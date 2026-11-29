Aaj Ka Rashifal: 29 नवंबर 2026, रविवार को चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे. नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार सुबह 6:55 बजे से 10:59 बजे तक रवि पुष्य और सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा. इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा.

आज के राशिफल में पढ़ें घरेलू जरूरतों, खर्च, कामकाज और रिश्तों से जुड़े संकेत. अगले सप्ताह की तैयारी कर रहे लोगों के लिए हर राशि के साथ करियर, आर्थिक स्थिति और दिन की सावधानी अलग-अलग दी गई है. जानें आज का राशिफल-

मेष राशि: 29 नवंबर 2026 (रविवार)-आज का राशिफल

सप्ताह का सातवां दिन मेष राशि के जातकों के लिए घरेलू सुख-शांति, भावनात्मक स्थिरता और आगामी सप्ताह की व्यावसायिक रूपरेखा तैयार करने का शुभ संदेश लेकर आया है. चंद्रदेव दिनभर अपनी स्वराशि कर्क यानी आपके सुख और माता के चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे, जिससे मन में संतोष और पारिवारिक जुड़ाव गहरा होगा. वैदिक पंचांग बताता है कि आज मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी तिथि रात्रि 01:48 बजे तक प्रभावी रहेगी, वहीं प्रातः 11:00 बजे तक 'पुष्य नक्षत्र' (तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र) और सायं 05:08 बजे तक 'ब्रह्म योग' का दुर्लभ संयोग आपके पारिवारिक व रचनात्मक प्रयासों को सार्थक दिशा देगा. ग्रहों के अन्य समीकरणों पर गौर करें तो पंचम भाव (सिंह राशि) में राशि स्वामी मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की युति रचनात्मक कार्यों को बल दे रही है, सप्तम स्थान (तुला राशि) में स्वराशि के शुक्र और बुध साझेदारी को निखार रहे हैं, जबकि अष्टम सूर्य व द्वादश शनि अप्रत्याशित चुनौतियों के प्रति सतर्क रहने की प्रेरणा देते हैं.

मेष करियर और कारोबार राशिफल (Mesh Career Rashifal)

चतुर्थ भाव में स्वराशि के चंद्रमा और सप्तम स्थान पर बुध-शुक्र की शुभ स्थिति से रीयल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग, शिक्षण, बैंकिंग और कंसल्टेंसी से जुड़े पेशेवरों को आगामी प्रोजेक्ट्स के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मिलेंगे. घर से कार्य कर रहे लोगों की उत्पादकता निखरेगी और वरिष्ठ सहयोगियों से सकारात्मक संवाद होगा. व्यापारिक मोर्चे पर साझेदारी के कामकाज में नई संभावनाएं बनेंगी, बस द्वादश शनि की दृष्टि को देखते हुए किसी भी नए अनुबंध की शर्तों को बारीकी से पढ़े बिना अंतिम मुहर न लगाएं.

मेष आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Mesh Money & Muhurat)

एकादश भाव में राहु और सप्तम स्थान पर स्वराशि के शुक्र की मौजूदगी से रुके हुए धन की वापसी हो सकती है तथा पूर्व निवेश से अच्छा लाभांश प्राप्त होगा. हालांकि, बारहवें भाव में विराजमान शनिदेव के प्रभाव से वाहन रखरखाव या पारिवारिक जरूरतों पर कुछ धन व्यय करना पड़ सकता है. पंचांग के अनुसार आज सायं 04:05 से 05:23 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी जरूरी खरीदारी या शुभ निवेश के लिए दोपहर 11:48 से 12:30 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही चयन करें.

मेष पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Mesh Love & Family)

सुख भाव में स्वराशिस्थ चंद्रमा के संचरण से माताजी का विशेष स्नेह व सहयोग प्राप्त होगा और घर में किसी नए वाहन या गृह उपयोगी वस्तु की खरीदारी पर सार्थक चर्चा संभव है. वैवाहिक जीवन में सप्तम बुध-शुक्र की युति के कारण जीवनसाथी के साथ आत्मीयता बढ़ेगी और आपसी मतभेद सुलझेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन अनुकूल है, पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना रिश्ते में नया विश्वास जगाएगा.

मेष युवा और विद्यार्थी राशिफल (Mesh Students & Youth)

पुष्य व आश्लेषा नक्षत्र की ज्ञानवर्धक ऊर्जा और पंचम भाव में गुरु-मंगल की युति से इंजीनियरिंग, सिविल सेवा, प्रबंधन और रचनात्मक कलाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की एकाग्रता मजबूत होगी. घर के शांत वातावरण में बैठकर कठिन अध्यायों के नोट्स दोहराना आज बेहद लाभकारी सिद्ध होगा.

मेष स्वास्थ्य राशिफल (Mesh Health Rashifal)

अष्टम भाव में सूर्य और चतुर्थ स्थान पर चंद्रमा की स्थिति के कारण बदलते मौसम में कफ, सीने में हल्की जकड़न या नींद में व्यवधान महसूस हो सकता है. ठंडी हवा व गरिष्ठ भोजन से बचाव करें और प्रातःकाल हल्के प्राणायाम व सूर्य नमस्कार को दिनचर्या में शामिल करें.

मेष राशि का आज का उपाय (Mesh Rashi Upay)

रविवार और ब्रह्म योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ्य दें तथा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ अथवा लाल पुष्प भेंट करने से कार्यों की बाधाएं दूर होंगी.

शुभ अंक: 1, 2, 9

शुभ रंग: सुनहरा लाल और दूधिया सफेद

वृषभ राशि: 29 नवंबर 2026 (रविवार)-आज का राशिफल

स्वराशि के चंद्रमा का आपके पराक्रम भाव (तृतीय स्थान) में पूर्ण दिवसीय संचरण वृषभ जातकों के आत्मविश्वास, संवाद कौशल और व्यावसायिक सक्रियता को नई धार देने जा रहा है. वैदिक कालगणना बताती है कि मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी तिथि रात्रि 01:48 बजे तक प्रभावी रहेगी, वहीं प्रातः 11:00 बजे तक 'पुष्य नक्षत्र' (तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र) और सायं 05:08 बजे तक 'ब्रह्म योग' का दुर्लभ संयोग आपके जनसंपर्क और रचनात्मक प्रयासों को ठोस मुनाफे में बदलेगा. ग्रहों के अन्य समीकरणों पर गौर करें तो छठे भाव (तुला राशि) में राशि स्वामी शुक्र और बुध की स्वराशिस्थ युति विरोधियों पर बढ़त दिला रही है, एकादश भाव के शनिदेव आय में निरंतरता बनाए रखेंगे, जबकि चतुर्थ भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु का जमावड़ा पारिवारिक व्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देता है.

वृषभ करियर और कारोबार राशिफल (Vrishabh Career Rashifal)

तृतीय भाव में स्वराशि के चंद्रमा और छठे स्थान पर बुध-शुक्र की शुभ स्थिति से मीडिया, मार्केटिंग, जनसंपर्क, वस्त्र उद्योग, बैंकिंग और कानूनी सलाहकार क्षेत्र से जुड़े पेशेवर अपनी तर्कशक्ति से जटिल मामलों को सुलझा लेंगे. छोटी दूरी की व्यावसायिक यात्रा या प्रभावशाली संपर्कों से संवाद आगामी सप्ताह के प्रोजेक्ट्स की राह खोलेगा. व्यापार जगत में दशम राहु की सक्रियता के कारण ऑनलाइन माध्यमों या बाहरी राज्यों के क्लाइंट्स से नए ऑर्डर मिलेंगे, बस किसी भी पार्टी को उधार पर माल देने से पहले भुगतान की शर्तें स्पष्ट रखें.

