन छह बालकों को एक साथ अपने हृदय से लगाया, तो वे छह मुख वाले 'षणमुख' यानी भगवान कार्तिकेय (मुरुगन) बन गए.

उन छह कृत्तिका कन्याओं के मातृत्व के प्रति सम्मान प्रकट करने और भगवान मुरुगन के प्रकाश स्वरूप को नमन करने के लिए कार्तिगई नक्षत्र के दिन पहाड़ी पर महादीप जलाया जाता है. प्राचीन काल में भक्त पहाड़ी की चोटी पर इस स्तंभ की लौ देखकर ही अपना उपवास खोलते थे और अपने घरों के बाहर दीये जलाते थे.

3. तिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ी पर हुआ था मुरुगन का दिव्य विवाह

इस पवित्र पहाड़ी से जुड़ी तीसरी कथा इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को और बढ़ा देती है. मान्यताओं के अनुसार, जब भगवान मुरुगन ने महाअसुर सूरपद्मन का संहार कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई, तो देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए. कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इंद्र ने अपनी पुत्री देवसेना (तैवयानई) का विवाह भगवान मुरुगन से करने का प्रस्ताव रखा.

धर्मग्रंथों में वर्णित है कि यह दिव्य विवाह इसी तिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ी पर संपन्न हुआ था. इस पावन अवसर पर स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश समेत समस्त देवी-देवता वर-वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे थे. देवताओं के इस मिलन और दिव्य विवाह के कारण यह पूरी पहाड़ी अत्यंत पवित्र मानी जाती है.

आज भी भक्त यहां के पत्थर के स्तंभ पर जलने वाले महादीप को भगवान मुरुगन की असीम कृपा, सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा का प्रतीक मानकर पूजते हैं.

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