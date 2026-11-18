Vimala Shaktipeeth: ओडिशा के पुरी स्थित विश्वप्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर की महिमा से तो हर कोई परिचित है. देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ महाप्रभु के दर्शन के लिए पहुँचते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी दिव्य मंदिर प्रांगण के भीतर एक अत्यंत जागृत शक्तिपीठ भी मौजूद है?

यह विमला शक्तिपीठ (माँ बिमला मंदिर) है, जहाँ की अधिष्ठात्री देवी माँ विमला हैं और स्वयं जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ यहाँ उनके भैरव के रूप में पूजे जाते हैं. सनातन संस्कृति का यह अनूठा स्वरूप आस्था और रहस्य से भरा हुआ है.

कहाँ स्थित है यह दिव्य शक्तिपीठ?

माँ विमला का यह प्राचीन और भव्य मंदिर पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में, रोहिणी कुंड के समीप स्थित है. पौराणिक मान्यताओं और देवी पुराण के अनुसार, जब दक्ष यज्ञ के बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर के खंड किए थे, तब इस पावन स्थान पर माता के चरण (पैर) गिरे थे.

हालाँकि, कुछ प्राचीन शाक्त ग्रंथों और लोक मतों में यहाँ माता सती की नाभि गिरने का भी उल्लेख मिलता है. इसके बावजूद, पुरी की सदियों पुरानी शाक्त और तांत्रिक परंपरा में माँ विमला को ही इस पूरे क्षेत्र की मुख्य अधिष्ठात्री महाशक्ति और संरक्षिका माना जाता है.

वैष्णव और शाक्त परंपरा का अद्भुत संगम:

भारतीय सनातन और तंत्र परंपरा में हर शक्तिपीठ के साथ एक भैरव का वास अनिवार्य माना गया है, जो प्रकृति और पुरुष यानी शक्ति और शिव के संतुलन का प्रतीक है. पुरी धाम की सबसे अनूठी विशेषता यही है कि यहाँ वैष्णव, शैव और शाक्त धाराएँ एक-दूसरे में इस तरह समाहित हो जाती हैं कि उनके बीच कोई भेद नहीं रहता.

तांत्रिक और शाक्त मान्यताओं के अनुसार, इस शक्तिपीठ में माँ विमला साक्षात 'महादेवी' के रूप में विराजमान हैं, तो वहीं भगवान जगन्नाथ को उनके भैरव यानी 'जगन्नाथ भैरव' या 'पुरुषोत्तम भैरव' के रूप में पूजा जाता है. एक ओर पुरी को चार धामों में प्रमुख वैष्णव तीर्थ माना जाता है, वहीं परिसर के भीतर विमला शक्तिपीठ और जगन्नाथ भैरव की यह उपासना सनातन संस्कृति के समन्वय का सबसे जीवंत उदाहरण पेश करती है.

माँ विमला की अनुमति के बिना अधूरा है 'महाप्रसाद':

जगन्नाथ मंदिर की विश्वप्रसिद्ध रसोई और यहाँ के महाप्रसाद के नियमों में माँ विमला का स्थान सबसे ऊपर है. मंदिर की प्राचीन परंपरा के मुताबिक, भगवान जगन्नाथ को प्रतिदिन अर्पित किया जाने वाला छप्पन भोग तब तक 'महाप्रसाद' नहीं कहलाता, जब तक कि उसे पहले माँ विमला को समर्पित न कर दिया जाए.

देवी को विधिवत भोग लगने के बाद ही वह प्रसाद पवित्र 'महाप्रसाद' का रूप लेता है और भक्तों में वितरित होने योग्य बनता है.

शारदीय नवरात्रि की विशेष पूजा और अनुष्ठान:

साल भर यहाँ देश भर से आने वाले भक्तों का ताँता लगा रहता है, लेकिन शारदीय नवरात्रि के दौरान विमला मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण बेहद खास होता है.

आश्विन मास के इन सोलह दिनों (षोडशोपचार पूजा) और नवरात्रि में यहाँ विशुद्ध शाक्त परंपरा के अनुसार गुप्त और विशेष तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं. इस दौरान मंदिर की महिमा और आध्यात्मिक ऊर्जा चरम पर होती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