वृषभ आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Vrishabh Money & Muhurat)

लाभ स्थान में विराजमान शनिदेव और छठे भाव के स्वराशिस्थ शुक्र के प्रभाव से नियमित आमदनी में स्थिरता बनी रहेगी तथा कहीं फंसा हुआ पुराना भुगतान वापस मिल सकता है. चतुर्थ भाव के मंगल को देखते हुए भवन रखरखाव या घरेलू आवश्यकताओं पर कुछ धन व्यय होने के योग हैं. पंचांग के अनुसार आज सायं 04:05 से 05:23 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी जरूरी खरीदारी या नए सौदे की शुरुआत के लिए दोपहर 11:48 से 12:30 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही चयन करें.

वृषभ पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Vrishabh Love & Family)

पराक्रम भाव में चंद्रमा के संचरण से छोटे भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा और घर में किसी मांगलिक या धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बन सकती है. सप्तम भाव में सूर्य और चतुर्थ स्थान पर मंगल की उपस्थिति के कारण जीवनसाथी या माताजी से बातचीत करते समय वाणी में सौम्यता बनाए रखें. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन अनुकूल है, पार्टनर के साथ खुलकर संवाद करना आपसी विश्वास को नई मजबूती देगा.

वृषभ युवा और विद्यार्थी राशिफल (Vrishabh Students & Youth)

पुष्य व आश्लेषा नक्षत्र की ज्ञानवर्धक ऊर्जा और छठे भाव में बुध-शुक्र की युति चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बैंकिंग, डिजाइनिंग, सिविल सेवा और प्रबंधन की तैयारी कर रहे युवाओं की विश्लेषण क्षमता को निखारेगी. समूह चर्चा में हिस्सा लेना और पुराने प्रश्नपत्रों को हल करना आज विशेष लाभकारी रहेगा.

वृषभ स्वास्थ्य राशिफल (Vrishabh Health Rashifal)

तृतीय भाव में चंद्रमा और सप्तम सूर्य के प्रभाव से गले में हल्की संवेदनशीलता, कंधों में जकड़न या एसिडिटी की शिकायत उभर सकती है. बदलते मौसम को देखते हुए ठंडे पेय पदार्थों व अत्यधिक मसालेदार भोजन से दूरी बनाएं तथा सुबह के समय अनुलोम-विलोम व टहलने को दिनचर्या में शामिल करें.

वृषभ राशि का आज का उपाय (Vrishabh Rashi Upay)

रविवार और ब्रह्म योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ्य दें तथा श्री सूक्त या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ अथवा सफेद मिठाई भेंट करने से आर्थिक प्रगति के मार्ग खुलेंगे.

शुभ अंक: 2, 6, 8

शुभ रंग: दूधिया सफेद और सुनहरा गुलाबी

मिथुन राशि: 29 नवंबर 2026 (रविवार)-आज का राशिफल

स्वराशि के चंद्रमा का आपके धन और कुटुंब भाव (द्वितीय स्थान) में पूर्ण दिवसीय संचरण आज मिथुन जातकों की वाणी में विशेष प्रभावशीलता और आर्थिक निर्णयों में स्पष्टता लेकर आ रहा है. वैदिक कालगणना बताती है कि मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी तिथि रात्रि 01:48 बजे तक प्रभावी रहेगी, वहीं प्रातः 11:00 बजे तक 'पुष्य नक्षत्र' (तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र) और सायं 05:08 बजे तक 'ब्रह्म योग' का दुर्लभ संयोग आपके संवाद कौशल और बौद्धिक योजनाओं को ठोस मुनाफे में बदलेगा. ग्रहों के अन्य समीकरणों पर गौर करें तो पंचम स्थान (तुला राशि) में राशि स्वामी बुध और स्वराशिस्थ शुक्र की युति रचनात्मक प्रतिभा को निखार रही है, दशम भाव के शनिदेव कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा दिलाएंगे, जबकि छठे भाव के सूर्य विरोधियों पर नियंत्रण बनाए रखेंगे.

मिथुन करियर और कारोबार राशिफल (Mithun Career Rashifal)

दशम भाव में कर्मफलदाता शनि की मजबूती और पंचम स्थान पर बुध-शुक्र की राजयोगकारी युति से सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा एनालिसिस, लेखन, शिक्षण, बैंकिंग और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े लोग अपनी तर्कशक्ति से वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा जीतेंगे. द्वितीय भाव में स्वराशि के चंद्रमा के प्रभाव से क्लाइंट मीटिंग और प्रस्तुतियों में आपकी बातों का गहरा असर पड़ेगा. व्यापारिक मोर्चे पर पुराने संपर्कों या बाहरी राज्यों के बाजार से नए ऑर्डर हाथ लगने के प्रबल आसार हैं, केवल उधार के लेन-देन का लिखित हिसाब स्पष्ट रखें.

मिथुन आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Mithun Money & Muhurat)

धन स्थान पर स्वराशि के चंद्रमा के गोचर और पंचम भाव के शुक्र की शुभ दृष्टि से नियमित आमदनी में निरंतरता बनी रहेगी तथा पैतृक संपत्ति या पूर्व निवेश से अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है. तृतीय भाव में मंगल-केतु की मौजूदगी को देखते हुए जल्दबाजी या बिना सोचे-समझे की गई खरीदारी से बचें. पंचांग के अनुसार आज सायं 04:05 से 05:23 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी जरूरी खरीदारी या नए अनुबंध की शुरुआत के लिए दोपहर 11:48 से 12:30 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही चयन करें.

मिथुन पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Mithun Love & Family)

कुटुंब भाव में चंद्रमा के संचरण से घर-परिवार में किसी मांगलिक आयोजन या पारिवारिक निवेश को लेकर सार्थक विचार-विमर्श होगा और बुजुर्गों का स्नेह मिलेगा. तीसरे भाव के मंगल को देखते हुए छोटे भाई-बहनों से बातचीत में कठोर शब्दों के प्रयोग से बचें. वैवाहिक जीवन में आपसी सामंजस्य गहरा होगा; प्रेम संबंधों में पंचम बुध-शुक्र के कारण पार्टनर के साथ यादगार समय बिताने का अवसर मिलेगा.

मिथुन युवा और विद्यार्थी राशिफल (Mithun Students & Youth)

पुष्य व आश्लेषा नक्षत्र की ज्ञानवर्धक ऊर्जा और पंचम स्थान पर बुध-शुक्र की युति कोडिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, पत्रकारिता, कानून और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं की एकाग्रता को नई धार देगी. कठिन अध्यायों के शॉर्ट नोट्स तैयार करना और पुराने प्रश्नपत्रों को हल करना आज बेहद फायदेमंद रहेगा.

मिथुन स्वास्थ्य राशिफल (Mithun Health Rashifal)

द्वितीय भाव में चंद्रमा और छठे स्थान पर सूर्य की स्थिति के कारण गले में हल्की खराश, दांतों में संवेदनशीलता या बदलते मौसम से जुकाम उभर सकता है. ठंडे पेय पदार्थों व गरिष्ठ भोजन से दूरी बनाएं, हल्का व सुपाच्य आहार लें और प्रातःकाल प्राणायाम व सूर्य नमस्कार को दिनचर्या में शामिल करें.

