Aaj Ka Panchang: आज रविवार 29 नवंबर को रवि पुष्य योग सुबह 6:55 से 10:59 बजे तक रहेगा. अगर किसी काम के लिए खास तौर पर रवि पुष्य का समय देख रहे हैं, तो उसे सुबह की इसी अवधि में रखें. अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 बजे शुरू होगा. तब तक पुष्य नक्षत्र समाप्त हो चुका होगा और रवि योग चल रहा होगा.

10:59 बजे के बाद रवि पुष्य रहेगा या रवि योग?

रविवार के साथ पुष्य नक्षत्र मिलने पर रवि पुष्य योग बनता है. नई दिल्ली-NCR में सूर्योदय पर पुष्य रहेगा. सुबह 10:59 बजे आश्लेषा लगते ही रवि पुष्य और उसी समय चल रहा सर्वार्थ सिद्धि योग समाप्त हो जाएगा. इसके बाद पंचांग में रवि योग दर्ज है, जो सोमवार के सूर्योदय तक रहेगा. नाम मिलते-जुलते हैं, इसलिए समय देखते वक्त पंचांग में पूरी लाइन पढ़ें.

सुबह की अवधि में विडाल योग भी दर्ज है. अगर किसी खास काम के लिए आपकी परंपरा में विडाल देखा जाता है, तो उसे भी ध्यान में रखें. इसी तरह दोपहर का विजय मुहूर्त यमगण्ड खत्म होने के बाद है. शाम का राहुकाल रवि योग के भीतर पड़ेगा. काम की शुरुआत के लिए राहुकाल देखने वाले योग के साथ उसकी अवधि भी देखें.

नक्षत्र बदलेगा, चंद्र राशि कर्क ही रहेगी

चंद्रमा सुबह पुष्य के चौथे चरण में रहेगा और फिर आश्लेषा में प्रवेश करेगा. दोनों स्थितियों में चंद्र राशि कर्क रहेगी. अलग चंद्र गोचर तालिका भी 29 नवंबर को आश्लेषा में प्रवेश सुबह 10:59 बजे दिखाती है. इसी बदलाव से पंचांग में गंडमूल की अवधि शुरू होती है. इसे किसी सामान्य पूजा के बंद होने का समय समझने की जरूरत नहीं है.

29 नवंबर का नई दिल्ली पंचांग

मास और पक्ष: पूर्णिमांत में मार्गशीर्ष, अमांत में कार्तिक. दोनों में कृष्ण पक्ष

तिथि: षष्ठी 30 नवंबर तड़के 1:46 बजे तक, फिर सप्तमी

नक्षत्र: पुष्य सुबह 10:59 बजे तक, फिर आश्लेषा

योग: ब्रह्म शाम 5:08 बजे तक, फिर इंद्र

करण: गर दोपहर 2:47 बजे तक. फिर वणिज 30 नवंबर तड़के 1:46 बजे तक, उसके बाद विष्टि

सूर्य और चंद्र राशि: सूर्य वृश्चिक में, चंद्रमा कर्क में

सूर्योदय और सूर्यास्त: सुबह 6:55 और शाम 5:24 बजे

चंद्रोदय और चंद्रास्त: नया चंद्रोदय रात 10:37 बजे. पिछली रात के चंद्रमा का अस्त सुबह 11:21 बजे

व्रत और पारण: दैनिक पंचांग में कोई प्रमुख व्रत, पर्व या अलग पारण अवधि दर्ज नहीं है

पंचांग का दिन सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक पढ़ा जाता है. इसलिए रविवार की रात में 1:46 बजे होने वाला तिथि परिवर्तन अंग्रेजी कैलेंडर में 30 नवंबर का है. इसी समय विष्टि करण यानी भद्रा शुरू होगी. रविवार की तालिका में भद्रा अगले सूर्योदय तक दिखाई गई है. सोमवार के पंचांग में विष्टि दोपहर 12:54 बजे तक दर्ज है.

रविवार का राहुकाल और बाकी मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 5:07-6:01

रवि पुष्य, सर्वार्थ सिद्धि और विडाल: सुबह 6:55-10:59

रवि योग, आडल योग और गंडमूल: सुबह 10:59 से 30 नवंबर सुबह 6:55 तक, इस पंचांग दिन में

अभिजीत: सुबह 11:48-दोपहर 12:30

यमगण्ड: दोपहर 12:09-1:28

विजय मुहूर्त: दोपहर 1:54-2:36

गुलिक काल: दोपहर 2:47-शाम 4:05

दुष्टमुहूर्त: शाम 4:00-4:42

राहुकाल: शाम 4:05-5:24

गोधूलि: शाम 5:21-5:48

वर्ज्य: रात 11:06 से 30 नवंबर की शुरुआत में 12:37 बजे तक

निशिता: रात 11:43 से 30 नवंबर की शुरुआत में 12:37 बजे तक

भद्रा: 30 नवंबर तड़के 1:46 से दोपहर 12:54 बजे तक

अभिजीत का आखिरी हिस्सा यमगण्ड में पड़ता है. यदि आप दोनों समय देखते हैं, तो अभिजीत के शुरुआती हिस्से में यमगण्ड शुरू नहीं हुआ होगा. नक्षत्र वाला पंचक दैनिक पंचांग में दर्ज नहीं है. पुष्य की समाप्ति कुछ गणनाओं में सुबह 11:00 बजे दिखती है. यहां नई दिल्ली के पंचांग का 10:59 बजे का समय लिया गया है.

29 नवंबर की तीन जरूरी बातें

1. रवि पुष्य सुबह 10:59 बजे तक है. उसके बाद रवि योग रहेगा.

2. राहुकाल शाम 4:05 बजे से है. यह रवि योग की अवधि के भीतर पड़ेगा.

3. भद्रा रविवार की रात बीतने के बाद लगेगी. कैलेंडर में इसकी शुरुआत 30 नवंबर तड़के 1:46 बजे है.

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