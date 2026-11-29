एक्सप्लोरर
Utpanna Ekadashi 2026: मूलांक के हिसाब से करें पूजा, इन चीजों का दान माना जाता है शुभ
Utpanna Ekadashi 2026: 4 दिसंबर 2026 को पड़ने वाली उत्पन्ना एकादशी पर अपनी जन्म तारीख से मूलांक जानें. हर मूलांक के लिए भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जाप और दान.
उत्पन्ना एकादशी 2026
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 29 Nov 2026 07:29 AM (IST)
धर्म
5 Photos
क्या आप भी हैं जन्मजात भाग्यशाली? अपनी हथेलियों में तलाशें सत्ता, संपत्ति और सम्मान दिलाने वाला दुर्लभ 'राजयोग'!
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
10 मिनट में घर पहुंच रहा अनहेल्दी खाना! ऑनलाइन फूड पर चौंकाने वाला खुलासा
लाइफस्टाइल
क्या आपका पार्टनर भी नींद में बड़बड़ाता है, जानें क्यों होती है यह दिक्कत?
लाइफस्टाइल
जान लें बिना खांसी के भी फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है प्रदूषण
लाइफस्टाइल
मदुरै के तिरुपरनकुंद्रम मंदिर कैसे जाएं? जानें दर्शन का समय और रूट
Advertisement