मिथुन राशि का आज का उपाय (Mithun Rashi Upay)

रविवार और ब्रह्म योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ्य दें तथा आदित्य हृदय स्तोत्र या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ अथवा हरी मूंग भेंट करने से रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

शुभ अंक: 2, 5, 6

शुभ रंग: पन्ना हरा और दूधिया सफेद

कर्क राशि: 29 नवंबर 2026 (रविवार)-आज का राशिफल

राशि स्वामी चंद्रदेव का आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में पूर्ण दिवसीय संचरण आज कर्क जातकों के आत्मबल, निर्णय क्षमता और व्यक्तित्व के आकर्षण को चरम पर रखेगा. वैदिक पंचांग बताता है कि मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी तिथि रात्रि 01:48 बजे तक प्रभावी रहेगी, वहीं प्रातः 11:00 बजे तक 'पुष्य नक्षत्र' (तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र) और सायं 05:08 बजे तक 'ब्रह्म योग' का दुर्लभ संयोग आपकी रचनात्मक योजनाओं को व्यावहारिक सफलता में ढालेगा. ग्रहों के अन्य समीकरणों पर गौर करें तो चतुर्थ भाव (तुला राशि) में स्वराशि के शुक्र और बुध की युति 'मालव्य राजयोग' रचकर घरेलू सुख-सुविधाओं में इजाफा कर रही है, भाग्य स्थान पर विराजमान शनिदेव किस्मत का साथ दिलाएंगे, जबकि द्वितीय भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु का जमावड़ा संचित पूंजी बढ़ाने के साथ वाणी में सौम्यता रखने की प्रेरणा देता है.

कर्क करियर और कारोबार राशिफल (Kark Career Rashifal)

लग्न भाव में स्वराशिस्थ चंद्रमा और चतुर्थ स्थान पर शुक्र-बुध की राजयोगकारी युति से शिक्षा, चिकित्सा, रीयल एस्टेट, कला, प्रबंधन और प्रशासनिक सेवा से जुड़े पेशेवर कार्यक्षेत्र में नई पहल करेंगे. आपकी शांत और दूरदर्शी कार्यशैली वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी तथा आगामी सप्ताह के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. व्यापारिक मोर्चे पर भाग्य भाव के शनि की अनुकूलता से बाहरी राज्यों या पुराने संपर्कों से नए ऑर्डर हाथ लगने के प्रबल आसार हैं, बस अष्टम राहु को देखते हुए किसी भी गोपनीय व्यावसायिक रणनीति को समय से पहले उजागर न करें.

कर्क आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kark Money & Muhurat)

द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति और मंगल की शुभ स्थिति से पैतृक संपत्ति या पूर्व में किए गए सुरक्षित निवेश से अच्छा मुनाफा प्राप्त होने के योग बन रहे हैं. चतुर्थ स्थान पर स्वराशि के शुक्र के प्रभाव से घर की साज-सज्जा या सुख-सुविधाओं से जुड़ी किसी वस्तु पर कुछ धन व्यय हो सकता है. पंचांग के अनुसार आज सायं 04:05 से 05:23 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी जरूरी खरीदारी या शुभ निवेश के लिए दोपहर 11:48 से 12:30 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही चयन करें.

कर्क पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kark Love & Family)

चतुर्थ भाव में बुध-शुक्र की शुभ युति और लग्न में चंद्रमा की मौजूदगी से परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा तथा माताजी का भरपूर स्नेह व आशीर्वाद प्राप्त होगा. द्वितीय भाव के मंगल को देखते हुए कुटुंब के सदस्यों से बातचीत करते समय स्वभाव की तेजी या तीखी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखें. वैवाहिक जीवन में आपसी प्रेम व सामंजस्य गहरा होगा; वहीं पंचम सूर्य के प्रभाव से प्रेम संबंधों में अहंकार को त्यागकर पार्टनर की भावनाओं को समझना रिश्तों को नई मजबूती देगा.

कर्क युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kark Students & Youth)

पुष्य व आश्लेषा नक्षत्र की ज्ञानवर्धक ऊर्जा और पंचम स्थान पर सूर्य की स्थिति मेडिकल, सिविल सेवा, कानून, इंजीनियरिंग और शोध की तैयारी कर रहे युवाओं की बौद्धिक एकाग्रता को निखारेगी. वरिष्ठ शिक्षकों से मार्गदर्शन लेना और कठिन अध्यायों के नोट्स दोहराना आज बेहद लाभकारी सिद्ध होगा.

कर्क स्वास्थ्य राशिफल (Kark Health Rashifal)

लग्न भाव में चंद्रमा और पंचम स्थान पर सूर्य की उपस्थिति से शारीरिक ऊर्जा संतुलित रहेगी, हालांकि बदलते मौसम के कारण हल्का जुकाम, सिर में भारीपन या एसिडिटी की शिकायत उभर सकती है. रात्रि भोजन में हल्की व सुपाच्य चीजें ग्रहण करें और प्रातःकाल सूर्य नमस्कार व अनुलोम-विलोम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

कर्क राशि का आज का उपाय (Kark Rashi Upay)

रविवार और ब्रह्म योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ्य दें तथा आदित्य हृदय स्तोत्र या शिव चालीसा का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ अथवा चावल की खीर भेंट करने से कार्यों की बाधाएं दूर होंगी.

शुभ अंक: 1, 2, 9

शुभ रंग: दूधिया सफेद और सुनहरा पीला

सिंह राशि: 29 नवंबर 2026 (रविवार)-आज का राशिफल

स्वराशि के चंद्रमा का आपके व्यय और दूरस्थ संपर्कों के द्वादश भाव में पूर्ण दिवसीय संचरण आज सिंह जातकों को आंतरिक चिंतन, विदेशी व्यावसायिक नेटवर्क और आगामी सप्ताह की गोपनीय रणनीति तैयार करने के लिए प्रेरित कर रहा है. वैदिक पंचांग बताता है कि मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी तिथि रात्रि 01:48 बजे तक प्रभावी रहेगी, वहीं प्रातः 11:00 बजे तक 'पुष्य नक्षत्र' (तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र) और सायं 05:08 बजे तक 'ब्रह्म योग' का दुर्लभ संयोग आपके रचनात्मक विचारों को सार्थक दिशा देगा. ग्रहों के अन्य समीकरणों पर गौर करें तो आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु की त्रिवेणी आत्मबल को प्रबल कर रही है, तृतीय स्थान (तुला राशि) में स्वराशि के शुक्र और बुध की युति संवाद कला को निखार रही है, जबकि चतुर्थ भाव में बैठे राशि स्वामी सूर्य और अष्टम शनि पारिवारिक व व्यावसायिक मामलों में धैर्य रखने का संदेश देते हैं.

सिंह करियर और कारोबार राशिफल (Singh Career Rashifal)

द्वादश भाव में स्वराशिस्थ चंद्रमा और तृतीय स्थान पर बुध-शुक्र की शुभ स्थिति से विदेशी व्यापार, मल्टीनेशनल कंपनियों, शोध संस्थानों, मीडिया और जनसंपर्क से जुड़े पेशेवरों को बाहरी क्लाइंट्स या दूरस्थ बाजारों से बड़ा अवसर मिल सकता है. एकांत में बैठकर आगामी सप्ताह की कार्ययोजना तैयार करना बेहद लाभकारी रहेगा. व्यापार जगत में नए अनुबंध मिलने के प्रबल आसार हैं, बस अष्टम शनि की दृष्टि को देखते हुए किसी भी कागजी समझौते की शर्तों को बारीकी से पढ़े बिना अंतिम मुहर न लगाएं.

