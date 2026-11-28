मार्गशीर्ष महीने में चावल, दूध और तिल का दान बेहद शुभ माना जाता है. इन तीनों चीजों का दान करने से सुख-समृद्धि आती है, मन को शांति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है.