सिंह आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Singh Money & Muhurat)

लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति और तृतीय स्थान के स्वराशिस्थ शुक्र के प्रभाव से नियमित आमदनी में निरंतरता बनी रहेगी तथा पुराने संपर्कों से आर्थिक लाभ होगा. हालांकि, द्वादश चंद्रमा और अष्टम शनि के असर से यात्रा, स्वास्थ्य या पारिवारिक आवश्यकताओं पर अचानक कुछ धन व्यय करना पड़ सकता है, इसलिए जोखिम भरे निवेश से दूर रहें. पंचांग के अनुसार आज सायं 04:05 से 05:23 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी जरूरी खरीदारी या शुभ निवेश के लिए दोपहर 11:48 से 12:30 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही चयन करें.

सिंह पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Singh Love & Family)

चतुर्थ भाव में सूर्य और लग्न में मंगल की स्थिति को देखते हुए माताजी या घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ संवाद करते समय स्वभाव की तेजी और अहंकार को बीच में न आने दें. तृतीय भाव में बुध-शुक्र की युति के कारण छोटे भाई-बहनों का भरपूर सहयोग आपका मनोबल बढ़ाएगा. वैवाहिक जीवन में सप्तम राहु के प्रभाव से जीवनसाथी की भावनाओं को समझना और पारदर्शी संवाद बनाए रखना रिश्तों में मधुरता कायम रखेगा.

सिंह युवा और विद्यार्थी राशिफल (Singh Students & Youth)

पुष्य व आश्लेषा नक्षत्र की ज्ञानवर्धक ऊर्जा और लग्न में गुरु-मंगल के संयोग से सिविल सेवा, रक्षा भर्ती, इंजीनियरिंग और विदेश में उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं की एकाग्रता मजबूत होगी. शांत वातावरण में बैठकर कठिन अध्यायों के नोट्स दोहराना आज आपकी तैयारी को धार देगा.

सिंह स्वास्थ्य राशिफल (Singh Health Rashifal)

द्वादश भाव में चंद्रमा और लग्न में मंगल की उपस्थिति के कारण अनिद्रा, आंखों में हल्की थकान या शरीर में पित्त व एसिडिटी की शिकायत उभर सकती है. देर रात तक स्क्रीन देखने से परहेज करें, सुपाच्य भोजन ग्रहण करें और प्रातःकाल सूर्य नमस्कार व अनुलोम-विलोम को दिनचर्या में शामिल करें.

सिंह राशि का आज का उपाय (Singh Rashi Upay)

रविवार और ब्रह्म योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ्य दें तथा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ अथवा लाल चंदन भेंट करने से कार्यों की बाधाएं दूर होंगी.

शुभ अंक: 1, 3, 9

शुभ रंग: सुनहरा पीला और केसरिया

कन्या राशि: 29 नवंबर 2026 (रविवार)-आज का राशिफल

स्वराशि के चंद्रमा का आपके लाभ और इच्छापूर्ति के एकादश भाव में पूर्ण दिवसीय संचरण आज कन्या जातकों के लिए आर्थिक मुनाफे, प्रभावशाली नेटवर्किंग और रुकी हुई योजनाओं को साकार करने का प्रबल योग बना रहा है. वैदिक पंचांग बताता है कि मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी तिथि रात्रि 01:48 बजे तक प्रभावी रहेगी, वहीं प्रातः 11:00 बजे तक 'पुष्य नक्षत्र' (तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र) और सायं 05:08 बजे तक 'ब्रह्म योग' का दुर्लभ संयोग आपकी बौद्धिक कुशलता को ठोस उपलब्धियों में बदलेगा. ग्रहों के अन्य समीकरणों पर गौर करें तो धन भाव (द्वितीय स्थान) में राशि स्वामी बुध और स्वराशिस्थ शुक्र की युति संचित पूंजी बढ़ा रही है, तीसरे भाव में विराजमान सूर्यदेव पराक्रम को धार दे रहे हैं, जबकि सप्तम शनि और द्वादश भाव (सिंह राशि) में देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु का जमावड़ा साझेदारी और खर्चों के बीच संतुलन साधने की प्रेरणा देता है.

कन्या करियर और कारोबार राशिफल (Kanya Career Rashifal)

एकादश भाव में स्वराशि के चंद्रमा और द्वितीय स्थान पर बुध-शुक्र की शुभ युति से अकाउंटेंसी, डेटा एनालिसिस, शिक्षण, वकालत, प्रबंधन और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े पेशेवर किसी वरिष्ठ सहयोगी के माध्यम से बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करेंगे. आगामी सप्ताह की कार्ययोजनाओं को व्यवस्थित करने से कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी. व्यापारिक मोर्चे पर पुराने क्लाइंट्स या बाहरी राज्यों के नेटवर्क से नए ऑर्डर मिलने के प्रबल आसार हैं, बस सप्तम शनि की दृष्टि को देखते हुए साझेदारी अनुबंध की शर्तों को बारीकी से पढ़कर ही अंतिम मुहर लगाएं.

कन्या आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kanya Money & Muhurat)

लाभ स्थान पर चंद्रदेव की मौजूदगी और धन भाव में स्वराशिस्थ शुक्र के प्रभाव से नियमित आमदनी में तेजी आएगी तथा कहीं फंसा हुआ पुराना भुगतान वापस मिल सकता है. द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति और मंगल की युति को देखते हुए यात्रा या धार्मिक कार्यों पर कुछ धन व्यय होने के संकेत हैं. पंचांग के अनुसार आज सायं 04:05 से 05:23 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी जरूरी खरीदारी या शुभ निवेश के लिए दोपहर 11:48 से 12:30 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही चयन करें.

कन्या पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kanya Love & Family)

तृतीय भाव में विराजमान सूर्य के सहयोग से छोटे भाई-बहनों का स्नेह प्राप्त होगा और परिवार में किसी मांगलिक आयोजन को लेकर सार्थक विचार-विमर्श होगा. सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति को देखते हुए जीवनसाथी के साथ संवाद में धैर्य व पारदर्शिता बनाए रखें, जिससे घरेलू सामंजस्य गहरा होगा. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन मधुर है, मित्रों के माध्यम से किसी खास व्यक्ति से मुलाकात या पार्टनर के साथ यादगार समय बिताने का अवसर मिलेगा.

कन्या युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kanya Students & Youth)

पुष्य व आश्लेषा नक्षत्र की ज्ञानवर्धक ऊर्जा और द्वितीय भाव में बुध-शुक्र की युति चार्टर्ड अकाउंटेंसी, विज्ञान, इंजीनियरिंग, सिविल सेवा और विदेश में उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं की एकाग्रता को निखारेगी. समूह चर्चा में हिस्सा लेना और पुराने प्रश्नपत्रों को हल करना आज विशेष लाभकारी रहेगा.

कन्या स्वास्थ्य राशिफल (Kanya Health Rashifal)

द्वादश भाव में मंगल-केतु की उपस्थिति और बदलते मौसम के कारण अनिद्रा, आंखों में थकान या पाचन तंत्र में संवेदनशीलता उभर सकती है. रात्रि भोजन में हल्की व सुपाच्य चीजें ग्रहण करें, देर रात तक स्क्रीन देखने से परहेज करें और प्रातःकाल सूर्य नमस्कार व अनुलोम-विलोम को दिनचर्या में शामिल करें.

कन्या राशि का आज का उपाय (Kanya Rashi Upay)

रविवार और ब्रह्म योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ्य दें तथा आदित्य हृदय स्तोत्र या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ अथवा हरी मूंग भेंट करने से रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

शुभ अंक: 2, 5, 6

शुभ रंग: पन्ना हरा और सुनहरा पीला

तुला राशि: 29 नवंबर 2026 (रविवार)-आज का राशिफल

स्वराशि के चंद्रमा का आपके कर्म और प्रतिष्ठा भाव (दशम स्थान) में पूर्ण दिवसीय संचरण आज तुला जातकों की कार्यक्षमता, सामाजिक साख और आगामी सप्ताह की व्यावसायिक रणनीतियों को नई मजबूती दे रहा है. वैदिक पंचांग बताता है कि मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी तिथि रात्रि 01:48 बजे तक प्रभावी रहेगी, वहीं प्रातः 11:00 बजे तक 'पुष्य नक्षत्र' (तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र) और सायं 05:08 बजे तक 'ब्रह्म योग' का दुर्लभ संयोग आपकी कूटनीतिक सूझबूझ को ठोस उपलब्धियों में ढालेगा. ग्रहों के अन्य समीकरणों पर गौर करें तो आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में राशि स्वामी शुक्र और बुध की स्वराशिस्थ युति 'मालव्य राजयोग' जैसा प्रभाव रचकर व्यक्तित्व को निखार रही है, छठे भाव में विराजमान शनिदेव कार्यस्थल पर विरोधियों को शांत रखेंगे, जबकि लाभ भाव (एकादश स्थान) में देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु का जमावड़ा आय के नए स्रोत खोल रहा है.

तुला करियर और कारोबार राशिफल (Tula Career Rashifal)

दशम भाव में स्वराशि के चंद्रमा और लग्न में बुध-शुक्र की राजयोगकारी युति से प्रशासन, कानून, कला, डिजाइनिंग, मीडिया, बैंकिंग और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े पेशेवर आगामी सप्ताह के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा तैयार करेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों से सार्थक संवाद होगा और आपकी कार्यशैली को सराहना मिलेगी. व्यापारिक मोर्चे पर छठे शनि की अनुकूलता से पुराने व्यावसायिक विवाद सुलझेंगे तथा बाहरी राज्यों से नए अनुबंध मिल सकते हैं, केवल दस्तावेजों की शर्तों को स्वयं जांचने के बाद ही हस्ताक्षर करें.

तुला आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Tula Money & Muhurat)

एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति और मंगल की शुभ स्थिति से नियमित आमदनी में इजाफा होगा तथा पूर्व निवेश से अच्छा लाभांश प्राप्त हो सकता है. द्वितीय भाव के सूर्य को देखते हुए पारिवारिक जरूरतों या किसी मांगलिक आयोजन पर कुछ धन व्यय होने के योग हैं, हालांकि दिखावे की खरीदारी पर अंकुश रखें. पंचांग के अनुसार आज सायं 04:05 से 05:23 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी जरूरी खरीदारी या शुभ निवेश के लिए दोपहर 11:48 से 12:30 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही चयन करें.

तुला पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Tula Love & Family)

दशम भाव में चंद्रमा के संचरण से माता-पिता का भरपूर सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा, साथ ही घर में किसी पारिवारिक दायित्व की पूर्ति से संतोष का अनुभव होगा. द्वितीय भाव के सूर्य को देखते हुए कुटुंब के सदस्यों से बातचीत करते समय वाणी में सौम्यता बनाए रखें. वैवाहिक जीवन में लग्नस्थ शुक्र के प्रभाव से जीवनसाथी के साथ आत्मीयता गहरी होगी; वहीं पंचम राहु के कारण प्रेम संबंधों में अनावश्यक भ्रम या जल्दबाजी से बचकर पारदर्शी संवाद रखें.

तुला युवा और विद्यार्थी राशिफल (Tula Students & Youth)

पुष्य व आश्लेषा नक्षत्र की ज्ञानवर्धक ऊर्जा और लग्न में बुध-शुक्र की युति कानून, प्रबंधन, कला, सिविल सेवा और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तैयारी कर रहे युवाओं की बौद्धिक एकाग्रता को निखारेगी. समूह चर्चा में हिस्सा लेना और पुराने प्रश्नपत्रों को हल करना आज विशेष लाभकारी सिद्ध होगा.

तुला स्वास्थ्य राशिफल (Tula Health Rashifal)

द्वितीय भाव में सूर्य और एकादश भाव में मंगल-केतु की उपस्थिति के कारण गले में हल्की संवेदनशीलता, आंखों में थकान या पाचन तंत्र में सुस्ती महसूस हो सकती है. अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से परहेज करें, दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और प्रातःकाल सूर्य नमस्कार व ध्यान को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

तुला राशि का आज का उपाय (Tula Rashi Upay)

रविवार और ब्रह्म योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ्य दें तथा आदित्य हृदय स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ अथवा सफेद मिठाई भेंट करने से रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

शुभ अंक: 1, 2, 6

शुभ रंग: दूधिया सफेद और सुनहरा पीला

वृश्चिक राशि: 29 नवंबर 2026 (रविवार)-आज का राशिफल

स्वराशि के चंद्रमा का आपके भाग्य और धर्म भाव (नवम स्थान) में पूर्ण दिवसीय संचरण आज वृश्चिक जातकों के रुके हुए कार्यों में गति, वरिष्ठों के सहयोग और दूरदर्शी योजनाओं को साकार करने का प्रबल अवसर लेकर आ रहा है. वैदिक पंचांग बताता है कि मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी तिथि रात्रि 01:48 बजे तक प्रभावी रहेगी, वहीं प्रातः 11:00 बजे तक 'पुष्य नक्षत्र' (तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र) और सायं 05:08 बजे तक 'ब्रह्म योग' का दुर्लभ संयोग आपके रणनीतिक प्रयासों को ठोस परिणामों में ढालेगा. ग्रहों के अन्य समीकरणों पर गौर करें तो आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में सूर्यदेव आत्मबल प्रदान कर रहे हैं, कर्म स्थान (दशम भाव) में राशि स्वामी मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की त्रिवेणी कार्यक्षेत्र में नई ऊंचाई दे रही है, जबकि द्वादश भाव (तुला राशि) में स्वराशि के शुक्र और बुध विदेशी संपर्कों से लाभ दिलाने के साथ खर्चों पर नियंत्रण रखने की प्रेरणा देते हैं.

वृश्चिक करियर और कारोबार राशिफल (Vrishchik Career Rashifal)

नवम भाव में स्वराशिस्थ चंद्रमा और दशम स्थान पर मंगल-गुरु की प्रबल युति से प्रशासन, चिकित्सा, रक्षा, इंजीनियरिंग, शिक्षा और कानून से जुड़े पेशेवर किसी वरिष्ठ मार्गदर्शक या अधिकारी के सहयोग से आगामी सप्ताह के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा तय करेंगे. आपकी निर्णायक क्षमता और नेतृत्व कौशल की सराहना होगी. व्यापारिक मोर्चे पर दूरस्थ बाजारों या बाहरी राज्यों के नेटवर्क से नए अनुबंध पक्के होने के प्रबल आसार हैं, बस द्वादश बुध-शुक्र को देखते हुए किसी भी कागजी समझौते की शर्तों को बारीकी से पढ़े बिना हस्ताक्षर न करें.

वृश्चिक आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Vrishchik Money & Muhurat)

कर्म भाव में देवगुरु बृहस्पति और मंगल की शुभ स्थिति से व्यावसायिक मुनाफे में वृद्धि होगी तथा कहीं अटका हुआ पुराना भुगतान वापस मिल सकता है. द्वादश स्थान पर स्वराशि के शुक्र के प्रभाव से यात्रा या सुख-सुविधाओं पर कुछ धन व्यय होने के योग हैं, हालांकि पंचम शनि की दृष्टि को देखते हुए सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से दूर रहें. पंचांग के अनुसार आज सायं 04:05 से 05:23 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी जरूरी खरीदारी या शुभ निवेश के लिए दोपहर 11:48 से 12:30 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही उपयोग करें.

वृश्चिक पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Vrishchik Love & Family)

नवम भाव में चंद्रमा के संचरण से पिता और घर के बुजुर्गों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ ही किसी धार्मिक या पारिवारिक यात्रा की योजना बन सकती है. लग्न में सूर्य की उपस्थिति को देखते हुए परिजनों से संवाद करते समय स्वभाव की तेजी या अहंकार को बीच में न आने दें. वैवाहिक जीवन में आपसी समझ और धैर्य से मधुरता बनी रहेगी; वहीं पंचम शनि के असर से प्रेम संबंधों में गंभीरता व पारदर्शिता बनाए रखना रिश्तों को नई गहराई देगा.

वृश्चिक युवा और विद्यार्थी राशिफल (Vrishchik Students & Youth)

पुष्य व आश्लेषा नक्षत्र की ज्ञानवर्धक ऊर्जा और नवम स्थान पर स्वराशि के चंद्रमा की स्थिति सिविल सेवा, चिकित्सा, रक्षा भर्ती, इंजीनियरिंग और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं की एकाग्रता को निखारेगी. वरिष्ठ शिक्षकों से मार्गदर्शन लेना और पुराने प्रश्नपत्रों को हल करना आज बेहद लाभकारी सिद्ध होगा.

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल (Vrishchik Health Rashifal)

लग्न भाव में सूर्य और द्वादश स्थान पर शुक्र-बुध की उपस्थिति के कारण शरीर में पित्त, आंखों में हल्की जलन या अनिद्रा की शिकायत उभर सकती है. अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से दूरी बनाएं, रात्रि में समय पर सोने का प्रयास करें और प्रातःकाल सूर्य नमस्कार व अनुलोम-विलोम को दिनचर्या में शामिल करें.

वृश्चिक राशि का आज का उपाय (Vrishchik Rashi Upay)

रविवार और ब्रह्म योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ्य दें तथा आदित्य हृदय स्तोत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ अथवा लाल चंदन भेंट करने से कार्यों की बाधाएं दूर होंगी.

शुभ अंक: 1, 2, 9

शुभ रंग: गहरा लाल और सुनहरा पीला

धनु राशि: 29 नवंबर 2026 (रविवार)-आज का राशिफल

स्वराशि के चंद्रमा का आपके अष्टम भाव में पूर्ण दिवसीय संचरण आज धनु जातकों को शोधपरक कार्यों, आंतरिक चिंतन और आगामी सप्ताह की गोपनीय रणनीतियों को पुख्ता करने की प्रेरणा दे रहा है. वैदिक पंचांग बताता है कि मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी तिथि रात्रि 01:48 बजे तक प्रभावी रहेगी, वहीं प्रातः 11:00 बजे तक 'पुष्य नक्षत्र' (तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र) और सायं 05:08 बजे तक 'ब्रह्म योग' का दुर्लभ संयोग आपकी अंतर्दृष्टि को सार्थक परिणामों में ढालेगा. ग्रहों के अन्य समीकरणों पर गौर करें तो भाग्य स्थान (नवम भाव) में आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु की त्रिवेणी किस्मत का प्रबल साथ दिला रही है, लाभ भाव (एकादश स्थान) में स्वराशि के शुक्र और बुध की युति आय के नए द्वार खोल रही है, जबकि चतुर्थ शनि व द्वादश सूर्य पारिवारिक और व्यावसायिक मामलों में धैर्य व संयम बरतने का संदेश देते हैं.

धनु करियर और कारोबार राशिफल (Dhanu Career Rashifal)

नवम भाव में राशि स्वामी बृहस्पति और मंगल की युति से उच्च शिक्षा, कानून, प्रशासनिक सेवा, बैंकिंग, सलाहकार और शोध क्षेत्र से जुड़े जातक किसी वरिष्ठ मार्गदर्शक के सहयोग से आगामी सप्ताह के महत्वपूर्ण लक्ष्यों की रूपरेखा तय करेंगे. अष्टम भाव में स्वराशि के चंद्रमा के प्रभाव से तकनीकी और विश्लेषणात्मक कार्यों की बारीकियां आसानी से पकड़ में आएंगी. व्यापार जगत में एकादश बुध-शुक्र की बदौलत बाहरी राज्यों या पुराने नेटवर्क से नए ऑर्डर मिल सकते हैं, बस चतुर्थ शनि की दृष्टि को देखते हुए किसी भी नए अनुबंध की शर्तों को स्वयं जांचने के बाद ही हस्ताक्षर करें.

धनु आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Dhanu Money & Muhurat)

लाभ स्थान पर विराजमान स्वराशि के शुक्र और बुध की युति के कारण नियमित आमदनी में निरंतरता बनी रहेगी तथा पूर्व निवेश से अच्छा लाभांश प्राप्त हो सकता है. हालांकि, अष्टम चंद्रमा और द्वादश सूर्य के असर से यात्रा, स्वास्थ्य या घरेलू रखरखाव पर अचानक कुछ धन व्यय होने के संकेत हैं, इसलिए सट्टेबाजी से दूर रहें. पंचांग के अनुसार आज सायं 04:05 से 05:23 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी जरूरी खरीदारी या शुभ निवेश के लिए दोपहर 11:48 से 12:30 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही उपयोग करें.

धनु पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Dhanu Love & Family)

नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से पिता और घर के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन किसी पारिवारिक उलझन को सुलझाने में कारगर साबित होगा. चतुर्थ भाव में शनि की उपस्थिति को देखते हुए माताजी के स्वास्थ्य और घरेलू व्यवस्थाओं के प्रति सजग रहें. वैवाहिक जीवन में आपसी विश्वास व धैर्य से सामंजस्य बना रहेगा; प्रेम संबंधों में एकादश शुक्र के प्रभाव से पार्टनर के साथ स्पष्ट और शांत संवाद रिश्तों को नई मजबूती देगा.

धनु युवा और विद्यार्थी राशिफल (Dhanu Students & Youth)

पुष्य व आश्लेषा नक्षत्र की खोजी ऊर्जा और नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति सिविल सेवा, न्यायिक सेवा, प्रबंधन, इंजीनियरिंग और शोध की तैयारी कर रहे युवाओं की एकाग्रता को निखारेगी. एकांत में बैठकर कठिन विषयों का पुनरावलोकन करना आज बेहद लाभकारी रहेगा.

धनु स्वास्थ्य राशिफल (Dhanu Health Rashifal)

अष्टम भाव में चंद्रमा और द्वादश स्थान पर सूर्य की उपस्थिति के कारण पाचन तंत्र में संवेदनशीलता, अनिद्रा या आंखों में हल्की जलन महसूस हो सकती है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें, हल्का व सुपाच्य भोजन ग्रहण करें और प्रातःकाल सूर्य नमस्कार व अनुलोम-विलोम को दिनचर्या में शामिल करें.

धनु राशि का आज का उपाय (Dhanu Rashi Upay)

रविवार और ब्रह्म योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ्य दें तथा आदित्य हृदय स्तोत्र या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ अथवा पीली मिठाई भेंट करने से कार्यों की बाधाएं दूर होंगी.

शुभ अंक: 1, 3, 9

शुभ रंग: सुनहरा पीला और केसरिया

मकर राशि: 29 नवंबर 2026 (रविवार)-आज का राशिफल

स्वराशि के चंद्रमा का आपके साझेदारी और दांपत्य भाव (सप्तम स्थान) में पूर्ण दिवसीय संचरण आज मकर जातकों के जनसंपर्क, व्यावसायिक अनुबंधों और आपसी सहयोग को नई मजबूती दे रहा है. वैदिक पंचांग बताता है कि मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी तिथि रात्रि 01:48 बजे तक प्रभावी रहेगी, वहीं प्रातः 11:00 बजे तक 'पुष्य नक्षत्र' (तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र) और सायं 05:08 बजे तक 'ब्रह्म योग' का दुर्लभ संयोग आपकी कर्मठता को सार्थक परिणामों में ढालेगा. ग्रहों के अन्य समीकरणों पर गौर करें तो कर्म भाव (दशम स्थान) में स्वराशि के शुक्र और बुध की युति 'मालव्य राजयोग' रचकर करियर को नई ऊंचाई दे रही है, तृतीय भाव में विराजमान राशि स्वामी शनिदेव पराक्रम बढ़ा रहे हैं, जबकि अष्टम भाव (सिंह राशि) में देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु का जमावड़ा गोपनीय योजनाओं और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का संदेश देता है.

मकर करियर और कारोबार राशिफल (Makar Career Rashifal)

दशम भाव में शुक्र-बुध की राजयोगकारी युति और सप्तम स्थान पर स्वराशिस्थ चंद्रमा के गोचर से प्रशासन, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, कानून और प्रबंधन से जुड़े पेशेवरों को आगामी सप्ताह के लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी या क्लाइंट प्रोजेक्ट मिल सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों से सार्थक संवाद होगा और टीम वर्क से लंबित लक्ष्य पूरे होंगे. व्यापारिक मोर्चे पर साझेदारी के कार्यों से अच्छा मुनाफा होगा तथा बाहरी राज्यों से नए ऑर्डर मिल सकते हैं, बस अष्टम भाव में मंगल-केतु की मौजूदगी को देखते हुए किसी भी नए अनुबंध की शर्तों को बारीकी से पढ़कर ही हस्ताक्षर करें.

मकर आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Makar Money & Muhurat)

एकादश भाव में सूर्य की मजबूती और कर्म स्थान के शुक्र के प्रभाव से नियमित आमदनी में निरंतरता बनी रहेगी तथा कहीं फंसा हुआ पुराना भुगतान वापस मिल सकता है. अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति और मंगल की युति को देखते हुए शेयर बाजार के जोखिम भरे सौदों या किसी को उधार देने से बचें. पंचांग के अनुसार आज सायं 04:05 से 05:23 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी जरूरी खरीदारी या शुभ निवेश के लिए दोपहर 11:48 से 12:30 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही चयन करें.

मकर पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Makar Love & Family)

सप्तम भाव में स्वराशि के चंद्रमा के संचरण से जीवनसाथी का भरपूर भावनात्मक संबल और सहयोग मिलेगा, जिससे घर में किसी मांगलिक या धार्मिक आयोजन पर सार्थक चर्चा होगी. तृतीय भाव में शनि की उपस्थिति से छोटे भाई-बहनों और वरिष्ठ परिजनों का मार्गदर्शन किसी पारिवारिक निर्णय में सहायक बनेगा. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन मधुर है, पार्टनर के साथ स्पष्ट संवाद आपसी विश्वास को नई गहराई देगा.

मकर युवा और विद्यार्थी राशिफल (Makar Students & Youth)

पुष्य व आश्लेषा नक्षत्र की ज्ञानवर्धक ऊर्जा और दशम स्थान पर बुध-शुक्र की युति सिविल सेवा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कानून, प्रबंधन और तकनीकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की एकाग्रता को निखारेगी. समूह चर्चा में हिस्सा लेना और समयबद्ध मॉक टेस्ट हल करना आज बेहद लाभकारी सिद्ध होगा.

मकर स्वास्थ्य राशिफल (Makar Health Rashifal)

अष्टम भाव में मंगल-केतु की उपस्थिति और बदलते मौसम के कारण पाचन तंत्र में संवेदनशीलता, कमर के निचले हिस्से में जकड़न या मौसमी जुकाम उभर सकता है. संतुलित व सुपाच्य आहार ग्रहण करें, अत्यधिक तैलीय भोजन से दूरी बनाएं और प्रातःकाल सूर्य नमस्कार व अनुलोम-विलोम को दिनचर्या में शामिल करें.

मकर राशि का आज का उपाय (Makar Rashi Upay)

रविवार और ब्रह्म योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ्य दें तथा आदित्य हृदय स्तोत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ अथवा काले तिल भेंट करने से कार्यों की बाधाएं दूर होंगी.

शुभ अंक: 1, 2, 8

शुभ रंग: आसमानी नीला और दूधिया सफेद

कुंभ राशि: 29 नवंबर 2026 (रविवार)-आज का राशिफल

स्वराशि के चंद्रमा का आपके रोग, ऋण और शत्रुहंता छठे भाव में पूर्ण दिवसीय संचरण आज कुंभ जातकों को कार्यक्षेत्र में अनुशासन, प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त और जटिल मामलों को सुलझाने की अद्भुत क्षमता प्रदान कर रहा है. वैदिक पंचांग बताता है कि मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी तिथि रात्रि 01:48 बजे तक प्रभावी रहेगी, वहीं प्रातः 11:00 बजे तक 'पुष्य नक्षत्र' (तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र) और सायं 05:08 बजे तक 'ब्रह्म योग' का दुर्लभ संयोग आपके रणनीतिक कौशल को ठोस परिणामों में ढालेगा. ग्रहों के अन्य समीकरणों पर गौर करें तो भाग्य स्थान (नवम भाव) में स्वराशि के शुक्र और बुध की युति किस्मत का प्रबल साथ दिला रही है, कर्म भाव (दशम स्थान) में विराजमान सूर्यदेव नेतृत्व क्षमता को निखार रहे हैं, जबकि सप्तम भाव (सिंह राशि) में देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु का जमावड़ा साझेदारी व दांपत्य जीवन में संतुलन साधने का संदेश देता है.

कुंभ करियर और कारोबार राशिफल (Kumbh Career Rashifal)

दशम भाव में सूर्य की मजबूती और नवम स्थान पर शुक्र-बुध की शुभ युति से सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, प्रशासन, बैंकिंग, शिक्षण और शोध क्षेत्र से जुड़े पेशेवर आगामी सप्ताह के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा तैयार करेंगे. छठे भाव में स्वराशि के चंद्रमा के संचरण से दफ्तर में विरोधी शांत रहेंगे और विभागीय अड़चनें दूर होंगी. व्यापार जगत में दूरस्थ बाजारों या बाहरी संपर्कों से नए ऑर्डर मिल सकते हैं, बस सप्तम भाव में मंगल-केतु की मौजूदगी को देखते हुए किसी भी व्यावसायिक साझेदारी अनुबंध की शर्तों को बारीकी से पढ़कर ही हस्ताक्षर करें.

कुंभ आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kumbh Money & Muhurat)

नवम भाव में विराजमान स्वराशि के शुक्र और द्वितीय स्थान के शनि की शुभ स्थिति से नियमित आमदनी में निरंतरता बनी रहेगी तथा पूर्व में किए गए सुरक्षित निवेश से अच्छा लाभांश प्राप्त हो सकता है. छठे चंद्रमा के प्रभाव से स्वास्थ्य या दैनिक व्यवस्थाओं पर कुछ धन व्यय होने के संकेत हैं, इसलिए किसी को उधार देने से बचें. पंचांग के अनुसार आज सायं 04:05 से 05:23 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी जरूरी खरीदारी या शुभ निवेश के लिए दोपहर 11:48 से 12:30 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही उपयोग करें.

कुंभ पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kumbh Love & Family)

नवम भाव में बुध-शुक्र की युति से पिता और घर के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, साथ ही परिवार में किसी मांगलिक या धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बन सकती है. सप्तम भाव में मंगल-केतु की उपस्थिति को देखते हुए वैवाहिक जीवन में छोटी बातों पर तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें और जीवनसाथी के दृष्टिकोण को महत्व दें. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन अनुकूल है, आपसी संवाद रिश्तों में नया विश्वास जगाएगा.

कुंभ युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kumbh Students & Youth)

पुष्य व आश्लेषा नक्षत्र की ज्ञानवर्धक ऊर्जा और नवम स्थान पर बुध-शुक्र की युति कोडिंग, सिविल सेवा, न्यायिक सेवा, प्रबंधन और विदेश में उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं की एकाग्रता को निखारेगी. पुराने प्रश्नपत्रों को समय सीमा में हल करना आज विशेष लाभकारी सिद्ध होगा.

कुंभ स्वास्थ्य राशिफल (Kumbh Health Rashifal)

छठे भाव में चंद्रमा और सप्तम स्थान पर मंगल-केतु की उपस्थिति के कारण पाचन तंत्र में संवेदनशीलता, एसिडिटी या बदलते मौसम से जुकाम उभर सकता है. अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से दूरी बनाएं, हल्का व सुपाच्य आहार ग्रहण करें और प्रातःकाल सूर्य नमस्कार व अनुलोम-विलोम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

कुंभ राशि का आज का उपाय (Kumbh Rashi Upay)

रविवार और ब्रह्म योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ्य दें तथा आदित्य हृदय स्तोत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ अथवा काले तिल भेंट करने से रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

शुभ अंक: 1, 2, 8

शुभ रंग: आसमानी नीला और सुनहरा पीला

मीन राशि: 29 नवंबर 2026 (रविवार)-आज का राशिफल

स्वराशि के चंद्रमा का आपके संतान, शिक्षा और बुद्धि के पंचम भाव में पूर्ण दिवसीय संचरण आज मीन जातकों की रचनात्मक प्रतिभा, निर्णायक क्षमता और भाग्योदय के नए अवसरों को प्रबल गति दे रहा है. वैदिक पंचांग बताता है कि मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी तिथि रात्रि 01:48 बजे तक प्रभावी रहेगी, वहीं प्रातः 11:00 बजे तक 'पुष्य नक्षत्र' (तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र) और सायं 05:08 बजे तक 'ब्रह्म योग' का दुर्लभ संयोग आपके विचारों को व्यावहारिक सफलता में ढालेगा. ग्रहों के अन्य समीकरणों पर गौर करें तो भाग्य स्थान (नवम भाव) में विराजमान सूर्यदेव वरिष्ठों व पिता का सहयोग दिला रहे हैं, छठे भाव (सिंह राशि) में राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु की त्रिवेणी प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिला रही है, जबकि अष्टम भाव (तुला राशि) में स्वराशि के शुक्र और बुध गोपनीय वित्तीय मामलों के प्रति सतर्क रहने की प्रेरणा देते हैं.

मीन करियर और कारोबार राशिफल (Meen Career Rashifal)

पंचम भाव में स्वराशि के चंद्रमा और भाग्य स्थान पर सूर्य की प्रबल स्थिति से शिक्षा, बैंकिंग, चिकित्सा, प्रशासन, कला और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े पेशेवर अपनी रचनात्मक सूझबूझ से आगामी सप्ताह के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा तैयार करेंगे. छठे स्थान पर गुरु-मंगल की युति के चलते दफ्तर की लंबित चुनौतियां आसानी से हल होंगी. व्यापार जगत में दूरस्थ बाजारों या पुराने संपर्कों से नए ऑर्डर मिलने के प्रबल आसार हैं, बस अष्टम बुध-शुक्र को देखते हुए किसी भी साझेदारी अनुबंध या टैक्स संबंधी दस्तावेज पर आंख मूंदकर हस्ताक्षर न करें.

मीन आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Meen Money & Muhurat)

नवम भाव में सूर्य और पंचम स्थान के चंद्रमा की शुभ दृष्टि से पैतृक संपत्ति या पूर्व में किए गए सुरक्षित निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं. हालांकि, अष्टम भाव में शुक्र-बुध की युति के कारण आकस्मिक लाभ के साथ-साथ घरेलू रखरखाव या वाहन पर कुछ धन व्यय होने के संकेत हैं, इसलिए सट्टेबाजी से बचें. पंचांग के अनुसार आज सायं 04:05 से 05:23 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहेगा, इसलिए किसी भी जरूरी खरीदारी या शुभ निवेश के लिए दोपहर 11:48 से 12:30 बजे के बीच पड़ने वाले 'अभिजीत मुहूर्त' का ही उपयोग करें.

मीन पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Meen Love & Family)

पंचम भाव में स्वराशि के चंद्रमा के संचरण से संतान पक्ष की किसी उपलब्धि से घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा और किसी मांगलिक या धार्मिक आयोजन पर सार्थक चर्चा होगी. नवम सूर्य के प्रभाव से पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद किसी पारिवारिक निर्णय में मार्गदर्शक बनेगा. वैवाहिक जीवन में आपसी सामंजस्य गहरा होगा; प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन अनुकूल है, पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना रिश्तों में नई ताजगी भरेगा.

मीन युवा और विद्यार्थी राशिफल (Meen Students & Youth)

पुष्य व आश्लेषा नक्षत्र की ज्ञानवर्धक ऊर्जा और पंचम स्थान पर स्वराशिस्थ चंद्रमा की स्थिति उच्च शिक्षा, शोध, सिविल सेवा, चिकित्सा और प्रबंधन की तैयारी कर रहे युवाओं की बौद्धिक एकाग्रता को निखारेगी. कठिन अध्यायों के शॉर्ट नोट्स दोहराना और समूह चर्चा में भाग लेना आज विशेष लाभकारी सिद्ध होगा.

मीन स्वास्थ्य राशिफल (Meen Health Rashifal)

लग्न भाव में शनि और अष्टम स्थान पर शुक्र-बुध की उपस्थिति के कारण मौसम के बदलाव से जुकाम, जोड़ों में हल्की जकड़न या पाचन तंत्र में संवेदनशीलता उभर सकती है. ठंडी तासीर वाली चीजों से दूरी बनाएं, हल्का व सुपाच्य भोजन ग्रहण करें और प्रातःकाल सूर्य नमस्कार व अनुलोम-विलोम को दिनचर्या में शामिल करें.

मीन राशि का आज का उपाय (Meen Rashi Upay)

रविवार और ब्रह्म योग के इस उत्तम संयोग पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ्य दें तथा आदित्य हृदय स्तोत्र या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ अथवा पीली मिठाई भेंट करने से कार्यों की बाधाएं दूर होंगी.

शुभ अंक: 1, 2, 3

शुभ रंग: सुनहरा पीला और दूधिया सफेद

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